Нобелевская премия мира для лидеров Кыргызстана и Таджикистана

12:45 11.03.2025

Нобелевская премия мира для лидеров Кыргызстана и Таджикистана



11 марта 2025 - Канат Кожоев



Парламентарии обеих стран должны были бы инициировать признание их заслуг в мировом масштабе. Потому что делимитация и демаркация границы и подписание соглашений – не личное дело двух государств. Это – решение, касающееся всей Центральной Азии и, в конечном итоге, всего мира.



Нобелевская премия мира – награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом лицам (как физическим, так и юридическим), внесшим выдающийся вклад в дело укрепления мира. В прошлом году лауреатом премии стала японская конфедерация "Нихон Хиданке", основанная людьми, выжившими при ядерных бомбардировках Японии, и ставящая своей целью не допустить подобных трагедий.



Кому достанется премия мира в 2025 году – покажет время. Но вполне реальные кандидаты уже есть.



