В Алматы произошла трогательная встреча между заложницей и ее спасителем Мусой Абдраимовым

22:12 09.03.2025

Сотрудница аэропорта встретилась со своим спасителем

09.03.2025



В Алматы произошла трогательная встреча между заложницей, захваченной в аэропорту 7 марта, и ее спасителем Мусой Абдраимовым. Мужчина опубликовал совместное фото с девушкой в социальных сетях, заверив подписчиков, что с ней все в порядке. "Сегодня мы навестили ее, чтобы узнать о состоянии. Слава Аллаху, все хорошо. Пусть впереди нас ждут только светлые дни!" - написал Абдраимов, ставший символом мужества.



Инцидент развернулся в терминале внутренних рейсов около 11:45, когда 67-летний житель Алматы, отказавшийся предъявить документы при досмотре, схватил сотрудницу авиабезопасности за волосы и угрожал ножом. На кадрах из соцсетей видно, как Абдраимов, одетый в коричневую футболку, приблизился к преступнику, вступил с ним в диалог и предложил себя в заложники вместо девушки. Получив согласие, он ловким движением выбил нож из рук нападавшего, обезвредив его за семь минут.



Как выяснилось, Муса Абдраимов (1973 г.р.) в момент происшествия провожал родных и, не раздумывая, бросился на помощь. Его хладнокровие и отвага не остались незамеченными - президент Касым-Жомарт Токаев лично наградил героя. Уголовное дело против злоумышленника уже возбуждено, следствие устанавливает мотивы и детали произошедшего. История Абдраимова, рискнувшего жизнью ради незнакомого человека, стала напоминанием о том, как обычные люди способны менять ход событий, превращая мгновения хаоса в пример человечности и силы духа.



