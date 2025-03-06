Враги пришли с Запада. Кто с кем воевал? Забытые факты Второй мировой, - В.В.Штоль

00:05 10.03.2025 Враги пришли с Запада



В. В. Штоль

Владимир Владимирович Штоль - доктор политических наук, профессор Дипломатической Академии МИД РФ.



Кто с кем воевал? Забытые факты



Для понимания трактовки событий Второй мировой войны, ее итогов в Новой и Новейшей истории необходимо обратиться к известным, но старательно забываемым фактам.



Конечно, СССР хотел создать после войны на своей западной границе кордон из стран-лимитрофов и отстаивал эту свою позицию на международных конференциях, а в идеологических целях, не акцентируя особенно внимания на участии Центрально- и Восточноевропейских стран в военных действиях на Восточном фронте, поддерживал и пропагандировал идею дружбы народов, освобожденных от фашистского ига.



Действительно, народы стран Восточной и Центральной Европы в 1944–1945 годах встречали Советскую армию как армию-освободительницу. Это подтверждается фото- и кинохроникой: Прага, Будапешт, София, Бухарест и даже Вена.



Во время войны в европейских странах были и партизанские движения, и движение Сопротивления, и подполье - весьма разной идеологической окраски: одни ориентировались на свои правительства в изгнании, другие - на социал-демократические и коммунистические идеалы. После разгрома немцев в Сталинградской и Курской битвах авторитет Советского Союза вырос. Военные успехи советского народа способствовали росту антифашистского движения в Европе. Но в то же время в вермахте и войсках СС воевали представители почти всех западных стран, иногда на основе существующих договоров между странами, а зачастую - на добровольной.



Для осуществления планов по расширению жизненного пространства Германии необходимы были союзники, и после заключения Тройственного пакта с Италией и Японией она настойчиво искала их в Европе, достаточно эффективно используя существующие противоречия между странами, заложенные Версальским мирным договором, и раздавая им обещания по решению спорных территориальных проблем. Например:



Венгрия с начала 1939 года являлась союзницей Германии и Италии по Антикоминтерновскому пакту. 20 ноября 1940 года она присоединилась к Тройственному пакту, надеясь на удовлетворение своих претензий по Трансильвании, где большинство населения составляли венгры. Согласно Версальскому договору эта территория была передана Румынии. В то же время Венгрия получила Закарпатскую Украину и Южную Словакию - от Чехословакии и княжество Галич - от Югославии.



Болгария. По Версальскому мирному договору у Болгарии была отобрана Южная Добруджа и передана Румынии. В случае присоединения Болгарии к пакту Гитлер обещал поддержать болгарские территориальные претензии, а также обеспечить ей выход к Эгейскому морю за счет Греции.



Румыния. Фюрер заверил диктатора страны Йона Антонеску (11 июня 1941 г., Мюнхен), что после завершения конфликта Румыния получит территориальные компенсации, которые будут неограниченными, так как эта прерогатива исключительно Германии. О союзниках Германии на востоке генерал вермахта К. фон Типпельскирх писал: "Румыния жила в напряженных отношениях с Венгрией и Болгарией, которые еще после Первой мировой войны имели притязания на ее территорию. Румынии как стране-победительнице удалось сорвать тогда крупный куш.



Теперь румынам, только что отдавшим свои области (Бессарабию и северную часть Буковины) Советскому Союзу (28 июня 1940 г.), было трудно искать союза с державами оси, которые, конечно, благосклонно отнеслись к болгарским и венгерским претензиям … 13 июля 1940 года Румыния вышла из состава Лиги Наций и доверила свою защиту державам оси. Они пытались добиться полюбовного соглашения между Венгрией и Румынией, но венгры требовали почти всю Трансильванию, где, кроме 1,5 млн венгров, проживало 3,5 млн румын и 500 тыс. немцев. По Венскому арбитражу 30 августа 1940 года Венгрия получила Северную Трансильванию, по договору с Болгарией Румыния отдала ей (15 сентября 1940 г.) южную часть Добруджи. В течение нескольких месяцев Румыния отдала трем своим соседям треть своей территории и населения".



