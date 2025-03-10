|Люди Трампа призвали американцев разводить кур на задних дворах, - Олег Розанов
02:40 11.03.2025
Люди Трампа призвали американцев разводить кур на задних дворах
Не только животноводство, но и выращивание хлопка и других культур стало для фермеров нерентабельным
10.03.2025 | Олег РОЗАНОВ
Министр сельского хозяйства администрации Трампа Брук Роллинз в эфире Fox News предложила американцам держать кур на задних дворах в ответ на резкий рост цен на яйца.
Она сказала: "Я думаю, что позитивный момент во всем этом заключается в том, как мы решаем подобную проблему на наших задних дворах, у нас же тоже есть куры на заднем дворе, и люди смотрят вокруг и думают: "Ого, может быть, я мог бы завести курицу на заднем дворе, и это было бы здоров"".
Беседовавшая с ней журналистка Рэйчел Кампос-Даффи, которая замужем за министром транспорта Шоном Дафии, согласилась с Роллинз, сказав: "Я думаю, что каждый, кто сейчас не является фермером, хочет им стать, так что ты в правильном направлении, Брук".
По данным Службы экономических исследований министерства сельского хозяйства, цены на розничные яйца выросли на 8,4 процента в декабре 2024 года и на 13,8 процента в январе 2025 года. Служба прогнозирует, что цены на яйца вырастут на 41,1 процента в течение 2025 года.
Роллинз также сообщила, что администрация ведет переговоры об импорте 70-100 миллионов яиц из-за рубежа, предупредив, что цены могут вырасти еще больше в преддверии пасхальных праздников, когда спрос обычно увеличивается.
Во время заседания Кабинета министров 26 февраля Трамп заявил: "Эти яйца – катастрофа. Министр сельского хозяйства покажет вам диаграмму, которая на самом деле ошеломляет тем, что произошло. Насколько они были низкими у нас [во время первого срока Трампа], насколько они высоки сейчас. Я думаю, мы можем что-то с этим сделать".
3 марта, за день до вступления в силу новых пошлин на продукцию из Канады, Мексики и Китая, Трамп обратился к американским фермерам через Truth Social: "Великим фермерам Соединенных Штатов: будьте готовы начать производить много сельскохозяйственной продукции для продажи ВНУТРИ Соединенных Штатов. 2 апреля на внешнюю продукцию будут введены пошлины. Развлекайтесь!"
Резкий рост цен на яйца – это лишь малая часть кризиса, который накрыл сельское хозяйство США.
Американские фермеры начали сдавать в аренду своих овец в качестве "газонокосилок" для солнечных электростанций, сообщает Reuters.
"Чед Рейнс припарковал свой трактор и сдал большую часть своих техасских сельскохозяйственных угодий в аренду соседу… Вместо того чтобы пахать поля, Рейнс, 52-хлетний фермер, целый год возил свое стадо овец на солнечные фермы, чтобы они пощипывали траву, растущую вокруг сверкающих панелей… Разведение овец для "солнечной" индустрии" – один из способов, с помощью которого фермеры пытаются диверсифицировать свои доходы, поскольку многолетний спад в сельскохозяйственной экономике США особенно сильно ударил по производителям сельскохозяйственной продукции.
По данным некоммерческой Американской ассоциации по выпасу скота на солнечных электростанциях, в октябре прошлого года овцы паслись на более чем 129 000 акрах солнечных электростанций в США по сравнению с 15 000 акрами в 2021 году. По данным ассоциации, с января по октябрь прошлого года количество овец на солнечных электростанциях выросло с 80 000 до более чем 113 000", – отмечает агентство.
Не только животноводство, но и выращивание хлопка стало нерентабельным для американским фермеров.
Рейнс рассказал Reuters, что, если бы он выращивал хлопок в прошлом году, его ферма понесла бы убытки в размере 200 000 долларов. Зарабатывать на разведении овец только ради мяса тоже было бы непросто. Вместо этого Рейнс получил прибыль в размере около 300 000 долларов благодаря "солнечной" индустрии.
Для Рейнса и его семьи возможностей для аграрного бизнеса не осталось.
"Если бы я продолжал выращивать пропашные культуры, наша семейная ферма осталась бы не у дел", – сказал Рейнс.
