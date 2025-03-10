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Румыния минус выборы: две причины, почему в Бухаресте решили урезать демократию
00:50 11.03.2025

Румыния минус выборы: две причины, почему в Бухаресте решили урезать демократию
10 марта 2025

Победа кандидата-националиста Кэлина Джорджеску не устроила Брюссель, а работа социологов, не сумевших спрогнозировать исход голосования, - никого

Два события почти совпали в начале марта 2025 года. 9 марта Избирательное бюро Румынии отказало в регистрации политику-националисту Кэлину Джорджеску, победителю отмененных выборов ноября 2024 года. А 10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил об упразднении 82% фондов американской международной помощи USAID. Финансовое преобладание Брюсселя в Румынии отныне становится незыблемым. Дружественному США и выступающему за мир на Украине Джорджеску при новом положении вещей места не нашлось.

День без выборов

Голосование Избирательного бюро Румынии (состав - 14 человек) заранее вызывало ажиотаж не меньший, чем волеизъявление во всем 19-миллионном государстве Восточной Европы. Накануне перед зданием ведомства собрались сторонники Джорджеску. Когда стало известно, что его заявка отклонена (10 голосов против, 4 - за), обстановка наэлектризовалась. Вспыхнули столкновения между полицией и манифестантами: те стали забрасывать жандармов петардами и булыжниками, вывернутыми из мостовой.

Ближайшие дни Джорджеску и его политический союзник - лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион - готовы потратить на противостояние более легальными средствами. Отвергнутый кандидат подал апелляцию в конституционный суд, вердикт которого может поступить уже 12 марта. Перед тем как его вынесут, румынские националисты рассчитывают на помощь из-за рубежа. Однако внутри Евросоюза их поддержка слаба: на сторону Джорджеску встали только вице-премьер Италии Маттео Сальвини и его единомышленники из испанской ультраправой партии VOX. Одобрение из США ожидается более существенным, но при сложившейся геополитической ситуации его могут не принять в расчет.

Пока решение еще не принято, Джорджеску и Симион взывают к принципам демократии. "То, что происходит в эти дни в Румынии, просто невероятно - мы находимся в состоянии продолжающегося государственного переворота, и последний эпизод был вчера, когда они отклонили кандидатуру г-на Джорджеску без какой-либо причины", - заявляет Симион. Сам отстраненный от выборов претендент называет себя приверженцем "мира, демократии и свободы". В этом есть резон: если назначенные на май президентские выборы в Румынии состоятся без него, скорее всего, в бюллетене не будет представлена коалиция из трех националистических партий, насчитывающая 35% кресел в национальном парламенте. Более трети избирателей - за них.



Румыния и общественное мнение

Румынская пресса называет Кэлина Дорджеску пророссийским кандидатом, хотя основания для этого довольно скудны. "Он поддерживает свою собственную страну, прорумынский", - поделился мнением с ТАСС эксперт РИСИ Иван Кочедыков. Интересы местных избирателей и России тем не менее могут совпадать. С 2022 года румынские фермеры терпят убытки из-за неупорядоченного украинского экспорта. Сняв таможенные барьеры на его пути, Брюссель наводнил Восточную Европу дешевой украинской сельскохозяйственной продукцией, но спровоцировал при этом волны протестов фермеров. Когда крестьяне дошли до избирательных участков, то многие отдали голос за Джорджеску.

Последние по времени волнения развернулись в 2024 году одновременно в Бухаресте и на украинско-румынской границе. Это было стихийное движение, так что правительству пришлось договариваться одновременно с 10 независимыми объединениями крестьян. Часть из них находилась на грани разорения. Так, в 2024 году в регионе Сучава в каждом селе на продажу оказалось выставлено по крайней мере одно местное хозяйство.

Поток дешевого экспорта наносил удар по логистическим цепочкам, осложняя работу порта в городе Констанце, но еще более болезненно он бил фермеров по карманам. Украинское зерно, попадавшее на румынский рынок, продавалось на 70% дешевле местного. Отчасти это объяснялось разницей в стандартах производства: экологические требования у Киева существенно ниже. Фермеры повсюду в Европе также хотели бы упростить внутреннюю регламентацию своей продукции, но не могут. Неудивительно, что гнев обращается еще и на запад - в сторону Брюсселя. На волне этого возмущения и собрал своих сторонников Джорджеску: кандидат и против Украины, и против ЕС. Его стали называть румынским Трампом.

