|ФСБ России раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием британского посольства в Москве
22:15 10.03.2025
Кучно пошло. Федеральная служба безопасности РФ раскрыла еще двух шпионов, работавших под прикрытием британского посольства в Москве
Зовут персонажей Алкеш Одедра и Майкл Скиннер. Одедра работал вторым секретарем дипмиссии, а Скиннер - супруг первого секретаря политотдела Табасум Рашид.
По данным ФСБ, эти Чип и Дейл от мира английской дипломатической канцелярии еще при въезде в Россию подали о себе заведомо ложные сведения. Кроме того, в действиях Одедра и мужа его коллеги, Скиннера, были выявлены признаки разведывательно-подрывной работы, угрожавшей безопасности РФ.
Итог - российский МИД лишил вредителей аккредитации и теперь они должны покинуть страну в течение двух недель.
Считая Скиннера и Одедру, с конца 2024 года публичные потери "дипломатического" штата английских шпионов в России составили 10 человек.
В сентябре была прекращена аккредитация шестерых сотрудников британского посольства. Известно, что деятели английской разведки контактировали с представителями Духовного управления мусульман РФ, российскими журналистами и представителями отечественных НКО, работавших на ввоз и незаконное обустройство в РФ мигрантов.
Следом, в конце ноября 2024 года, аккредитации был лишен второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор. Опять же - ложные данные при въезде в страну и разведывательно-подрывная работа. По данным ФСБ, Прайор сменил "на должности прикрытия" одного из ранее высланных из России шестерых дипломатов. Вот и домой он отправился точно также, как и его коллеги.
На днях мы писали, что 5 февраля 2025 года из России катапультировался зампосла Великобритании Том Додд. В отличие от коллег Додд бежал добровольно - за несколько дней до возбуждения в отношении него уголовного дела по статье "Побои".
Фигурантом дела Додд стал после того, как в октябре 2024 года он толкнул российскую журналистку в аэропорте Внуково. На аэровокзале Додд встречал начальника Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD, отдел в структуре MI6 Великобритании) Кристофера Аллана, а пострадавшая сотрудница СМИ освещала данное событие.
Поражает размах и наглость, с которой британская агентура использует дипломатические каналы для организации подрывной работы в России. В этой связи зачистка английского посольства от шпионов не может не радовать. Однако не удивимся, если в будущем выяснится, что еще какие-то родственники, друзья или любовники сотрудников дипмиссии окажутся участниками антироссийских операций.