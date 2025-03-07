Казахстан. На Шымбулаке разыскивают туристов, спровоцировавших сход лавины (видео)

13:34 10.03.2025

На Шымбулаке разыскивают туристов, спровоцировавших сход лавины: две лыжные трассы закрыты



Две трассы закрыли на горнолыжном курорте Шымбулак после схода лавины, а канатная дорога Комби-2 работает только для пеших гостей. Туристов, которые спровоцировали инцидент, сейчас разыскивают, сообщает Zakon.kz.



В администрации курорта прокомментировали ситуацию и пояснили, что три лыжника проигнорировали запрещающие знаки и ограждения, пересекли сетки и выехали на опасный участок, из-за чего 10 марта на горе Школьник, в районе канатной дороги Комби-2, произошел сход лавины. В настоящее время служба безопасности курорта ведет работу по их установлению и поиску.



