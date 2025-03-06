 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ленд-лиз - это грабеж?! Почему Британия считает, что США ее обобрали в 1941-ом
23:55 09.03.2025

"США нас обобрали". Зачем Британия внушает миру, что ее ограбили ленд-лизом

Марк Лешкевич
6 марта 2025

В начале СВО англичане выдали Владимиру Зеленскому в том числе весомый моральный аванс, сравнив того с Уинстоном Черчиллем. "44-летний политик завоевал себе место в истории, выдающимся образом продемонстрировав лидерские качества и стойкость, […] стал символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма", - на полном серьезе писала газета Financial Times ровно три года назад.

Тогда западные медиа с большим энтузиазмом лепили образ небритого героя: "лидерские качества", "стойкость"… На премиях типа "Оскара" сыпали дифирамбами. Даже сейчас, после провальной встречи в Белом доме, часть британских медиа и даже истеблишмента считает поведение Зеленского признаком не слабоумия, а отваги - в духе того же Черчилля.

В плюс записали даже то, что киевский гость прибыл на встречу с президентом США в привычном наряде в стиле "милитари". Ведь во время визита к американским союзникам в январе 1942-го Черчилль явился в чем-то подобном. Правда, та встреча была куда продуктивнее.

Сейчас далеко не все готовы ставить знак равенства между одним из победителей во Второй мировой и Зеленским. Спор об этих фигурах вышел даже у британских аристократов. Лорд Майкл Эшкрофт, член палаты лордов и один из лидеров тори, написал в соцсети: "Я уверен, что Уинстон Черчилль, как лидер военного времени, гордился бы Зеленским". И прикрепил завирусившуюся в английских соцсетях картинку, сгенерированную нейросетью - "совместное фото" двух политиков.

Сэр Чарльз Джеймс Спенсер Черчилль, герцог Мальборо, оставил возмущенный коммент под постом лорда: "Уинстон был моим двоюродным дедом, я хорошо его знал. Он был бы возмущен постоянным спекуляцией на имени Черчиллей в целях оправдания такого безумия и бессмысленных человеческих потерь".

Но, пожалуй, чем легендарный британский премьер и Зеленский действительно очень похожи (и чем они оба похожи на недавнего премьера Бориса Джонсона), так это отношением к тому, кто их защищает и кормит.

Во время Второй мировой Соединенные Штаты заключили соглашения о ленд-лизе с воюющими против Гитлера странами.

Соглашение подразумевало передачу товаров и услуг союзникам для оказания помощи в войне с Третьим рейхом с оплатой путем возврата оригинальных товаров либо путем аналогичной передачи других товаров и услуг. Де-юре закон носит название "Акт о дальнейшем укреплении обороны США".

Это соглашение с США подписало более тридцати государств. Вашингтон предоставил им помощь на сумму около 50 миллиардов долларов (с учетом инфляции это 1,08 трлн современных долларов). Казалось бы, щедрый дар. Но премьер-министр Черчилль позже назвал эту инициативу "самым отвратительным поступком", который одна страна когда-либо совершала по отношению к другой.

Дело в том, что, с точки зрения многих британцев, долг заокеанским партнерам обернулся таким платежом, который больше напоминал кабалу.

Это мнение на днях вновь озвучил экс-премьер Джонсон. Тогда он с волнением ожидал переговоров Вашингтона и Киева об отдаче американцам украинских "редкоземов" и других полезных ископаемых. Как известно, именно этот договор о разделе недр команда Трампа считала условием дальнейшей поддержки Киева.

И тут Джонсон заявил: "Да, если посмотреть… это (сделка Трампа и Зеленского. - Прим. ред.) грабеж, но разве в 1941 году ленд-лиз не был таким же? Американцы просто обобрали нас. Забрали наши военные базы, и мы до 2006 года расплачивались за эту помощь".



Риторический прием здесь понятен: в речи Джонсона обнаруживается установка - страдали даже мы, и пусть украинцы тем более страдают.

Отставной премьер, возможно, еще не знал, что сделка "Трамп - Зеленский" будет сорвана, а самого Зеленского президент США выгонит из-за хамского поведения в Овальном кабинете и в целом из-за неблагодарного отношения к главному покровителю.

Как бы то ни было, Джонсон сформулировал вполне четко: американская помощь партнерам что в 1941 году, что в 2025-м завершается одним - "обобрали".