За последние два года фьючерсные цены на хлопок в США упали почти на 40%, поскольку значительные мировые запасы превысили мировой спрос. По данным Минсельхоза США, экспорт хлопка из страны резко сократился из-за более дешевых поставок из Бразилии и снижения спроса в Китае.
"Последние три года были тяжелыми для техасских производителей хлопка", – сказал Reuters Луис Барбера, управляющий партнер хлопкового брокера VLM Commodities.
Администрация Трампа сейчас винит во всех проблемах отечественного агропрома навязанный демократами курс на борьбу с углеродными выбросами, фактически обрекая на стагнацию сельское хозяйство Америки, которое и ранее с каждым годом теряло конкурентоспособность на внутренних и мировых рынках.
Как бы то ни было, в обозримой перспективе шансы на выживание у американских фермеров весьма невелики. Согласно отчету Кооперативного банка сельской Америки (CoBank Knowledge Exchange) перспективы сельской экономики США в предстоящем году столкнутся с большой политической неопределенностью, что пополнит и без того длинный список препятствий и проблем.
"Среда, в которую мы вступим в 2025 году, еще не полностью определилась, но многие из предлагаемых новой администрацией политических мер, скорее всего, окажут негативное влияние на сельское хозяйство США, – сказал Роб Фокс, директор CoBank's Knowledge Exchange. – Открытый доступ к экспортным рынкам и наличие рабочей силы имеют решающее значение для производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции. В зависимости от того, как будет развиваться политика, эти две области могут стать серьезными проблемами в 2025 году и далее".
В прогнозе CoBank в 2025 г. рассматривается ряд ключевых факторов, которые будут определять секторы сельского хозяйства и рынка, обслуживающие сельские общины по всей территории Соединенных Штатов.
Два основных предложения избранного президента Дональда Трампа в области экономической политики включают введение значительных импортных пошлин и сокращение иммиграции с одновременным депортированием нелегальных мигрантов.
По данным CoBank, в 2023 году Соединенные Штаты экспортировали сельскохозяйственную продукцию на сумму 184 млрд долларов, что уже меньше, чем годом ранее, и торговая война поставит их под прямой удар ответного огня. Кроме того, сельскохозяйственный сектор Америки критически зависит от труда иммигрантов.
"В зависимости от того, как будут реализованы усилия по депортации, молочная, мясоперерабатывающая и овощеводческая отрасли могут серьезно пострадать от периодической нехватки рабочей силы", – говорится в отчете.
Торговая война с Китаем пять лет назад дорого обошлась сельскому хозяйству США, приведя к потере 27 миллиардов долларов от продаж сельскохозяйственной продукции в Поднебесную в 2018-2019 годах.
"Но это не включает в себя стоимость потерянной доли рынка с течением времени или дополнительные расходы американского налогоплательщика от федерального правительства в качестве прямой выплаты для покрытия этих потерь, – говорится в отчете CoBank. – С тех пор Китай обратился к другим поставщикам для удовлетворения своих продовольственных потребностей, в первую очередь к Бразилии. Китай и Бразилия недавно подписали ряд новых торговых соглашений, включая доступ к импорту бразильского сорго и свиных субпродуктов, двух секторов, в которых до сих пор доминировала продукция США".
Согласно отчету, укрепление доллара США, а также потенциальные торговые споры и рекордно высокий урожай в Южной Америке оказывают негативное давление на перспективы цен на зерновые и масличные культуры в 2025 году.
Ожидается, что американские фермеры столкнутся с дальнейшим сокращением прибылей, поскольку более низкие цены на их продукцию "проверят способность фермеров снижать производственные издержки. Решения о вложениях в урожай будут оцениваться гораздо более тщательно с акцентом на вложениях, которые обеспечивают наибольшую отдачу от инвестиций".
Таким образом, энергичные меры администрации Трампа по введению заградительных пошлин на сельхозимпорт и ставка на депортацию нелегалов фактически обнуляют обещанные меры господдержки для фермеров.
Это значит, что американские овцы будут и впредь работать газонокосилками на солнечных станциях.
Ждем также массовое разведение кур на задних американских дворах. И если Илон Маск подаст в этом пример, сельская Америка наверняка станет великой.