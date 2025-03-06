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На фоне торга и интриг вокруг переговоров идет масштабная операция ВС РФ по освобождению Суджи
00:13 10.03.2025

Дарья Продина, Михаил Пшеничников

СВО

Первая весенняя неделя прошла под знаком раскручивания интриги вокруг предполагаемых переговоров по Украине. Главным образом принялся тасовать колоду Лондон в лице премьера Стармера, погнав Зеленского по своей дорожной карте. Тем временем на фронте продолжалось изгнание оккупантов из Курской области. От операции по пережиму главной дорожной артерии – шоссе 38К-004 – наши войска перешли к загону ВСУшников в тупик на альтернативных путях снабжения и, главное, в проходе к уже самой Судже. Одновременно оскольские плацдармы под Купянском пошли на соединение, а на Покровском направлении ВС РФ выдерживают атаки противника, пытающегося вернуть себе позиции и не дать идти дальше вокруг агломерации.

Курское направление



События в Курской области были в центре внимания всю неделю. Когда русская армия надавила на трассу 38К-004 в 4 точках, 2 из которых были просверлены вглубь уже на территории Сумской области (в результате боев ВСУ выгнали из Журавки), неприятель бросился отчаянно переносить снабжение на альтернативные маршруты. Фактически хаб был перенесен аж к границе, на хутор Олешня, откуда ведут на север малые дороги. Долго ему этот капилляр не прослужил – со стороны Куриловки пошло наступление наших войск, пробившее оборону украинских частей в лесных массивах. Авиация, в свою очередь, сносила любые зачатки укрепленных позиций ВСУ в этих лесах. Таким образом, данный путь снабжения противника был перечеркнут.

Но еще интересней и масштабней события начались потом, к северу от Суджи. К сегодняшнему вечеру полным ходом проходит ликвидация северной полосы прикрытия города. В пятницу была занята Старая Сорочина – село, находящееся в непосредственной близости от Малой Локни, откуда еще тогда украинские войск начинали отступать. Сегодня, в воскресенье, там уже прошла зачистка и был поднят русский триколор. Одновременно подтвердились сообщения об освобождении Черкасского Поречного и Косицы, поступает информация об установлении контроля над Мартыновкой. По некоторым сведениям, также есть успехи и в Локне. Следовательно, оборонительный фас Суджи полностью обнажается с северной стороны.

Но было и еще одно событие, которое по зрелищности, пожалуй, переплюнуло другие эпизоды субботы и сегодняшнего дня! До сих пор не установлены точно все подробности, что из этого было шуткой, а что реальностью, но общественность по обе стороны фронта была просто взорвана сообщениями о прорыве ВС РФ в тыл, в саму Суджу, внимание, по трубе газопровода, раньше поставлявшего газ в ЕС! Сегодня, когда эмоции и поверивших, и не поверивших в этот авантюрный сюжет поулеглись, начали приходить первые подтверждения и даже визуальные доказательства – это реально было, а проводили данную операцию с авдеевскими мотивами все те же "Ветераны", уже имеющие подобный опыт как раз в Авдеевке, совместно с СпН "Ахмат", 11-й бригадой и 106-й дивизией ВДВ, 30-м мотострелковым полком, ДШБр "Восток" и морской пехотой. Переполох в штабах и Telegram-каналах Украины они устроили достойный. Пока опять же не удается точно определить последствия этого дерзкого маневра, но пошатнуть планы ВСУ по использованию Суджи как мощной крепости, где у них есть накопленный НЗ топлива, БК и прочего (с чем, впрочем, также "работают" авиация и БПЛА ВС РФ), данный рейд, скорее всего, уже смог.

Купянское направление

Тем временем в стороне от боевых действий в Курской области, на Осколе, продолжается своя многосерийная партия в тактическое многоборье. Плацдармы нашей армии севернее Купянска на западном берегу реки продолжают успешно расширяться. Неприятель так и не смог нанести русским подразделениям локальные поражения и перехватить инициативу. На этой неделе пришли сообщения, что плацдармы двинулись на соединение друг с другом, стремясь не просто нависнуть над Купянском снежной лавиной, но сформировать широкий таран для продвижения вглубь Харьковской области на запад, то есть все дальше на территорию, подконтрольную Киеву. Согласно последним сообщениям, главной целью ВС РФ является овладение селом Каменка путем атаки со стороны населенного пункта Тополи. А наши части, действующие со стороны Двуречной, должны параллельно продавить оборону ВСУ в селах Петро-Ивановка и Красное Первое. Итого – эти 2 действия обеспечат коридоры для соединения плацдармов.

