|ВС РФ расчленили ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 10 марта
01:05 11.03.2025
ВС РФ расчленили оборону ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 10 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжают ликвидировать очаги сопротивления противника после молниеносной операции в Курской области. Редакция Readovka рассмотрела особенности операции "Поток".
"Как писался параграф для учебника военной истории"
События в Курской области на прошедших выходных по праву войдут в учебники по истории. Случившееся будет изучаться в военных академиях. Успех русских войск невозможно переоценить. Оборонительные замыслы ВСУ были разрушены за сутки. Редакция Readovka в материале за 7 марта представила весьма вероятную логику неприятеля, которая начала реализовываться с момента начала ухода украинских сил из Малой Локни и окрестностей. На следующие сутки ВС РФ запустили кульминационную часть операции "Поток", которая позволила зайти гарнизону ВСУ в тыл и начать штурмовые действия уже в самой Судже, начиная с промышленного района города. Таким образом, противник был пойман в самый щекотливый момент, когда старая оборонительная система была им уже свернута, а новая еще не выстроена. Иными словами, русские штурмовики из разных подразделений, привлеченных к операции "Поток", в простонародье прозванной операцией "Труба", застали украинские части в самом небоеспособном состоянии. Вместе с начавшимся широкомасштабным наступлением по всем секторам зоны прорыва ВСУ в Курскую область данный рейд похоронил все замыслы неприятеля.
Что можно сказать о последствиях для незалежной? Общее положение противника говорит о том, что единого фронта обороны у него нет. По большей части целостность порядков ВСУ сохранили лишь на площади, включающей в себя западные окраины Суджи и села вдоль течения реки Олешня, параллельно которой пролегает трасса 38К-004. А вот участков с локализованной обороной украинской армии предостаточно. Стоит начать с севера на юг. Самая большая по площади зона с присутствием неприятеля – это площадь между Казачьей Локней и Никольским. Там изолированы подразделения ВСУ, отступавшие из района Малой Локни. Противник также присутствует в крупном урочище Поповский Яр по обоим берегам реки Суджа. Между поселком Ивашковский и Мартыновкой в лесопосадках находятся разрозненные группы неприятеля, ранее выбитые из Черкасского Поречного и Мартыновки. Украинские силы также оказались изолированными в Казачьей Локне. Сейчас этот населенный пункт штурмуют русские войска.
Малые котлы с военными незалежной были в самой Малой Локне, Мартыновке и Михайловке. Но эти населенные пункты зачищены нашими подразделениями.
Вопрос ликвидации всех уже сформированных котлов, к сожалению, не быстрый. Несмотря на то, что отмечались случаи сдачи в плен довольно многочисленных групп противника, общей повальной капитуляции изолированных частей группировки ВСУ не наблюдается. Едва ли это вызвано тем, что неприятель надеется на деблокирование, скорее всего, речь идет о том, что солдаты незалежной опасаются за свою судьбу. На многих из них кровь русского гражданского населения, мародерство и прочее.
Именно наличие больших площадей с недобитым противником пока не позволяет полноценно приступить к ликвидации оставшейся зоны прорыва ВСУ в Курскую область. Тем не менее оборона неприятеля расчленена, и украинская группировка в приграничье по большей части утратила боеспособность.
Штрихи к портрету
Во всей истории с операцией с использованием газового магистрального трубопровода стоит поподробнее остановиться на том, как это было.
Командир добровольческой штурмовой бригады "Восток" с позывным "Зомби" уже дал комментарий относительно организации операции "Поток". Известно многое, вплоть до численности штурмовой сводной батальонной группы (800 человек), которая включала в себя бойцов из 30-го МСП, 11-й гв ОДШБр, 810-й ОБрМП, группы "Аида" спецназа "Ахмат", бригад "Ветераны" и "Восток". Эта операция повторяла концепцию плана преодоления линии обороны ВСУ в Авдеевке по подземным коммуникациям, но в гораздо большем масштабе. Успешный опыт применения подобной военной хитрости в Авдеевке, затем и в Торецке не мог быть не использован еще раз.
Точка выхода "штурмовиков-трубопроводчиков" показывает замысел, который хотело реализовать командование ВС РФ. Промзона Суджи находится на стыке дорог, контроль над ней позволяет нарушить взаимодействие частей ВСУ на передовых позициях к северу, востоку и к югу от города со своим тылом. И эта задача была решена, почва для стремительного наступления на украинский оборонительный периметр была подготовлена, а неприятель не смог ответить. Эффект неожиданности, помноженный на панику, и незавершенный отвод сил с прежней линии обороны моментально лишили ВСУ шансов. Иными словами, кулак был застигнут в состоянии растопыренной ладони и сжаться не смог.
