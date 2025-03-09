|РФ и США запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии на 10 марта
02:31 10.03.2025
Полянский: РФ и США запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии на 10 марта
9 марта 2025, 23:36
Россия и США запросили экстренные консультации Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации в Сирии на 10 марта, в понедельник. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии", - написал он в своем Telegram-канале.
Полянский отметил, что Москва ожидает, что консультации будут назначены на 10 марта в 17:00 мск.
Накануне, 8 марта, сообщалось, что в ходе боестолкновений в Сирии были убиты более 130 мирных жителей. В том числе не менее 13 женщин и пятерых детей. Уточняется, что сотрудники сил безопасности штурмовали дома и казнили мирных жителей, особенно интенсивно в городе Баниас. Всего число погибших с начала боестолкновений составляет 229 человек.