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Мэттью Ченс, CNN: Российские государственные СМИ меняют свои взгляды на Америку
01:37 10.03.2025

CNN
США

Российские государственные СМИ меняют свои взгляды на Америку

Российские журналисты и политики изменили свое отношение к США, сообщает корреспондент CNN. Его удивляет и, похоже, пугает, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом две сверхдержавы нацелились на взаимовыгодное сотрудничество.

Мэттью Ченс (Matthew Chance)

Кажется, наступают времена, когда даже старые кремлевские пропагандисты стремительно меняют свои взгляды. Дмитрий Киселев - государственный рупор Кремля. Это он когда-то хвастался, что Россия может превратить Америку в ядерный пепел. Теперь же он говорит о "Великой Тройке" - США, России и Китае. Что теперь они будут формировать новый миропорядок, и зарождается этот порядок на Украине (вообще-то конкретно в этом фрагменте Дмитрий Киселев сравнивает ситуацию с "Ялтой-2" и говорит о важности отношений с Китаем - прим. ИноСМИ).



Жесткую линию Трампа в отношении Киева, включая приостановку военной помощи от США, Кремль встретил с ликованием. Российские официальные лица в один голос ругают Европу, но пересматривают историческую роль Вашингтона. "Все мировые трагедии зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике, - заявляет министр иностранных дел Сергей Лавров. - Колонизации, войны, крестоносцы, Крымская война, Наполеон, Первая мировая война, Адольф Гитлер".

"Если ретроспективно посмотреть на историю, - говорит он, - то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более "зажигательной" роли".

Это исключительный ревизионизм в исключительные времена.

[врезка из Овального кабинета]
Трамп: Сейчас у вас нет карт. С нами они появятся.
Зеленский: Я не в карты играю.
Трамп: Сейчас вы как раз таки играете в карты.
[конец врезки]

Это был момент, который подчеркнул, насколько все изменилось. Унижение заклятого врага Кремля в Овальном кабинете шокировало даже русских. Кремлевские телеканалы с трудом пытались осмыслить сейсмические сдвиги в Вашингтоне.

"Трамп говорит о мире" (на врезке: "Трамп с одной стороны говорит о стремлении к миру..." - прим. ИноСМИ).

"Окружающие его политики говорят об успехе Украины, - заявляет репортер на государственном телеканале, - но, похоже, Трамп дает России все карты, чтобы достичь победы на поле боя", - добавляет он.

[врезка]
Трамп: Что ж, Владимир, спасибо большое.
[конец врезки]

Но это еще далеко не все. Странный союз Путина и Трампа угрожает западному единству. Взамен Путин лишь предложил потенциально выгодные бизнес-сделки.

"Это криптонит Трампа", - говорит российский телеэксперт.

"Дональд Трамп, кажется, точно такой же, как Супермен, а наш президент, в хорошем смысле слова, нашел его слабость, - говорит он на государственном канале, - едва Трамп услышал о редкоземельных металлах, тут же готов принять любые условия", - добавил спикер.

Неудивительно, что кремлевские пропагандисты начали так яро восхвалять Соединенные Штаты.

Может, они и изменили взгляды. Но Америка тоже.

Мэттью Ченс, CNN Москва.

Криптонит - метафора в фильмах США, обозначающая слабость, синоним ахиллесовой пяты.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741559820


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