Мэттью Ченс, CNN: Российские государственные СМИ меняют свои взгляды на Америку

01:37 10.03.2025

CNN

США



Российские государственные СМИ меняют свои взгляды на Америку



Российские журналисты и политики изменили свое отношение к США, сообщает корреспондент CNN. Его удивляет и, похоже, пугает, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом две сверхдержавы нацелились на взаимовыгодное сотрудничество.



Мэттью Ченс (Matthew Chance)



Кажется, наступают времена, когда даже старые кремлевские пропагандисты стремительно меняют свои взгляды. Дмитрий Киселев - государственный рупор Кремля. Это он когда-то хвастался, что Россия может превратить Америку в ядерный пепел. Теперь же он говорит о "Великой Тройке" - США, России и Китае. Что теперь они будут формировать новый миропорядок, и зарождается этот порядок на Украине (вообще-то конкретно в этом фрагменте Дмитрий Киселев сравнивает ситуацию с "Ялтой-2" и говорит о важности отношений с Китаем - прим. ИноСМИ).



