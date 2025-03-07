ВС РФ расчленили ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 10 марта

01:05 11.03.2025

ВС РФ расчленили оборону ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 10 марта



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжают ликвидировать очаги сопротивления противника после молниеносной операции в Курской области. Редакция Readovka рассмотрела особенности операции "Поток".



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