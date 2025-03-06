|Губернатор Хинштейн раскрыл подробности атаки ВС РФ через газопровод под Суджей
01:52 10.03.2025
Хинштейн раскрыл подробности атаки через газопровод под Суджей
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскрыл в своем Телеграм-канале некоторые подробности уникальной и героической операции ВС РФ в Суджанском районе с использованием трубы магистрального газопровода.
По его словам, российские военные, рискуя отравиться газом, согнувшись преодолели с десяток километров внутри трубы, чтобы "миновать вражеские дроны, мины и технику" и выйти в тыл украинской группировке.
"Парни – крепче стали! Знали все риски, но все равно шли и достигли всех целей", - отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что в операции участвовали добровольцы из состава Спецназа "Ахмат", 11-й бригады, 30-го мотострелкового полка, отдельного десантно-штурмового разведывательного батальона "Ветераны", десантно-штурмовой бригады "Восток", 106-й бригады, а также морские пехотинцы. Бойцы за два дня преодолели 15 тыс. 750 метров почти ползком внутри трубы и провели там еще четыре дня, выжидая удобного момента для атаки.