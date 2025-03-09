РФ и США запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии на 10 марта

02:31 10.03.2025

Полянский: РФ и США запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии на 10 марта



9 марта 2025, 23:36



Россия и США запросили экстренные консультации Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации в Сирии на 10 марта, в понедельник. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.



"Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии", - написал он в своем Telegram-канале.



Полянский отметил, что Москва ожидает, что консультации будут назначены на 10 марта в 17:00 мск.



