Полицейские в Казахстане выявили схемы контрабанды металла

03:31 11.03.2025

Схемы контрабанды металла выявили полицейские



10.03.2025



Полицейские выявили схемы контрабанды металла. Так, под видом "высоколегированной стали" в Северо-Казахстанской области компания вывезла в сопредельное государство более полутора тысячи тонн лома на 170 млн тенге. На территории металлобазы обнаружен лом черного металла весом порядка одной тысячи тонны, в том числе семь вагонов, подготовленных к отправке за рубеж, - сообщили в МВД. Аналогичная схема ликвидирована в Мангистауской области, где одна из компаний занималась отправкой черного металла в Прикаспийские страны. Только за прошлый год эта компания вывезла свыше 400 тонн металла. В ходе оперативно-следственных мероприятий на территории ТОО обнаружено 420 тонн лома.



Куандык Алпыс, представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК:



- Несмотря на действующий в стране запрет, в ряде регионов установлены лица, наладившие незаконный экспорт металлолома железнодорожным и морским путем под видом готовой продукции и сырья. В настоящее время МВД совместно с КНБ, АФМ и Генеральной прокуратурой осуществляется комплекс мероприятий по недопущению контрабанды черного и цветного металла.



