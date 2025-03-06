|Индусы внимательно присматриваются к Су-57Э - русские удачно показали товар лицом (видео)
01:46 10.03.2025
"Aero India 2025" позволил российским компаниям ВПК заключить много выгодных сделок
Олег Фаличев
Для нашей страны февральский авиасалон в Бангалоре прошел успешно. Как стало известно, Россия и Индия подписали 5 соглашений о производстве компонентов для сборки многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Кроме того, Индия направила запрос на закупку 21 истребителя Миг-29, которые стоят на вооружении ВВС страны. Сумма сделки оценивается почти в 1 миллиард долларов.
По словам генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Александра Михеева, Индия - важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта".
Он подчеркнул: мы предлагаем партнерам масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов. Готовы также обсуждать возможность совместного продвижения этой продукции в третьи страны.
Так что выставка "Aero India 2025" хоть и уже позади, результаты ее работы будут сказываться еще долгое время на развитии техники и вооружения, динамике работы ОПК России, новых контрактах, которые еще только прорабатываются и любят тишину.
Образцы своей продукции в Индию привезли многие крупнейшие российские оборонные холдинги. Они представили на выставке новинки ВВТ, в том числе прошедшие успешное боевое применение в ходе СВО.
В целом было показано более 500 передовых изделий российского ОПК. Среди них ЗРК средней дальности "Тор", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", барражирующий боеприпас "Ланцет", зенитная ракетная система большой дальности С-400 "Триумф", малозаметная крылатая ракета Х-69 и другие.
В экспозиции АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", например, была продемонстрирована модель новой боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО (Э)".
Она создана на базе бронеавтомобиля КамАЗ-4386 и предназначена для непосредственного прикрытия подразделений от средств воздушного нападения во всех видах боя, в том числе на марше. Оснащена радиостанцией семейства "Акведук", аппаратурой навигации "Азимут", станком с прицельным комплексом для пулемета типа "Корд".
Но вернемся к Су-57Э, который стал гвоздем программы полетов. Наш истребитель 5 поколения, который уже наделал немало шума в Китае на авиасалоне Airshow China в Чжухае, в Бангалоре продемонстрировал удивительные технические характеристики в исполнении заслуженного летчика-испытателя Героя России Сергея Богдана.
Но главное - наземная экспозиция Су-57Э включала еще и современные авиационные ракеты: РВВ-МД2 и РВВ-БД для воздушного боя, крылатую Х-69 с технологией "стелс", противорадиолокационную Х-58УШКЭ и многоцелевую Х-38МЛЭ.
Эти вооружения делают Су-57Э универсальным истребителем для выполнения боевых задач различной сложности.
Индийские военные аналитики положительно оценили характеристики российской крылатой машины.
Однако окончательное решение о его закупке будет зависеть от дальнейших переговоров. Важным фактором станут не только боевые возможности самолета, но и условия контракта, включая стоимость, сроки поставки, возможность локализации производства.
Западные эксперты отмечают, что Су-57 превосходит другие самолеты пятого поколения по испытанности в боевых условиях. Подчеркивалось, что самолет обладает выдающейся тяговооруженностью и сверхманевренностью, которые делают его грозным противником в воздушном бою.
Самолет полностью отвечает всем требованиям к истребителям пятого поколения: малозаметен (в том числе благодаря комбинации стелс-технологий и средств РЭБ), способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой, многофункционален.
В Су-57 заложена возможность его управления искусственным интеллектом (или оператором) в беспилотном режиме на больших расстояниях от базы. Это снимает физиологические ограничения по скорости и маневру.
Генеральный директор акционерного общества "Рособоронэкспорт" Александр Михеев отметил, что "первый иностранный заказчик в 2025 году уже приступит к эксплуатации самолета, который поставит "Рособоронэкспорт".
Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что в бортовом комплексе Су-57 применяются не только современные средства поражения, но и технологии искусственного интеллекта.
ИИ позволяет одновременно сопровождать и уничтожать несколько целей, работать в режиме сетевого и группового применения с другими самолетами.
Что касается вооружения, по этому показателю Су-57 превосходит западных конкурентов. Особую ценность представляют стелс-технологии, которые обеспечивают невидимость самолета.
Она достигается при помощи специального покрытия и собственной аппаратуры радиоэлектронной борьбы, призванной глушить вражеские радары.
А еще Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал свою эффективность в реальных боевых условиях. В том числе и поэтому у него, по оценкам экспертов, вырисовываются вполне реальные экспортные перспективы.
Нью-Дели примет окончательное решение о покупке Су-57 уже в ближайшие дни. Замминистра обороны Индии Санджив Кумар, в частности, сообщил, что Дели намерен изучить характеристики Су-57Э и в будущем начать переговоры о закупке истребителя для армии. Так, что, уверен, мы будем свидетелями нового этапа российско-индийского военно-технического сотрудничества.
За минувшие 20 лет Индия заключила оружейные контракты с Россией на 50 млрд долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения составил около 80 млрд долларов. В сфере ВТС с Индией за 2015−2025 годы доля РФ превышает 30 процентов (первое место) от общего объема поставок оружия индийской армии.
Это говорит о том, что в целом российский ОПК расширяет производственные мощности для обеспечения растущего спроса без снижения качества и эффективности. Что касается ВКС России, то в соответствии с ГОЗ наши Вооруженные Силы получают истребители пятого поколения в приоритетном порядке.