Как готовят первых женщин-машинистов для ташкентского метро

00:19 11.03.2025

Уже в этом году в ташкентском метро появятся первые женщины-машинисты электропоездов. В феврале прошлого года ГУП "Ташкентский метрополитен" объявил об открытии специальных курсов.



ТАШКЕНТ, 8 марта - Sputnik. Александра Терехина. Желающих обучаться на них было немало, однако строгий отбор - собеседование, медкомиссию и психофизиологическое обследование - прошли 16 человек. Все они прежде работали в различных структурах и службах метрополитена.



Сегодня они получают знания и обучаются навыкам на базе Научно-инновационного центра подготовки кадров метрополитена – Метроилм, а также Ташкентского государственного транспортного университета и столичного транспортного техникума. Занятия у девушек проходят каждый день с восьми утра до пяти вечера и продлятся в общей сложности 11 месяцев.