Впрочем, как и во всякой речевой манипуляции, экс-глава лондонского кабинета допустил искажение нескольких важных фактов. Если присмотреться к ним повнимательнее, то британцы не оказываются "пострадавшими" от американской помощи.

Но для лучшего понимания начнем с предыстории.

На самом деле многие военные базы, о судьбе которых упоминает Джонсон, Великобритания добровольно передала Америке до ленд-лиза (закон подписан 11 марта 1941 года).

У Королевского военно-морского флота были две жизненно важные задачи: защита торговых судов и предотвращение вторжения через Ла-Манш. Для выполнения обеих задач требовались эсминцы. С начала войны Великобритания потеряла 11 из 179 таких кораблей. На верфях строились новые, но они были готовы к войне только в 1941 году. Несмотря на то, что у англичан был самый мощный флот в мире, они нуждались в помощи международных партнеров для сохранения морского превосходства. 15 мая 1940 года Черчилль обратился к президенту США Франклину Делано Рузвельту с просьбой "одолжить сорок или пятьдесят ваших старых эсминцев".

2 августа 1940 года во время встречи Рузвельта с членами его кабинета состоялось "долгое обсуждение способов и средств прямой или косвенной продажи Великобритании пятидесяти или шестидесяти старых эсминцев времен Первой мировой войны. По общему мнению, без единого голоса несогласных, выживание Британских островов в случае нападения Германии могло зависеть от получения этих эсминцев".

11 августа 1940 года будущий глава Госдепа Дин Ачесон и другие видные юристы написали статью в The New York Times, в которой убеждали общественность, что для сделки не было никаких юридических препятствий и она могла быть заключена в административном порядке.

Они также отметили, что "в нынешних условиях сохранение британской морской мощи имеет для нас неоценимое значение с точки зрения нашей собственной национальной обороны", а "продажа по меньшей мере пятидесяти наших устаревших эсминцев Великобритании не только совместима с нашей национальной обороной, но и жизненно важна для нее".

В сентябре 1940 года американцы отправили британцам пятьдесят устаревших эсминцев в обмен на 99-летнюю аренду мест для американских баз в Карибском бассейне: на Багамах, Ямайке, островах Сент-Люсия, Тринидад, Антигуа - а также на побережье Южной Америки, в Британской Гвиане (ныне государство Гайана). Кроме того, США получили в свободную аренду базы на Бермудах и Ньюфаундленде. Соглашение так и прозвали - "Эсминцы в обмен на базы".

Великобритания была вынуждены пойти на сдачу баз, потому что военно-морские потери поставили под угрозу существование всего ее флота. И к тому же после падения Франции летом 1940 года на плечи Англии легли обязательства союзницы по огромным контрактам. В этих контрактах было прописано, что британцы и французы могут покупать оружие в США при условии оплаты наличными и самостоятельного обеспечения логистики.

Сделка дала Америке новые заводы и укрепила силы Великобритании в сражении с Германией. Но лишь на время.

23 ноября 1940 года британский посол в США Филип Керр, маркиз Лотиан, прибыл в аэропорт Нью-Йорка, где объявил собравшимся журналистам: "Британия на мели. Нам нужны ваши деньги".

В СМИ началась пропагандистская кампания с целью подготовить население и политиков-изоляционистов - которые помнили о непогашенных долгах Европы времен прошлой войны - к прямому вмешательству США во Вторую мировую. Например, на канале CBS (в начале войны - радио, а с июля 1941-го уже и телеканал) шла трансляция репортажей с крыш лондонских домов, которые бомбили люфтваффе, - это должно было вызвать сочувствие у американских граждан и конгрессменов.

Затем Черчилль напрямую обратился к вашингтонским властям с печальной новостью: "Приближается момент, когда мы больше не сможем платить наличными за доставку и припасы". Ситуация стала критической. Продолжение политики нейтралитета для США стало означать предательство англосаксонского мира.

Все это привело к тому, что Рузвельт в декабре 1940 года предложил своим стратегическим партнерам новое соглашение - декларацию о ленд-лизе.

Работа по закупке боеприпасов по ленд-лизу была возложена на военное министерство; военные корабли, военно-морская авиация и припасы - на военно-морское министерство; торговые суда и перевозки - на Морскую комиссию; продовольствие - на министерство сельского хозяйства; промышленные материалы (металлы, химикаты, древесина, уголь, текстиль, одежда и т.д.) - на отдел закупок министерства финансов.

Для решения вопросов, связанных с политикой ленд-лиза, обеспечения бесперебойной работы и ведения документации было создано специальное агентство - Управление по ленд-лизу, которое возглавлял американский промышленник и госсекретарь Эдвард Рейли Стеттиниус.

