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Энергетическая трансформация Казахстана: ожидания и реальность
17:24 10.03.2025

10 Март 2025

Для развития альтернативных источников энергии не нужны большие государственные вложения, здесь рыночные стимулы гораздо важнее инвестиций. В теме разбирался аналитический обозреватель Kazinform.

Природная альтернатива

Альтернативные источники энергии – это то, что не относится к традиционным видам топлива, таким как нефть, газ, уголь, и включает атомную, водородную энергетику, использование низкопотенциального (геотермального и, так называемого, сбросного) тепла, а также промышленных и металлургических газов.

– Если не считать интенсивно развивающегося сектора ВИЭ, Казахстан пока находится в самом начале развития альтернативной энергетики. У нас этот потенциал пока еще слабо используется, все "замкнуто" на традиционных видах энергии. Поэтому очень важно, что сейчас, по поручению Главы государства, силами Министерства энергетики, при содействии Ассоциации Kazenergy, активно ведется разработка закона об альтернативной энергетике. Я сам участвую в рабочей группе и надеюсь, что в установленные сроки этот закон появится, – отмечает Председатель Ассоциации энергоснабжающих организаций Казахстана Сергей Агафонов.

Между тем, по мнению эксперта, у нас довольно большой потенциал использования альтернативных источников энергии. К примеру, того же сбросного тепла, в том числе канализационных стоков, откуда можно забирать тепло и увеличивать температуру с помощью теплового насоса - трансформатора теплоты.

– Отдельное направление - использование свалочного газа, в том числе путем различных видов синтеза для повышения его продуктивности в качестве топлива для производства тепла и электроэнергии. Не менее значительный потенциал – в использовании промышленных и металлургических газов в аналогичных целях. В Казахстане уже есть такой объект в Павлодарской области, где выделяемый при производстве нефтяного кокса промышленный газ используется для производства электроэнергии, – рассказал Сергей Агафонов.

Задачи и плюсы

Главная цель сегодня – увеличение доли альтернативных источников, причем не только в структуре баланса электроэнергии, а в целом всего топливо-энергетического баланса страны. Кроме того, по каждому из направлений альтернативной энергетики должны ставиться свои цели, поскольку это часто связано с развитием технологий.

Например, самый важный аспект в водородной энергетике – удешевление производства "зеленого" водорода, потому что основная проблема сейчас – достаточно высокая себестоимость его производства.

– В ситуации с низкопотенциальным теплом, в качестве первоочередных мер, я бы назвал необходимость формирования соответствующего рынка, даже двух. Один из них – это локальный рынок тепла в регионах. Надо признать, что у нас доля использования низкопотенциального тепла сейчас ничтожно мала, в отличие от других стран, где даже наряду с централизованным теплоснабжением, использование низкопотенциального тепла широко распространено, – отмечает С. Агафонов.

Еще один перспективный рынок для низкопотенциального тепла – сфера деятельности производителей тепловой и электрической энергии, а также всевозможных коммунальных предприятий: сейчас у этих субъектов нет ни средств, ни, надо признать, мотивации заниматься этим.

Экономические и экологические преимущества перехода на альтернативные источники энергии трудно переоценить.Водородная энергетика призвана снизить углеродный след. Атомная, помимо того, что позволяет решать экологические проблемы, связанные с выбросами, имеет еще и экономические преимущества.

– Это тот вид энергии, который имеет максимально низкую приведенную стоимость. То есть по истечении периода окупаемости АЭС мы будем получать дешевую электроэнергию от нее еще многие десятилетия, – поясняет эксперт. – В части низкопотенциального тепла: у нас сейчас вообще никто не анализирует целесообразность подключения объектов к централизованному теплоснабжению. Считается, что альтернативы нет, и даже теоретически не рассматривается снабжение за счет низкопотенциального тепла. Хотя это может быть экономически более выгодным, тем более, если речь идет о потребителях, которые значительно удалены от источника теплоснабжения. Потери при транспортировке тепловой энергии – главная проблема этой сферы.

Точно таким же экономически выгодным может быть использование промышленных и металлургических газов в качестве дешевого источника топлива для электроэнергетики. Именно такая утилизация этих газов даст очевидный эффект и для экологии.

Инвестиционная привлекательность

Инвестиции в альтернативную энергетику, очевидно, нужны, но их, подчеркивает эксперт, важно правильно структурировать. Например, та же водородная энергетика пока требует, скорее, венчурного капитала: прежде всего - в разработку технологий, позволяющих снизить себестоимость производства "зеленого" водорода.

– Что касается атомной энергетики, то эта сфера достаточно капиталоемкая. Удельные инвестиции, из расчета на киловатт установленной мощности, в этой отрасли - одни из самых высоких. Правда, потом они "отбиваются" с лихвой. Здесь уже вполне коммерческая "история", – пояснил Сергей Агафонов.

Если же говорить о низкопотенциальном тепле или использовании промышленных, металлургических, свалочных газов, схема инвестиций немного другая: необходимо создавать рынки, куда придут специализированные энергосервисные компании (ЭСКО), которые "приведут" инвестиции, реализуют проекты, но заработают, равно как и окупят инвестиции, только в случае достижения соответствующей экономии энергоресурсов.

Технологии, которые пока находятся на этапе разработки, конечно, нуждаются в поддержке государства. Но что касается рынка ЭСКО, здесь государству достаточно создавать рыночные стимулы.

