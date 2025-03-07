"Это не червивое яблоко, а просто комок червей". Вашингтон официально закрыл более пяти тысяч программ USAID

03:40 11.03.2025

Рубио объявил о закрытии более 80% программ USAID



Вашингтон официально отменил 83% программ USAID. Речь идет о 5200 программах, в рамках которых десятки миллиардов долларов тратились на цели, зачастую наносящие ущерб национальным интересам США, отметил глава Госдепа Рубио



Вашингтон официально отменил 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), сообщил в X (заблокирована в России) госсекретарь США Марко Рубио. "В рамках 5200 программ, которые отменены, десятки миллиардов долларов были потрачены на цели, которые не служили (а в некоторых случаях даже вредили) ключевым национальным интересам США", - отметил он.



Рубио сообщил, что 18% программ USAID (примерно около 1000) решено передать в подчинение Госдепа ради их "более эффективного" управления.



Глава внешнеполитического ведомства США поблагодарил персонал Госдепа и Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемого самым богатым миллиардером мира Илоном Маском (состояние, по данным Forbes Real-Time, $342,4 млрд), за осуществление "этой давно назревшей и исторической реформы".



USAID было основано в 1961 году при администрации президента США Джона Кеннеди. Как отмечал CNN, агентство ежегодно распределяет по всему миру миллиарды долларов в целях борьбы с нищетой, для лечения болезней и реагирования на голод и стихийные бедствия, а также содействует построению и развитию демократии, поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.



Президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации 20 января заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют "американским ценностям" и целям внешней политики США. Позднее глава Белого дома признал, что USAID управляет "кучка радикальных сумасшедших".



"Мы в процессе ликвидации USAID", - сообщил 3 февраля глава DOGE Маск. "Это не червивое яблоко, а просто комок червей", - подчеркнул он. Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что администрация Трампа отстранила от работы двух высокопоставленных сотрудников USAID, которые пытались помешать представителям DOGE получить доступ к закрытым частям здания, в котором располагается агентство.



Андрей Злобин