Противостоящие силы незалежной хоть формально и многочисленны, но результата показать по-прежнему не могут. Их задача – не столько формировать линию фронта против ВС РФ, сколько прикрывать и сам Купянск, который никто из оперативных планов не выбрасывал, и тыл ОТГ ВСУ "Харьков". Украинским войскам в этом районе для полного "счастья" прилетает еще один прорыв русской армии, теперь уже из Валуйского района Белгородской области. Итого – неприятель скован не столько боями, сколько щепетильностью и зыбкостью ситуации, где одна ошибка может привести к краху. Планов ВС РФ он так и не знает, на каком из 3 участков будет нанесен удар, где может образоваться прорыв, куда срочно посылать силы – все это загадка для противника. Не угадает – привет, катастрофа. Инициатива прочно перешла к нашим войскам, а неведение ВСУ и колебание качества украинских частей "от удовлетворительного до из рук вон плохого" не дают незалежной возможности думать на несколько шагов вперед.

Покровское направление

А на Покровском направлении погода стоит пока не такая солнечная для нашей страны. Там русская армия продолжает сдерживать контратаки неприятеля, пытающегося исправить ситуацию, которая сложилась на южных подходах к Покровско-Мирноградской агломерации, и срезать любым способом уже сформированные дуги обхода по западной стороне. На этой неделе начались очередные массированные накаты, теперь в сторону поселка Шевченко, через который, по замыслу противника, он должен попытаться занять свои же позиции, несколькими месяцами назад просто брошенные без боя за неимением живой силы для их обороны. Опорники хорошие, готовились с умом, что и объясняет, чего их так страстно хотят вернуть. Установление контроля над этими позициями позволит ВСУ разблокировать маршрут для вспомогательного удара со стороны Успеновки. Чуть западнее уже собраны украинские 32-я и 42-я мехбригады, которые ждут приказа вступить в бой, но только лишь после гипотетического успеха под Шевченко – только тогда эти соединения выдвинутся в поход.

На бумаге, конечно, это рисуется перспективным и опасным для ВС РФ. Однако стоит заметить, что вышеописанная концепция действий ВСУ все же представляет из себя "план-максимум", который является калькой с предыдущего такого "наскока", только уже на Песчаное. Там хлопцам дали по рогам, они ушли ни с чем, и надеяться, что в районе Шевченко точно получится – это довольно странно. Но надо также учитывать, что подобные кружения вокруг Шевченко и Песчаного могут быть только вспомогательными маневрами для выполнения реальной задачи № 1 – обеспечить условия для удара по нашим частям в селах Котлино и Удачное. Последние – крайние на данный момент точки дуги охвата Покровска, где после "пробуждения" ВСУшников ВС РФ перешли к обороне. В пользу этого варианта говорит то, что скованные боями на флангах дуги охвата русские войска сконцентрируются для отражения атак и не станут продвигаться севернее – устоять на этом рубеже сейчас куда важнее. Следовательно, неприятель может выдвинуть масштабные силы для довольно скромной в теории операции – вернуть Котлино и Удачное, сняв тем самым огневые замки с трасс от Павлограда и Васильковки, ведущих в Покровск и Мирноград и, соответственно, обеспечивающих снабжение. Нашим там несладко, пожелаем им удачи и сил!

Южнодонбасское направление

Одновременно пришли добрые вести с Южнодонбасского направления – подтвердилось освобождение села Константинополь. Там после зачистки бойцы 36-й гвардейской бригады ВС РФ установили русский триколор. В населенный пункт, который по замыслу закрывал выход из "Даченского котла", наши вошли еще в последних числах февраля, сегодня он окончательно перешел под контроль русской армии.