Бухарест и переезд

Пока крестьяне чувствовали себя попавшими в совершенно безвыходное положение, политический класс в Бухаресте взирал на происходящее под совсем иным углом зрения. Вступив в Евросоюз в 2007 году, Румыния автоматически стала крупным получателем его материальной помощи. За истекшее время ей было начислено €89,4 млрд - в пересчете на ежегодный ВВП это составляет 4,1%.

Значительное (судя по объемам) соглашение Румыния и ЕС заключили совсем недавно, в июле 2022 года: по нему Бухаресту полагается €31,5 млрд европейских субвенций. Но деньги у Брюсселя можно получать и вне установленных рамок, просто латая ими дыры бюджета. Последний пример - от сентября 2024 года: Румыния пожаловалась на разрушительные последствия наводнений и вскоре приняла от ЕС €1,5 млрд желанной помощи.

Поддерживая столь тесные связи с Брюсселем, политики в Бухаресте готовы идти на ответные уступки, касающиеся не только частных интересов фермеров, но и демографических перспектив всей страны. Войдя в ЕС, Румыния вступила одновременно и в полосу ускоренной депопуляции, потеряв за два десятилетия из 21 млн жителей 2,5 млн. Значительное большинство тех, кого недосчитались, - эмигранты, покинувшие родину ради жизни в странах ЕС с более высоким уровнем достатка. Именно на их голоса, как правило, и рассчитывают системные политики (управляющие теми, кто остался), однако в 2024 году расчет оказался обманут. Социологические опросы прогнозировали Джорджеску всего от 4 до 10% голосов, а он взял и заручился поддержкой сразу 23%.

Восток Европы и два Запада

Неожиданный прорыв Джорджеску в ноябре 2024 года совпал по времени с победой в том же месяце на выборах в США Дональда Трампа. Но, в отличие от США, в Румынии к такому исходу оказались не готовы. В условиях взаимного согласия между Вашингтоном и Брюсселем радикальному кандидату еще могли оставить шансы, тем более что инициатива в румынской политике принадлежит не президенту, а премьер-министру. Однако случилось непредвиденное. Отношения между европейцами и американцами утратили сердечность. Пожертвовать Джорджеску в этих условиях - значит продемонстрировать преданность Брюсселю в ущерб Вашингтону, с курсом которого у отстраненного кандидата и правда довольно много общего.

На деле румынам понадобилось выбрать, с кем они - с американцами или с европейцами, и вряд ли решение давалось просто. В Румынии по-прежнему остаются американские базы, эвакуировать которые Вашингтон не спешит. Однако ссужать Бухарест деньгами не будет, да и ранее делал это не столь охотно. Приборная стрелка в конечном счете обречена была качнуться в сторону Брюсселя.

Однако обстоятельства, при которых это произошло, могут оказаться чреваты последствиями. Даже правившие своими странами без сантиментов Аугусто Пиночет из Чили и француз Шарль де Голль, потерпев поражение в избирательных урнах, соглашались с волеизъявлением большинства. Прямо игнорировать мнение избирателей всегда означает расплачиваться собственной репутацией. Вдобавок существует риск распространения прецедента - и те, кто им обеспокоен, уже нашлись. Польский президент Анджей Дуда уловил угрозу одним из первых. "Не обстоит ли дело так, что сегодня выборы в отдельных странах - вполне демократических странах, как кажется, - могут выигрывать только те, кто принят в Брюсселе? - задался вопросом он. - У меня складывается такое впечатление, и все это мне совсем не нравится".

Твердые правые и ультраправые популярны в Восточной Европе. И если Брюссель вступит с ними в борьбу не на жизнь, а на смерть, цена может оказаться серьезной.

Эксперт РИСИ Иван Кочедыков прокомментировал сценарии румынского обозримого будущего в разговоре с ТАСС: "Пока что Джорджеску и его сторонники решают, что делать дальше. В том числе обсуждаются даже варианты, что националисты вообще не будут иметь своего кандидата, чтобы показать, что выборы нелегитимны. Что касается протестов, то возможно их продолжение после решения конституционного суда об утверждении решения румынского электорального бюро", - считает эксперт.

По словам румынского политического аналитика Богдана Дуки, "Бухарест находится на грани экономического кризиса. Бюджетный дефицит приближается к опасной отметке в 10%, экономический рост около 1%, и высок риск снижения кредитного рейтинга до мусорного уровня. Это ведет к нарастанию зависимости от ЕС". В Джорджеску Дука видит лидера, не вписывающегося в проложенную большинством политического класса тенденцию. "Его курс на международной арене в том, чтобы укрепить отношения с США и Израилем и отказаться от статуса страны, которая, не рассуждая, подчиняется ЕС", - заключает эксперт.

Игорь Гашков

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741643400


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