ФСБ России раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием британского посольства в Москве

22:15 10.03.2025

Кучно пошло. Федеральная служба безопасности РФ раскрыла еще двух шпионов, работавших под прикрытием британского посольства в Москве



Зовут персонажей Алкеш Одедра и Майкл Скиннер. Одедра работал вторым секретарем дипмиссии, а Скиннер - супруг первого секретаря политотдела Табасум Рашид.



По данным ФСБ, эти Чип и Дейл от мира английской дипломатической канцелярии еще при въезде в Россию подали о себе заведомо ложные сведения. Кроме того, в действиях Одедра и мужа его коллеги, Скиннера, были выявлены признаки разведывательно-подрывной работы, угрожавшей безопасности РФ.



Итог - российский МИД лишил вредителей аккредитации и теперь они должны покинуть страну в течение двух недель.