Приведем простой пример: в Казахстане производители тепла и электроэнергии на протяжении уже многих лет не обязаны следить за состоянием своих удельных расходов топлива. Поскольку нет ни рынка, ни административного контроля, эти удельные расходы могут быть любыми, все равно все "ложится" в тариф, который полностью оплачивают потребители.

– Что может сделать государство? Установить для производителей-монополистов требования к снижению удельных расходов, одновременно с этим обязав их регулярно проводить конкурсы между ЭСКО в целях использования того же сбросного тепла, что в свою очередь напрямую повлияет на удельные расходы. И государству не нужно инвестировать в этом случае, инвестиции на эти проекты должны найти сами ЭСКО, – предложил эксперт.

Таким образом, по каким-то направлениям альтернативной энергетики государство может выступать венчурным инвестором, но в основном – регулятором, который должен создавать правильные рыночные стимулы. Сама же по себе альтернативная энергетика – это про экономию, про то, чтобы зарабатывать, а не тратить. Поэтому для развития этой сферы от государства не нужны какие-то большие деньги, здесь рыночные стимулы гораздо важнее инвестиций.

Перспективы и вызовы

Для Казахстана перспективна большая часть альтернативных источников энергии. ВИЭ пока, как бы, "отдуваются" за всех, но по каждому из направлений альтернативной энергетики у нас есть существенный потенциал.

В первую очередь, конечно же, мы "ставим" на атомную энергетику – учитывая все уже имеющиеся компоненты: и наше место в добыче урана, его запасы, уже освоенные технологии, общее состояние этой сферы, которая так или иначе развивалась у нас все это время.

Огромный потенциал в использовании низкопотенциального тепла, потому что мы находимся в климатической зоне, где без отопления не обойтись. Соответственно, большие перспективы по снижению потерь тепла, связанных с его сбросом. Очень хороший потенциал по использованию промышленных и металлургических газов в нашем ГМК. Свалочные газы тоже ждут своего часа …

Но надо признать и то, что для развития альтернативной энергетики в Казахстане мы должны преодолеть ряд барьеров.

– Первое – это отсутствие необходимой законодательной базы. В прошлом году у нас наконец появился закон о теплоэнергетике. Но теперь нужно, чтобы там появился субъект, который производит и реализует потребителям тепловую энергию, используя для этого низкопотенциальное тепло. То есть де-факто на рынке такие субъекты уже существуют, но законодательством, де-юре, их субъектность пока не признана, – сетует С. Агафонов. – Второе – отсутствие соответствующих рыночных стимулов. Они-то как раз должны появиться благодаря этим законам и подзаконным актам. Одни субъекты должны быть заинтересованы в экономии, другие – например, ЭСКО, – должны иметь возможность участвовать в этом рынке, привлекать инвестиции и зарабатывать.

Третье – отсутствие культуры и мотивации экономить ресурсы: то есть мы должны начать немного по-другому смотреть на возможности сферы альтернативных источников энергии. Пока люди этому не доверяют, думая, что использование того же свалочного газа – это "несерьезно".

– Сегодня доля электроэнергии, вырабатываемой на биогазе, в нашем электроэнергетическом балансе составляет всего 0,1%. Между тем во всем мире это очень развитое направление. Все свалки, весь мусор и отходы с них идут на переработку, в том числе используются для выработки электроэнергии. А мы пока на это смотрим как на экзотику, и зря, – отмечает эксперт.

"Зеленое" будущее

Между тем в последние годы в области альтернативной энергетики заключены успешные соглашения, осуществлены прибыльные проекты.

– На первое место я бы все же поставил атомную энергетику. Создание целого кластера, где предполагается как минимум три АЭС разной конфигурации и мощности, – это пока самое успешное решение, которое мы приняли в свое время через референдум. Достоин внимания проект по производству "зеленого" водорода на побережье Каспия и последующего его экспорта в Европу, – добавил С. Агафонов.

Будущее энергетического сектора Казахстана через 20 лет, с учетом использования альтернативных источников энергии, вырисовывается достаточно позитивным, "зеленым".

– Давайте займемся визионерством. Во-первых, АЭС: 20 лет – это срок, которого, я думаю, будет достаточно для создания целого ядерного кластера. Во-вторых, благодаря нашему потенциалу в сфере ВИЭ, а также технологиям в сфере производства "зеленого" водорода, которые продолжают совершенствоваться во всем мире, мы можем стать одним из ведущих его экспортеров c хорошей перспективой выйти на рынки Европы, – рассуждает энергетик.

Будет замечательно, если к 2045 году трансформация низкопотенциального тепла займет порядка 20% рынка теплоснабжения, а промышленные, металлургические и свалочные газы будут полностью использоваться для производства электрической и тепловой энергии.

За это же время вполне достижима и возможность установки бытовых систем накопления энергии, предположим, у четверти домохозяйств в Казахстане: примерно столько же из них к этому времени могут быть оснащены маломасштабными объектами ВИЭ, а бытовые системы накопления позволят накапливать электроэнергию, когда она не востребована, и использовать ее в часы пиковых нагрузок, тем самым выравнивая график всей энергосистемы и, одновременно, снижая расходы самих домохозяйств.

– Цели вполне реальные, а 20 лет – не такой уж и большой срок, так что мы с вами вполне можем лично это "зеленое" будущее увидеть, – считает С. Агафонов.

Ранее аналитический обозреватель Kazinform подробно раскрывал тему развития возобновляемых источников энергии в Казахстане.

Наталия Акопян

Источник - Kazinform
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741616640


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