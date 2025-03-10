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|Кыргызстан. Айсулуу Тыныбекова - лучший борец 2024 года в Азии, забила гол своему мужу (видео)
13:57 10.03.2025
10 март 2025
"Sport АКИpress" - Айсулуу Тыныбекова приостановила карьеру, но тренировки никто не отменял.
На прошедших выходных вице-президент Федерации борьбы Кыргызстана вместе со своим супругом Бакбергеном отправилась в зал, где они сыграли в футбол.
В одном из моментов Тыныбекова вышла к воротам, которые на тот момент защищал ее муж. С первым ударом трехкратной чемпионки мира Бакберген справился, но добивание левой оказалось не берущимся.