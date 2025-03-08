Россия и Таджикистан объединят усилия в сфере возобновляемой энергетики

12:35 11.03.2025

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



06 марта 2025 года, Москва. – Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа встретился с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым.



На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности реализация проектов возобновляемых источников энергии (МЭБ).



Также стороны обсудили подготовку к очередной встрече Глав России и Таджикистана.



На встрече была подчеркнута необходимость проведения аудита существующих проектов с целью повышения их эффективности.



Стороны также договорились о проведении круглого стола с участием представителей бизнеса и заинтересованных ведомств двух государств.