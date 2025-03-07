В Узбекистане платежи за электроэнергию привяжут к оплате вывоза мусора

17:21 10.03.2025

Платежи за электроэнергию в Узбекистане привяжут к оплате вывоза мусора с 8 июня



Президент подписал закон о временном запрете на оплату электроэнергии для должников за вывоз мусора. Спустя пять дней после SMS-уведомления прием платежей за свет будет блокироваться до погашения долга. Новый порядок вступит в силу с 8 июня.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7 марта подписал закон, который предусматривает приостановку приема платежей за электричество в случае задолженности за вывоз твердых бытовых отходов.



Поправки вносятся в ряд законодательных актов, включая закон "О защите прав потребителей", Жилищный кодекс, закон "О конкуренции", закон "Об электроэнергетике", а также Гражданский кодекс. Изменения касаются порядка оплаты коммунальных услуг и направлены на усиление дисциплины платежей за вывоз бытовых отходов.



Согласно новым нормам, абоненты с задолженностью за вывоз мусора будут получать SMS-уведомления. Если долг не будет погашен в течение пяти дней, прием платежей за электроэнергию временно приостановят. Ограничения будут сняты автоматически, как только задолженность будет устранена.



Закон также устанавливает, что компании, занимающиеся вывозом бытовых отходов, будут нести ответственность за достоверность и правильность расчетов платежей. В случае ошибок или нарушений они обязаны возместить ущерб потребителям.



Поправки в Жилищный кодекс предусматривают, что в случае невнесения обязательных платежей более трех месяцев коммунальные услуги могут быть приостановлены, за исключением водоснабжения, водоотведения, поставки электроэнергии и природного газа, а теперь и услуг по сбору и вывозу отходов.



Ранее депутаты напоминали, что потребители обязаны вносить платежи за вывоз твердых бытовых отходов ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца (в некоторых актах - не позднее 10-го). Для удобства населению предоставят дополнительно 5 дней на погашение задолженности.



Сенатор Анвар Туйчиев ранее уточнял, что новый порядок затронет только злостных должников, которые игнорируют оплату в течение трех месяцев.



"Думаю, что за три месяца гражданин, у которого накопился большой долг и который получил SMS, проведет оплату. До этого ни у кого не будет права отключать его от электроэнергии", - заявил он.



Представитель Министерства экологии уточнял, сроки для ограничения оплаты планируется вводить в три этапа.



На первом этапе новый порядок распространится на Ташкент, Нукус и другие областные центры. Ограничения будут вводиться для лиц, не оплачивавших вывоз мусора в течение шести месяцев. Затем порядок по ограничению оплаты за электричество коснется всех регионов Узбекистана и будет применяться при наличии трехмесячной задолженности. На третьем этапе ограничения будут вводить за месячную задолженность за вывоз мусора.



Закон вступит в силу с 8 июня 2025 года.



Министр экологии Азиз Абдухакимов ранее подчеркнул, что новый порядок не будет касаться старой задолженности. "В новой биллинговой системе мы будем работать с новой задолженностью. Старые долги мы вынесем отдельно и будем работать отдельно", - заверил он.