Основные категории вооружений, переданных Великобритании, - это истребители, бомбардировщики, транспортные самолеты, танки, бронетранспортеры и другие специализированные машины. Также британцы получили из-за океана артиллерию и стрелковое оружие, эсминцы, корветы и другие корабли. США обеспечили союзников оборудованием для ремонта и модернизации судов, грузовиками и джипами, патронами, снарядами и взрывчаткой.

Условия возвращения долга в законе о ленд-лизе были прописаны достаточно абстрактно:

"Они должны быть такими, которые Президент сочтет выгодными, а выгода для Соединенных Штатов может заключаться в оплате или возмещении натурой или имуществом или в любой другой прямой или косвенной выгоде, которую Президент сочтет удовлетворительной".

Иными словами: что захотим - то и возьмем.

Новая сделка и правда сулила выгоду США. Согласно отчету конгресса об операциях ленд-лиза, с марта 1941 по июнь 1944 года американцы предоставили англичанам 43,3% от всей суммы ленд-лиза, которая составляет больше 28,3 млрд тогдашних долларов, или 510,8 млрд нынешних.

Ленд-лиз в СССР

Для сравнения: Советский Союз получил 27,5% ленд-лизовского "пирога", Африка, Ближний Восток и Средиземноморье - 14,3%, Китай, Индия, Австралия и Новая Зеландия - 11,2%.

Все средства нужно было вернуть с процентами.

Когда программа ленд-лиза завершилась, на товары, которые уже находились в пути, для Великобритании была установлена большая скидка, что не совсем похоже на "грабеж".

Еще одно существенное искажение фактов, которое допустил Борис Джонсон: он не упомянул, что до 2006 года Великобритания выплачивала не только долг по ленд-лизу.

В 1945 году Соединенное Королевство договорилось о займе у Соединенных Штатов 4,34 млрд долларов, из которых 3,75 миллиарда были кредитом, а остальные деньги выделялись как раз по программе ленд-лиза. В следующем году лондонский кабинет согласовал кредитный лимит еще и от Канады - в 1,18 млрд долларов. Эти деньги в первую очередь предназначались для послевоенного восстановления истощенной экономики и разрушенной инфраструктуры Британии.

Погашение долгов началось в 1950 году. С тех пор Великобритания выплатила пятьдесят траншей на сумму 7,5 млрд долларов Америке и 2 млрд Канаде под 2% годовых.

Заметим, что, когда британцы в 2006 году произвели последние две транзакции по "военному кредиту", риторика властей сильно отличалась от того, что недавно позволил себе Джонсон.

Тогда, в 2006-м, министр экономики в кабинете Тони Блэра Эд Боллз сказал: "Мы наконец-то полностью выполнили свои обязательства перед США и Канадой за поддержку, которую они оказали нам шестьдесят лет назад. Это была жизненно важная поддержка, которая помогла Великобритании победить нацистскую Германию и обеспечить мир и процветание в послевоенный период".

"Важная поддержка" и "обобрали" - как говорится, две большие разницы.

За все время ни одно британское правительство не позволяло себе продвигать идею о сокращении долга или его отмене - в своей риторике британские политики всегда подчеркивали обязательность возвращения средств, выделенных США и Канадой до и после Второй мировой.

Итак, экс-премьер Великобритании назвал ленд-лизом все долги, по которым английское правительство должно было заплатить Америке, допустив некорректное обобщение. Попутно он забыл, что Англия передавала военные базы и до марта 1941 года. Также Джонсон упустил важный факт: британцы просили о помощи, добровольно соглашаясь на предлагаемые американцами условия, какими бы тяжелыми они ни были для экономики страны.

Из всего этого просто напрашивается вывод: Борис Джонсон специально демонизировал ленд-лиз, чтобы в инфополе нормализовать кабальную сделку США и Украины по добыче полезных ископаемых. И постарался внушить украинским "коллегам", что отдавать свои земельные ресурсы американцам - это нормально, это по-европейски. Можно это делать даже без особой благодарности.

Только вот сможет ли Украина вернуть долги США, как это сделала Великобритания?

Вполне можно прогнозировать: если у Трампа и руководителя Украины (а это вряд ли будет уже нелегитимный и разозливший Трампа Зеленский) дойдет дело до соглашения о ленд-лизе, у этой "отвратительной помощи" будет куда менее щадящий финал.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741553700


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