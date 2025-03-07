Легендарная Оксана Чусовитина завоевала "золото" на этапe Кубка мира в Баку (видео)

13:41 10.03.2025

Гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "золото" на этапe Кубка мира в Баку (видео)



49-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина выиграла соревнования в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Баку. "Моя главная цель - попасть на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес. Но до этого еще очень много времени, поэтому я не загадываю так далеко вперед", - сказала она.