Ну а пока-таки прибили щит к вратам Царьграда, пусть бы и расположенного в ДНР у речки Волчья, стоит вспомнить о ВСУшниках. Куда они делись, кто не погиб и не сдался в плен. По поступающей информации, изрядно профильтровавшись чрез огонь арты и дронов, все кто смог (а это, кстати, остатки еще Кураховского гарнизона), сумбурно сбежал в сторону следующего крупного укрепа – в поселок Богатырь. Теперь события, очевидно, будут перемещаться туда, за чем мы, соответственно, будем с большим вниманием наблюдать.

Украинско-переговорной контрданс

Пока фронт жил своей жизнью, на внешнеполитическом контуре продолжались перепады температур и ставок, все по заданному еще на прошлой неделе, после скандала в Белом Доме, тренду. На танцпол этого раунда, начатого очередным саммитом "друзей Зеленского", выкатилась Европа за фактическим лидерством Великобритании и ее премьера Стармера, всю неделю далее раздававшего громкие заявления про отправку своих контингентов на Украину и продолжение поставок оружия Киеву. "Потанцевать" вытащили даже Залужного, экс-главкома ВСУ и ныне посла незалежной при дворе Его Величества. Тот довольно стереотипно, без затей выступил с антиамериканской речью, от лица своего многострадального народа объявив США (противника его – Залужного – истинных панов) разрушителем миропорядка ну и достойным сообщником России, вместе с которой они представляют новую ось зла!

Но главной фигурой в этом политическом контрдансе – традиционном британском танце, где шеренги танцующих под музыку меняются местами в ходе плясок, – был все-таки Зеленский. Поостыв на лондонском ветру и придя в себя после благоразумных советов со своими европейскими друзьями, он вздумал предложить Вашингтону еще раз пообщаться, раз не с того они начали. Извиняться, правда, так и не стал за свое поведение – и поедет на предстоящую встречу во вторник с предполагаемым планом Стармера/Макрона. Только пока он плясал под английские скрипки, у него наметились новые неприятности.

Попляшите пока сами без разведданных

Поведение на злополучных переговорах в Овальном кабинете не принесло пану Зеленскому гешефта. США хотя по-прежнему всерьез намерены завершить украинский конфликт, все же объявили, что, помимо оружия, они "временно, частично" прекратят передавать Киеву разведданные со своих спутников. Что это значит предметно? Это отмашки, что с русских аэродромов взлетают ракетоносцы, то есть ПВО теперь будет в неведении, когда быть готовой, в какую сторону стрелять. Это передвижения войск, это координаты для наведения целой линейки американских ракет и даже английских Storm Shadow. По полученным сообщениям, ВСУ уже пришлось от этого несладко, ведь они так привыкли к любезным "подсказкам" от друзей-отличников с соседней парты.

Но Вашингтон на этом не остановился. По слухам, переданным через западные СМИ, представители Трампа начали налаживать теневые контакты с деятелями оппозиции – а это не просто старые, а очень старые знакомые. Сама узница всея Украины Юлия Тимошенко и кровавый "гетман" Петр Порошенко (состоит в объединении, внесенном в перечень террористов и экстремистов), которого Зеленский не прочь был бы посадить. Как бы в подтверждение этому, Юлия Володимировна уже заточила, точнее, заплела косу и выступила с заявлением, что надо срочно заключать мир – и точка. Чем окончится эта партия, будем наблюдать.

Сирия: возвращение самых кровавых призраков

А далеко от Украины, на Ближнем Востоке, разразились даже еще более страшные события. Там созрели и лопнули кровавым соком плоды свержения Асада и прихода к власти исламистов-радикалов. На этой неделе начали убивать жителей алавитских провинций.

Жертвами стали не только алавиты, а все, кто подозревается в лояльности свергнутому Асаду, а на деле – не устраивающие новых властителей: арабы-сунниты, христиане, арабы-шииты и многие другие. Уже несколько дней при полном невозражении "цивилизованного мира" в лице ЕС там идет резня "каких-то проасадовских повстанцев", как их назвали в заявлении. Спасибо, что не перепутали с донбасскими сепаратистами. Спасающиеся мирные жители тем временем нашли убежище на нашей военной базе в Тартусе. В Сирии настали самые черные времена, опять.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741554780


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