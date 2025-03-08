Россияне нашли замену картам банков Казахстана

12:57 11.03.2025

Россияне меняют карточный расклад



Услугами каких иностранных банков пользуются клиенты из РФ



Россияне нашли замену картам банков Казахстана: теперь они оформляют их удаленно в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане. Это произошло после того, как в январе 2025-го Астана ужесточила правила выдачи платежных карт нерезидентам. Несколько крупных банков, например, Home Credit, Kaspi и вовсе прекратили их выпуск для иностранцев. Другие, такие как Freedom Bank и "Центркредит", продолжили обслуживание при личном визите клиента. Позже Kaspi возобновил выдачу карт, но только тем, у кого есть вид на жительство в Казахстане.



На этом фоне российских клиентов перетянули на себя банки из соседних стран, пояснил управляющий партнер консалтингового агентства Loio & Fin Валерия Панасенко: "После того, как в Казахстане вступили новые ограничения на выдачу платежных карт нерезидентам, рынок финансовых услуг потерпел заметные изменения. Правила, которые сократили срок действия карт для иностранцев до 12 месяцев и обязали их лично присутствовать при оформлении, значительно усложнили доступ к банковским продуктам для россиян.



Вследствие этого многие посредники, ранее занимавшиеся удаленным оформлением таких продуктов в Казахстане, начали искать альтернативные направления. Наиболее популярными стали Таджикистан, Киргизия и Узбекистан.



Например, Международный банк Таджикистана и микрофинансовая компания "Хумо" стали предлагать иностранным клиентам карты в долларах США и евро сроком на пять лет. Это делает их более привлекательными в сравнении с казахстанскими альтернативами, срок действия которых теперь ограничен. В Киргизии аналогичные услуги предлагают "Компаньон", Бакай-банк, DemirBank, в Узбекистане - Asia Alliance Bank, Aloqabank и так далее. Именно эти страны сейчас испытывают наибольший спрос среди тех, кто ранее ориентировался на Казахстан".



Как выяснил "Ъ FM", стоимость оформления карты варьируется примерно от 15 тыс. руб. до 70 тыс. руб. Для этого потребуются сканы российского и заграничного паспортов, а также личные данные - e-mail, номер мобильного телефона и адрес доставки. Примерные сроки оформления - около двух недель. При этом некоторые из карт могут иметь лимиты на переводы и снятие денег. В зависимости от банка и условий договора ограничения по сумме варьируются от $3 тыс. до $10 тыс. Пополнить счет можно из отделения российских банков или даже с приложения на телефоне, сообщили "Ъ FM" в компаниях-посредниках. Процесс оформления карт становится все проще, отметил председатель правления Национального платежного совета Александр Линников. По его словам, в случае с банками Таджикистана, Киргизии и Узбекистана это можно сделать удаленно, без трат на авиаперелеты:



"Процесс этот достаточно простой. Он уже давно налажен разными зарубежными банками. В России существуют их офисы или представители по доверенности, которые, собственно говоря, и получают от граждан РФ заявления на открытие счетов и заведение карт. При этом большого количества документов не требуется. Банк проводит идентификацию клиента и ее выдает. Такой метод работы используется уже достаточно давно и казахскими, и азербайджанскими, и узбекскими структурами. Пожалуй, это одна из простых замен картам международных платежных систем Visa и Mastercard для россиян, выезжающих за рубеж. То, что мы наблюдаем сейчас, это проявление конкурентной борьбы между зарубежными банками за клиентов, которые традиционно являются достаточно обеспеченными, дисциплинированными и платежеспособными. Неудивительно, что банки из дружественных РФ государств сейчас ведут конкурентную борьбу за них. При этом рынок иностранных платежных карт для российских граждан уже вполне насыщен, и окончание срока их действия, выданных казахскими банками, не приведет к повышению спроса или к созданию какого-то ажиотажного спроса".



Согласно законодательству, россияне обязаны сообщать в налоговую службу о зарубежных счетах.



Андрей Дубков