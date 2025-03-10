В Туркменистане живет самая старшая женщина на планете Сарыгуль Матиева

03:49 11.03.2025

Сарыгуль Матиева из Туркменистана спорит за звание самой старой женщины на Земле



В Туркменистане, возможно, живет самая старая женщина на планете. Речь идет о Сарыгуль Матиевой, которой, как пишет газета "Туркменистан", в этом году уже исполнилось 117 лет.



Утверждается, что женщина родилась в начале 1908 года. По документам дата ее рождения приходится на 1 января. Правда, выданы они были гораздо позже, в связи с этим в точности ее возраста есть некоторые сомнения, тем более что в начале XX века в тех краях были сложности с учетом граждан.



Сегодня у Матиевой уже 43 внука, 97 правнуков и 9 праправнуков. Она известна тем, что в в 1935 году Сарыгуль приняла участие в знаменитом конном пробеге Ашхабад-Москва. Тогда туркменские всадники преодолели 4300 км за 84 дня, пройдя верхом на ахалтекинцах с юга на север всю пустыню Каракум.



Родственники Мятиевой утверждают, что секрет ее долголетия кроется в активном образе жизни и позитивной жизненной позиции. Женщина рано встает, постоянно двигается и никогда не грустит. "В жизни должна быть цель", - передает принцип ее жизни ее сын.



Как отмечает газета "Туркменистан", в республике жила женщина, которая должна была быть признана старейшей на земле. Аджапсолтан Хаджиева, как утверждается, прожила 122 года, прежде чем скончалась в 2022 году. Примечательно, что абсолютным рекордом по продолжительности жизни является срок в 122 года и 164 дня, столько прожила француженка Жанна Кальман.



Между тем в мире старейшей живой женщиной на Земле официально считается бразильянка Ина Канабарро Лукас, ей сейчас 116 лет. И она, как пишет "Туркменистан", на пять месяцев моложе Матиевой.



Александр Бушев, Юрий Когалов

10.03.2025