Финляндия. Финляндия за свое участие в войне на стороне Германии хотела получить территорию Ленинградской области севернее реки Невы и Кольский полуостров9. Хотя Финляндия формально не подписала Тройственный пакт, но ее правительство в случае необходимости готово было к нему присоединиться.



Испания. 23 октября 1940 года между Германией, Италией и Испанией было достигнуто соглашение о присоединении Испании к Тройственному пакту под гарантию получения ею Гибралтара и территорий в Африке. В конечном счете Испания формально не присоединилась к пакту, но фактически была союзницей Германии в войне против СССР.



Хорватия. После вторжения германских войск в Югославию и провозглашения фашистского Независимого государства Хорватия она присоединилась к Тройственному пакту (15 июня 1941 г.).



Словакия как государство было образовано под эгидой Третьего рейха (март 1939 г.). В 1940 году она присоединилась к Тройственному пакту.



Франция. На переговорах Гитлера с маршалом А. Ф. Петеном (октябрь 1940 г., Монтуар) и адмиралом Ж. Л. Дарланом (май 1941 г., Берхтесгаден) было решено, что правительство Виши включается в "строительство нового порядка в Европе", предоставляет Германии сырье, экономические ресурсы и рабочую силу.



В Приложениях 1 и 2 указаны международные соглашения между европейскими странами и Третьим рейхом, а также включены сведения о воинских соединениях стран "оси" и их союзников, которые принимали участие в боевых действиях против Советской армии. В табл. 1 приведены данные по некоторым видам воинских частей европейских союзников Германии, участвовавших в боевых действиях против СССР.



Но кроме воинских частей на основе государственно-союзнического участия на стороне Германии воевали граждане западноевропейских стран в составе добровольческих формирований. По архивным немецким документам видно, что только в войсках СС насчитывалось 20 добровольческих дивизий, приток добровольцев в которые продолжался вплоть до последних дней Третьего рейха.



Армии европейских государств были задействованы не только против СССР.



Венгерские, болгарские и итальянские войска воевали против Греции и Народно-освободительной армии Югославии начиная с апреля 1941 года.



Итальянские войска действовали против французов и англичан с 1940 года, а чехи из протектората Богемия и Моравия служили в вермахте практически на общих основаниях с немцами.



В общей сложности в составе вермахта и войск СС состояло более 800 тыс. европейцев.



Кроме европейцев на стороне гитлеровской Германии в военных действиях участвовало свыше миллиона граждан СССР.



Это были воинские соединения, сформированные как из советских военнопленных, жителей оккупированных западных территорий СССР, так и белоэмигрантов и входящие в Вооруженные силы Комитета освобождения народов России (КОНР), которые имели весьма разветвленную структуру на уровне командования, но в реальности все эти громоздкие руководящие схемы были достаточно условны.



Так, первоначальная численность Русской освободительной армии (РОА) планировалась в 10 дивизий, а на деле к концу войны боеспособными были только две. Многие соединения (армии, корпуса, бригады и т. д.) входили в РОА чисто номинально.



Не все советские военнопленные, как показывают авторы исследований последних лет, вступали в Русскую освободительную армию, чтобы избежать смерти от пыток, голода и изнурительного труда. Были причины идеологического характера - неприятие советской власти. Речь идет о тех, кто попал в плен после 1943 года, то есть после Сталинграда и Курска, когда исход войны в целом был предрешен. Такой контингент вступивших в ряды РОА военнопленных, очевидно, руководствовался другими соображениями, а именно - при определенных условиях их, как власовцев, могли использовать западные союзники, а в худшем случае они могли попытаться сдаться в плен англо-американским войскам. На это, похоже, очень рассчитывали и сам Власов, и другие командиры РОА. Поэтому они, отступая вместе с немцами, стремились уйти южнее, в район Праги, чтобы ее занять и сдать потом американцам, заслужив амнистию, несмотря на участие в войне на стороне немцев. Следует заметить, что в РОА не знали о Ялтинских соглашениях, по которым Прагу должна была освобождать Красная армия, а все бывшие советские граждане подлежали репатриации из западных зон оккупации.



