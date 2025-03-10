Румыния минус выборы: две причины, почему в Бухаресте решили урезать демократию

00:50 11.03.2025

Румыния минус выборы: две причины, почему в Бухаресте решили урезать демократию

10 марта 2025



Победа кандидата-националиста Кэлина Джорджеску не устроила Брюссель, а работа социологов, не сумевших спрогнозировать исход голосования, - никого



Два события почти совпали в начале марта 2025 года. 9 марта Избирательное бюро Румынии отказало в регистрации политику-националисту Кэлину Джорджеску, победителю отмененных выборов ноября 2024 года. А 10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил об упразднении 82% фондов американской международной помощи USAID. Финансовое преобладание Брюсселя в Румынии отныне становится незыблемым. Дружественному США и выступающему за мир на Украине Джорджеску при новом положении вещей места не нашлось.



День без выборов



Голосование Избирательного бюро Румынии (состав - 14 человек) заранее вызывало ажиотаж не меньший, чем волеизъявление во всем 19-миллионном государстве Восточной Европы. Накануне перед зданием ведомства собрались сторонники Джорджеску. Когда стало известно, что его заявка отклонена (10 голосов против, 4 - за), обстановка наэлектризовалась. Вспыхнули столкновения между полицией и манифестантами: те стали забрасывать жандармов петардами и булыжниками, вывернутыми из мостовой.



Ближайшие дни Джорджеску и его политический союзник - лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион - готовы потратить на противостояние более легальными средствами. Отвергнутый кандидат подал апелляцию в конституционный суд, вердикт которого может поступить уже 12 марта. Перед тем как его вынесут, румынские националисты рассчитывают на помощь из-за рубежа. Однако внутри Евросоюза их поддержка слаба: на сторону Джорджеску встали только вице-премьер Италии Маттео Сальвини и его единомышленники из испанской ультраправой партии VOX. Одобрение из США ожидается более существенным, но при сложившейся геополитической ситуации его могут не принять в расчет.



Пока решение еще не принято, Джорджеску и Симион взывают к принципам демократии. "То, что происходит в эти дни в Румынии, просто невероятно - мы находимся в состоянии продолжающегося государственного переворота, и последний эпизод был вчера, когда они отклонили кандидатуру г-на Джорджеску без какой-либо причины", - заявляет Симион. Сам отстраненный от выборов претендент называет себя приверженцем "мира, демократии и свободы". В этом есть резон: если назначенные на май президентские выборы в Румынии состоятся без него, скорее всего, в бюллетене не будет представлена коалиция из трех националистических партий, насчитывающая 35% кресел в национальном парламенте. Более трети избирателей - за них.



