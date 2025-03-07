Модный приговор: внешний вид Зеленского стал поводом для убийства

13:31 10.03.2025

Дмитрий Бавырин



"У моего дома в Техасе дежурит полицейский наряд. […] Те, кто шлет мне угрозы, говорят, что найдут меня", - жалуется журналист Брайан Гленн. По его словам, уже поступили тысячи угроз, в том числе и угрозы убийством.



Говоря о вине этого человека перед обществом, следует понимать, что общество это украинское. Именно украинцы угрожают Гленну, будто пытаясь доказать, что у дикости иногда бывает национальность. В их глазах репортер провинился тем, что задал Владимиру Зеленскому вопрос, а есть ли у того костюм и понимает ли он, что своим видом выказывает неуважение принимающей стороне? Принимающей стороной в тот момент был президент США Дональд Трамп.



Эта "предъява за шмот" теперь претендует на статус исторического события. После нее Зеленский и Трамп перешли на личности, а конфликт Вашингтона с Киевом стал открытым и горячим: США заморозили помощь для ВСУ и перестали делиться данными разведки. Последствия наверняка были бы такими же, если б киевский гость в тот злополучный день повязал бы на шею галстук. Но его манера одеваться явно усугубила конфликт с Трампом, а теперь украинцы вымещают свою боль на Гленне и подозревают заговор.



Для подозрений даже есть поводы: Гленн - ярый трампист, более того, бойфренд конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Эту женщину со спокойным сердцем можно оставить в комнате наедине с Зеленским, зная, что она ему глаза выцарапает.



Но для американской патриотической "косточки", какой и является Гленн, это действительно кощунство - явиться в Белый дом в том, в чем люди ездят на дачу или ходят на дачу показаний. Его устами возмутились многие тысячи мужчин, которых "лук" Зеленского раздражает как незаслуженная привилегия.



В США пристальней, чем в Европе, следят за правилами официального мужского дресс-кода. Верх демократичности для первых лиц - снять галстук и закатать рукава белоснежной рубашки, когда сценарий требует выпить пива с рабочими. Так делал Барак Обама, так делал Джо Байден, когда говорил и ходил сам, но республиканцы так не делают и страдают молча.



В ряде случаев "страдают" это не преувеличение. Среди американских мужчин - политиков, чиновников, дипломатов, журналистов и других участников официальных мероприятий - есть люди разного возраста и с разными диагнозами. Для кого-то носить положенную "униформу" - костюм с галстуком - это мука физическая, особенно летом, когда в Вашингтоне стоит жара.



Есть, конечно, места и похуже - азиатские города с влажностью воздуха под 100% и каменные пустыни под арабским солнцем. В международной дипломатии дресс-код еще строже, хотя и с двумя важными исключениями: классическую тройку могут заменить военная форма или национальный костюм (чем арабы со своим невыносимым солнцем и пользуются).



В случае Зеленского национальный костюм - это вышиванка. На постмайданной Украине крестьянская рубаха была возведена в культ, но для международных встреч не подходила - на фоне своих собеседников на Западе Зеленский выглядел бы как официант. Военная форма ему не полагалась - головнокомандувач в армии не служил. В итоге имиджмейкеры сочинили что-то на тему милитари с оливковыми футболками и черными толстовками - и с тех пор Зеленский при любом дресс-коде живет по кайфу.



В период 2022-2023 годов эту манеру одеваться копировали большинство высших чиновников Украины за понятным исключением в виде главы МИД. Как следствие, встречи делегаций из Киева с коллегами в США и ЕС напоминали визиты ходоков к Ленину: лидер мирового пролетариата, как и мировые лидеры настоящего, в плане внешнего вида не выпендривался и носил деловой костюм.



Со временем привилегия одеваться в удобное стала личной фишкой Зеленского и его "зеленого кардинала" Андрея Ермака, а остальных переодели по протоколу. Однако спасти затею с базовым гардеробом президента это уже не могло.



Справедливости ради, поначалу она выглядела свежо и выигрышно выделяла Зеленского из рядов истеблишмента. Такой же эффект производил Фидель Кастро в своем френче, когда стал суперзвездой мировой политики и американских СМИ: после триумфа Кубинской революции Вашингтон и Гавана не сразу стали врагами, и "барбудос" получили свои пять минут славы как победители одиозного режима Батисты.



Но разница между ними критична. Для Кастро его френч проходил по категории военной формы - он в таком же примерно френче пять с лишним лет воевал в джунглях против Батисты, а вот Зеленскому нынешний комфорт не по погонам.



Все понимают, что формат его работы не отличается от такового у других лидеров - спецтранспорт, резиденции, помощники. Но Зеленский ведет себя так, будто ему прямо с переговоров в Париже нужно ехать на линию фронта и инспектировать блиндажи, а переодеться времени не будет.



Его внешний вид проделал путь от оригинального к вызывающему примерно тогда, когда явное намерение подчеркнуть близость к народу стало противоречить всему, что мы знаем о Зеленском. То есть мы-то давно знаем, а на Западе только теперь стали открывать для себя, что парень в демократичном свитшоте - довольно вульгарный диктатор, а народ - это те, кого на улицах украинских городов "бусифицируют", и просроченный президент Зеленский от этого народа максимально далек.



К 2025 году от публичного имиджа головнокомандувача не осталось ничего, кроме пренебрежения к окружающим, а все, кому в галстуке душно и туфли жмут, раздраженно спрашивали себя - почему всем нельзя, а ему можно?



Попытка криворожской школы дипломатии установить свои нормы этикета провалилась не потому, что чванство службы протокола с "блек тай" и вилками для морепродуктов - это великая и неотъемлемая ценность для человечества. Но для Трампа - да, норма жизни, после которой останется мало фотографий, где он без галстука.



Трамп, быть может, тот самый парень, которому воротник давит на горло, а кожаная обувь мешает жить, только традиции все равно дороже. Если в мемуарах, изданных по итогам президентства, он напишет, что внешний вид Зеленского стал для него последней каплей, в этом не будет ничего удивительного, как и в сколь угодно мрачном будущем того, кто на фотографиях с саммитов выглядит как тот самый однокурсник с выпускного снимка, чья судьба оказалась предсказуемо печальной, но мало кого огорчила на самом деле.



А вот с Брайаном Гленном, хочется надеяться, все будет хорошо. Угрозы в его адрес даже по столь несерьезному поводу американцам стоит воспринимать серьезно, так что полиция Техаса не зря свою тортилью ест. В Словакии поклонник Зеленского едва не убил премьер-министра, а после того, как Украина проиграет в военном конфликте, украинцы обвинят в этом не себя, а кого угодно другого, включая "мальчика", который первым крикнул, что пан атаман одевается в маркетплейсе.



И это, кстати, лучшее в Зеленском. Все остальное в нем по-настоящему ужасно.