Политическое руководство Германии рассматривало воинские части, состоящие из граждан СССР (пленных и с оккупированных западных территорий), а также эмигрантов как основу антисоветской оппозиции. Немцы стремились сплотить эту весьма разношерстную массу, создать движение, способное взорвать СССР изнутри.



Начиная войну против СССР, руководство Рейха возлагало серьезные надежды на разжигание межнациональной розни и привлечение на свою сторону национальных меньшинств. Особая ставка при этом делалась на народы Кавказа и Средней Азии. Рейх оценивал эти территории и их население как свои будущие колонии, в противоположность Украине, Белоруссии и Прибалтике, которые должны были подвергнуться германизации.



Одним из методов привлечения на свою сторону кавказских и среднеазиатских народов было создание "восточных" легионов (Ostlegionen), рассматривавшихся в перспективе как ядро армий будущих марионеточных государств под эгидой Рейха.



Поддержкой немецкого руководства пользовались и казачьи формирования, которые и в революцию, и в Гражданскую войну проявили себя непримиримыми врагами большевиков, а высшее казачье руководство стремилось к государственному обособлению. Именно позиция казачества, занятая в 1917–1920 годах, привлекала внимание командования вермахта и Восточного министерства.



Общая численность формирований, состоящих из среднеазиатских, северокавказских народов СССР, а также азербайджанцев, грузин, армян, крымских татар, калмыков, волжских татар и казаков в национальных частях приближалась к 300 тыс., что составляло почти четверть от общего числа представителей народов СССР, служивших в вермахте, войсках СС и полиции (1,2 млн чел.).



По различным зарубежным и отечественным источникам, на стороне Третьего рейха против СССР воевало свыше 1,8 млн иностранных граждан из союзных, "нейтральных" и оккупированных стран. Из них было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, легионов и батальонов.



Кроме того, в период с 1939 по 1945 год около 1,5 млн человек со всей Европы вступили в вермахт в качестве добровольных помощников - Hilfswillige (Hiwi). В Hiwi были и выходцы из западных районов СССР. В большинстве своем Hiwi использовались для обслуживания тыловых структур и комендатур вермахта на занятых территориях, но весьма значительная их часть находилась в составе боевых соединений. Неслучайно только военнопленными в СССР оказались 464 147 выходцев из стран Западной, Центральной и Восточной Европы по большей части из числа добровольных помощников.



Показателен пример Польши, ликвидированной Гитлером как государство, однако, несмотря на это, поляки воевали на стороне Третьего рейха. По официальным данным Главного управления МВД СССР по делам военнопленных (ГУПВИ), на 1 июля 1947 года военнопленных поляков, служивших в немецкой армии, было зарегистрировано 63 013 человек.



Кроме этого, в 1944–1946 годах были интернированы члены Армии Крайевой и другие категории польских граждан в порядке зачистки тыловых районов Красной армии (7388 чел.).



Изучение архивных фондов (РГВА) показывает, что военнопленные польские офицеры, сотрудники польских спецслужб, полицейские и т. п. предпринимали активные попытки к созданию подполья в лагерях для военнопленных НКВД СССР, вели себя агрессивно, открыто высказывали антисоветские взгляды, настроения.



Документы Третьего рейха свидетельствуют, что после нападения на СССР в странах Западной Европы и европейских колониях началась антисоветская истерия. Цивилизованные европейцы с оккупированных территорий Западной Европы - Бельгии, Нидерландов, Дании и Норвегии - стремились вступить в вермахт, чтобы воевать против СССР.



Подобная ситуация наблюдалась и во Франции, на территории Виши, и во французских колониях Северной и Западной Африки и Ближнего Востока. И лишь позиция Гитлера, противившегося формированию боевых соединений из неарийцев, не позволила многим уже осенью 1941 года оказаться на Восточном фронте. Только после Сталинградской битвы немцы открыли двери для неарийцев в вермахт и войска СС, но энтузиазм у тех уже несколько поубавился.



Представители же европейских арийцев с первых дней войны вместе с немецкими войсками выступили против СССР в составе национальных воинских формирований.