Остается вопрос – как при привлечении такого количества военных, при таком масштабе подготовительных работ неприятель не смог вскрыть приготовления к подобной атаке? Газа в трубе не было, но она не могла быть обитаемой по множеству причин, например, побочные продукты потребовали от специалистов продуть трубу кислородом и далее проделать вентиляционные отверстия. Неужели украинская сторона не могла заметить странные мероприятия по той же продувке? Еще в августе 2024 года ВСУ уничтожили аппаратную газоизмерительной станции неподалеку от пограничного КПП. Таким образом, неприятель сам забрал у себя возможность отслеживать по приборам аномалии с давлением в газопроводе.
Хлопок. Украинский плацдарм в Курской области скукоживается на глазах
Пока еще главком ВСУ Сырский заявил об "осуществлении своевременных мер по маневру на выгодные рубежи". Так витиевато об отступлении и провале операции в курском приграничье еще никто не изъяснялся. За последние дни каждые сутки мы получаем не отдельные названия, а целые списки освобожденных населенных пунктов. Украинские машины горят перед взорванными мостами, а русские флаги вновь развеваются над Малой Локней, Черкасским Поречным и другими нашими населенными пунктами. Как обычно, все это сопровождает хаос. Военкоры авансом уже "освобождают" Суджу.
Если же посмотреть на ситуацию чуть более отстраненно, то картина получается следующая.
После того, как командованию ВСУ стало ясно, что войска в выступе испытывают перебои со снабжением, оно явно постаралось убрать изнутри дуги основную массу тяжелой техники. Обратите внимание, что среди трофеев наших войск очень немного танков – буквально единицы – и прочей тяжелой машинерии. Логика очевидна: на танк, САУ или ИМР уходит больше всего расходников, так что проще выкатить их из глубины, выполнить конкретную задачу и уехать, чем держать в самом выступе, где машины все равно найдут и сожгут. Людей на передовой остается довольно много, но и их стараются выводить, по крайней мере, ценные кадры. Опять же, уже есть сведения о бегстве в тыл 47-й бригады, бывшей "гвардии наступа", известных типов на "Брэдли" и "Абрамсах". В мешке, однако, остались части 82-й бригады и некоторых других опытных, неплохо подготовленных формирований. И они несут тяжелые потери.
Главная проблема для ВСУ прямо сейчас – это пути снабжения. Они теряют людей и технику на перегонах, из 3 дорог в мешок одна полностью непроезжая, другая (главная) – только ночью, и как повезет, третья – под обстрелами. Повесить на нее большую группировку уже не получается. Заметьте, что наши бойцы бодро ходят в полный рост в освобожденных поселках. Это значит, что заколебавшие всех FPV-дроны уже не представляют прежней угрозы: их просто крайне трудно доставить в мешок. Что это значит на практике? Сейчас ВСУ будут пытаться создать узел сопротивления в самой Судже. Это город, это более-менее пригодная для обороны позиция, и в нем может не сидеть многотысячный гарнизон – то есть на него сохранившихся путей может и хватить. Вопрос в том, насколько планово удастся незалежной провести отход и удержать сохранившиеся коммуникации. Хорошая атака вроде той, что уже привела к перехвату восточной дороги, может просто поставить крест на судьбе новой "фортеции".
Впрочем, свежее заявление главкома ВСУ Сырского говорит о том, что противник, возможно, и Суджу не будет пытаться удерживать. Он заявил, что "угрозы окружения нет". В принципе, со времен 1944 года мы уже знаем, что любой разгром можно назвать спланированным отходом на заранее подготовленные позиции. Сейчас дело уже более-менее понятное. ВСУ "совершают маневр", бросая подбитую технику и раненых товарищей. Наша задача – сделать этот маневр как можно более увлекательным. И пока противник косплеит сборную Украины по бегу на длинные дистанции, ВС РФ прикладывают все усилия, чтобы пополнить обменный фонд наименее ловко маневрирующими бегунами.
Ну, или, по крайней мере, приблизить их финиш.
Они пришли за русской землей.
Они стали русской землей сами.
Вчера, 9 марта, редакция подвела итоги недели.