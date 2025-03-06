Губернатор Хинштейн раскрыл подробности атаки ВС РФ через газопровод под Суджей

01:52 10.03.2025

Хинштейн раскрыл подробности атаки через газопровод под Суджей



Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскрыл в своем Телеграм-канале некоторые подробности уникальной и героической операции ВС РФ в Суджанском районе с использованием трубы магистрального газопровода.



По его словам, российские военные, рискуя отравиться газом, согнувшись преодолели с десяток километров внутри трубы, чтобы "миновать вражеские дроны, мины и технику" и выйти в тыл украинской группировке.



"Парни – крепче стали! Знали все риски, но все равно шли и достигли всех целей", - отметил глава региона.