Перед проведением операции "Тайфун" - плана по захвату Москвы, Гитлер обратился к солдатам Восточного фронта (2 октября 1941 г.):



"Солдаты! Когда 22 июня я обратился к вам с призывом отвести ужасную опасность, угрожающую нашей родине, вы выступили против самой мощной державы всех времен. Через считаные недели все три важнейших промышленных района окажутся в ваших руках! Ваши имена, солдаты вермахта, как и имена наших доблестных союзников… войдут в мировую историю, связанные с величайшими победами за весь ее обозримый период… Территория, которую на сегодняшний день завоевали немцы и союзные нам войска, в два раза превышает территорию нашего рейха в границах 1933 года и в четыре раза - территорию английской метрополии… С крайнего севера, где наши финские союзники вынуждены во второй раз доказывать свое геройство, и до Крыма вы вторглись совместно со словацкими, венгерскими, итальянскими и румынскими дивизиями на территорию противника на глубину порядка 1000 километров. К вам присоединяются испанские, хорватские и бельгийские части, за ними последуют и другие. Это борьба - вероятно впервые - станет борьбой всех наций Европы и будет рассматриваться как единая акция в целях спасения культурных ценностей всего континента… За три с половиной месяца, солдаты, наконец-то создана предпосылка для нанесения врагу последнего и решающего удара еще до наступления зимы, удара, который должен разгромить его окончательно".



Необходимо подчеркнуть, что Третий рейх использовал как людские, так и экономические ресурсы оккупированных европейских стран и территорий: Австрии, Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Люксембурга, Нидерландов, Бельгии, Франции, Югославии, Греции. Интересам Германии, по существу, были подчинены и экономики нейтральных стран, позиция которых характеризуется как прогерманский нейтралитет.



Так, накануне войны с СССР в оккупированных странах на Германию работало около 6,5 тыс. предприятий всех отраслей экономики. На предприятиях Рейха использовали труд 3,1 млн иностранных рабочих (поляков, итальянцев, французов), что составляло почти 9% общей численности занятых на производстве.



Перед войной на Востоке немцы практически не имели ресурсных проблем, которые поступали из Швеции (железная руда, ферросплавы, электрооборудование, шарикоподшипники, станки, инструменты, морские суда, целлюлоза, искусственное волокно);



Швейцарии (автомашины, локомотивы, станки, паровые котлы, электротехническая аппаратура, астрономические и геодезические приборы, часы, радиоаппаратуру и другие средства связи, вооружение и боеприпасы;



Испании (железная и цинково-свинцовая руды, пириты, свинец, олово, ртуть, вольфрамовый концентрат);



через Испанию и Португалию Германия получала стратегические материалы из Южной Америки и Азии (каучук из Голландской Индии, нефть и нефтепродукты и даже бензин из США).



Венгрия поставляла бокситы и продовольствие, Румыния - 60 процентов необходимых горючего и горюче-смазочных материалов, Болгария - сельхозпродукцию.



Таким образом, как указывается авторами "Истории Второй мировой войны", "на реализацию плана „Барбаросса" Германия поставила ресурсы почти всех европейских государств - как своих прямых союзников, так и оккупированных, зависимых и нейтральных стран, население которых превышало 300 млн человек".



Чем больше проходит лет со Дня Победы - победы, завоеванной по большому счету Советской армией на полях сражений Восточного фронта, тем все больше появляется интерпретаций международноправовых актов, относящихся к итогам Второй мировой войны, в частности Ялтинско-Потсдамских документов, смещаются акценты, изменяется оценка роли той или иной страны антигитлеровской коалиции в достижении победы. При этом страны - участницы антигитлеровской коалиции подвергают ревизии именно те положения Ялтинско-Потсдамской системы, которые были зафиксированы в международных правовых документах в пользу СССР с учетом его вклада в победу и реального соотношения сил на тот исторический момент. Однако свои выигрыши от этих договоренностей они не подвергают сомнению.



https://histrf.ru/read/articles/ii-kanun-traghiedii Источник - История.РФ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741554300





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