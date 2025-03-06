Индусы внимательно присматриваются к Су-57Э - русские удачно показали товар лицом (видео)

01:46 10.03.2025

"Aero India 2025" позволил российским компаниям ВПК заключить много выгодных сделок



Олег Фаличев



Для нашей страны февральский авиасалон в Бангалоре прошел успешно. Как стало известно, Россия и Индия подписали 5 соглашений о производстве компонентов для сборки многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Кроме того, Индия направила запрос на закупку 21 истребителя Миг-29, которые стоят на вооружении ВВС страны. Сумма сделки оценивается почти в 1 миллиард долларов.



По словам генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Александра Михеева, Индия - важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта".



Он подчеркнул: мы предлагаем партнерам масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов. Готовы также обсуждать возможность совместного продвижения этой продукции в третьи страны.



