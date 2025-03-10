Китай представил плазменный двигатель мощностью 100 кВт - рекорд для космических технологий

04:13 11.03.2025

Китай представил новый двигатель большой тяги для будущих космических полетов



Сиань, 10 марта /Синьхуа/ -- Группа китайских исследователей объявила в понедельник о важном прорыве, который был достигнут в разработке двигателя космического аппарата.



Испытанный ими магнитоплазмодинамический двигатель большой тяги мощностью 100 кВт призван проложить путь к будущим космическим путешествиям, и он может найти применение в межзвездной навигации, межпланетных перевозках грузов и исследовании дальнего космоса.



Двигатель представляет собой плазменную двигательную установку, работающую за счет ионизации топлива с образованием плазмы, которая затем ускоряется электромагнитным полем с образованием высокоскоростного потока частиц, создавая таким образом тягу, заявил его разработчик - Сианьский институт аэрокосмического движения.



Китайские исследователи использовали новые материалы, напечатанные на 3D-принтере, и технологию высокотемпературных сверхпроводящих магнитов, что позволило двигательной системе достичь эффективной входной мощности более 100 кВт. В настоящее время мощность таких двигателей обычно составляет десятки киловатт.



По данным упомянутого института, эта двигательная установка может быть использована для обеспечения мощной и надежной тяги для больших и сверхбольших космических аппаратов Китая.



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Китайский магнитоплазмодинамический двигатель увеличил мощность до 100 кВт - рекорд для космических технологий



Система использует ускорение плазмы электромагнитным полем, обеспечивая тягу для крупных космических аппаратов



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10.03.2025



Китайская исследовательская группа объявила об успешном достижении полной мощности работы революционного космического двигателя. Разработанный "Институтом космических двигателей Сианя" 100-киловаттный магнитоплазмодинамический двигатель с высокой тягой открывает новые возможности для межзвездных миссий, транспортировки грузов между планетами и исследования глубокого космоса.



Двигатель относится к классу плазменных систем: он ионизирует рабочее тело, превращая его в плазму, которая затем ускоряется электромагнитным полем, формируя высокоскоростной поток частиц для создания тяги. По словам разработчиков, ключевым преимуществом технологии является ее способность генерировать стабильную и мощную тягу, что важно для долгосрочных миссий.



Прорыв стал возможен благодаря применению 3D-печатных композитных материалов и высокотемпературных сверхпроводящих магнитов. Эти решения позволили увеличить эффективную входную мощность системы до более чем 100 кВт - в то время как современные аналоги редко превышают уровень в несколько десятков киловатт. Инженеры подчеркнули, что такая мощность обеспечит работу крупных и сверхкрупных космических аппаратов, включая те, что предназначены для транспортировки грузов или экипажей за пределы околоземной орбиты.



"Данная система станет основой для будущих миссий, требующих длительного и надежного ресурса, - заявили в институте. - Мы говорим не только о полетах к Марсу или астероидам, но и о более амбициозных проектах, таких как создание орбитальных станций нового поколения или подготовка к межзвездным исследованиям".



Технология прошла серию наземных испытаний, подтвердивших ее стабильность и соответствие расчетным параметрам. Следующим этапом станет интеграция двигателя в прототипы космических аппаратов для тестов в реальных условиях.



С учетом текущих темпов прогресса первые практические применения двигателя могут быть реализованы уже в следующем десятилетии.