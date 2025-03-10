Люди Трампа призвали американцев разводить кур на задних дворах, - Олег Розанов

02:40 11.03.2025

Люди Трампа призвали американцев разводить кур на задних дворах

Не только животноводство, но и выращивание хлопка и других культур стало для фермеров нерентабельным



10.03.2025 | Олег РОЗАНОВ



Министр сельского хозяйства администрации Трампа Брук Роллинз в эфире Fox News предложила американцам держать кур на задних дворах в ответ на резкий рост цен на яйца.



Она сказала: "Я думаю, что позитивный момент во всем этом заключается в том, как мы решаем подобную проблему на наших задних дворах, у нас же тоже есть куры на заднем дворе, и люди смотрят вокруг и думают: "Ого, может быть, я мог бы завести курицу на заднем дворе, и это было бы здоров"".



Беседовавшая с ней журналистка Рэйчел Кампос-Даффи, которая замужем за министром транспорта Шоном Дафии, согласилась с Роллинз, сказав: "Я думаю, что каждый, кто сейчас не является фермером, хочет им стать, так что ты в правильном направлении, Брук".



По данным Службы экономических исследований министерства сельского хозяйства, цены на розничные яйца выросли на 8,4 процента в декабре 2024 года и на 13,8 процента в январе 2025 года. Служба прогнозирует, что цены на яйца вырастут на 41,1 процента в течение 2025 года.



