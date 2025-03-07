В СБ ООН прошло заседание по положению в Афганистане

02:55 11.03.2025

Из Выступления Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН по положению в Афганистане



Нью-Йорк, 10 марта 2025 г.



Почти четыре года афганцы живут при правлении талибов. Этому предшествовало подписание "сделки" между США и движением "Талибан" в Дохе, пятилетняя годовщина которого была десять дней назад, поспешный вывод иностранных войск при администрации Дж.Байдена, а также позорное бегство бывшего президента Ашрафа Гани и представителей его аппарата.



Вместе с тем, вопреки мрачным прогнозам наших западных коллег, Афганистан выстоял...



