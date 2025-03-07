Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов ответил на вопросы "Euronews"

13:00 11.03.2025 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА ДАЛ ИНТЕРВЬЮ КАНАЛУ "EURONEWS"



Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ответил на вопросы корреспондента телекомпании "Euronews" Лоро Баквелли.



Гурбангулы Бердымухамедов изложил основные направления внутренней и внешней политики страны и позицию Туркменистана по водным и энергетическим вопросам, стоящим в центре мировой повестки дня, глобального и регионального сотрудничества.



– Одной из причин, подтолкнувшей Европейский Союз к Центральной Азии, является ситуация между Украиной и Россией. Туркменистан обладает нейтральным статусом и известен своей приверженностью миру и доверию. Расскажите, пожалуйста, каково Ваше мнение о ситуации между Россией и Украиной, а также как Вы оцениваете предпринимаемые в нынешний период попытки для достижения мира?



– Прежде всего рад видеть Вас и Ваших коллег в Туркменистане.



Мы высоко ценим сотрудничество с телеканалом "Euronews", и считаю, что встреча в эфире с его многомиллионной аудиторией – хорошая возможность для них, чтобы лучше узнать Туркменистан, а также получить представление о реализуемой внутренней политике и деятельности, осуществляемой на международной арене.



Нейтралитет – основа проводимой нами внешней политики, которая четко определяет принципы взаимодействия Туркменистана с мировым сообществом, в том числе в сложных условиях. При этом Туркменистан выделяет три основные позиции, которые включают следующее.



В политическом аспекте наша страна – нейтральное государство, что признано Организацией Объединенных Наций. Наша страна не приемлет участия и вовлечения в международные конфликты. Данная позиция закреплена в Конституции и Конституционном законе Туркменистана "О постоянном нейтралитете Туркменистана", а также в иных базовых документах, относящихся к внешней политике нашего государства.



С юридической точки зрения наша страна выступает сторонником разрешения всех возникающих межгосударственных споров исключительно на основе Устава Организации Объединенных Наций и общепризнанных норм международного права.



С глобальной позиции Туркменистан не поддерживает применения силы в международных отношениях, так как война не является решением складывающихся ситуаций, что неоднократно подтверждала практика. Есть такая замечательная туркменская пословица "В войне не бывает выигравших". Именно это изречение, в корне верное, движет и будет двигать нами.



Все сказанное выше в полной мере относится к Вашему вопросу.



– Одна из наиболее насущных проблем в регионе – недостаток воды. Этот вопрос усугубляется из-за растущего экономического спроса на воду. Что Вы думаете о сотрудничестве между международным сообществом и правительством в этой области?



– Если говорить откровенно, для региона это является очень большой проблемой. Мы и ранее в выступлениях озвучивали три ключевых принципа в деле рассмотрения водной проблематики в Центральной Азии. Это:



• во-первых, соблюдение норм международного права. Это значит, что водные ресурсы являются общим достоянием всего человечества. Исходя из этого, водопользование должно осуществляться в соответствии с общепризнанными нормами, в частности, на основе Конвенции Организации Объединенных Наций;



• во-вторых, взаимный учет интересов. Это предполагает, что следует учитывать интересы народов всех государств при использовании водных ресурсов. Только такой подход обеспечит справедливое и устойчивое развитие;



• в-третьих, привлечение в этот процесс международных структур, прежде всего Организации Объединенных Наций. Убеждены, что участие ООН в инициативах по водной проблематике обеспечит их легитимность и эффективность.



Исходя из этого Туркменистан предлагает учредить Региональный совет по вопросам водопользования в странах Центральной Азии с целью налаживания механизмов использования водных ресурсов трансграничных рек региона. Это станет значимым шагом в укреплении добрососедства, прогресса и сотрудничества. Вместе с тем мы выступаем в поддержку принятия Конвенций Организации Объединенных Наций по рекам Амударья и Сырдарья.



– Статус нейтралитета Туркменистана очень важен для политических переговоров. Также этот фактор проявляется и в ваших отношениях с Афганистаном. В данной связи, что Вы можете сказать относительно нынешнего состояния двусторонних отношений с Афганистаном?



– Стратегия Туркменистана здесь весьма продумана, так как данный вопрос – один из тех, которому уделяется особое внимание во внешней политике нашего государства.



Афганский народ – наш сосед, с которым мы живем бок о бок вот уже много столетий. Традиции, обычаи, а также культурно-духовные ценности афганцев нам еще более близки. Словом, туркмены и афганцы связаны исторически сложившимися с давних времен отношениями. Поэтому судьба Афганистана и проживающих там людей нам не безразлична.



Мы хотим, чтобы афганцы, живя в мире и согласии, строили свое государство, возродили его экономическую и социальную инфраструктуру. Точно так же выступаем за интеграцию Афганистана в протекающие в регионе и за его пределами экономические процессы и участие в реализации проектов. Исходя из этого, Туркменистан запустил и успешно претворяет в жизнь ряд важных и перспективных экономических проектов с участием Афганистана.



В их числе можно указать проекты прокладки газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линий электропередачи и связи в Пакистан по территории Афганистана, железных дорог из нашей страны в афганском направлении.



Туркменистан оказывает народу Афганистана значительную гуманитарную помощь. В нашей стране обучаются афганские студенты, то есть молодежь, за счет собственных средств мы строим социальные объекты на территории этого государства.



Наша страна активно выступает за международное содействие в урегулировании ситуации в Афганистане посредством политических инструментов и с учетом интересов его народа.



В данном контексте Туркменистан принимает непосредственное участие в различных мероприятиях по Афганистану. При этом наша страна, с учетом сложившейся в соседнем государстве обстановки, исходит из стремления нового правительства к стабилизации отношений с мировым сообществом.



Принимая во внимание позицию Организации Объединенных Наций, мы поддерживаем конструктивный диалог с руководством Афганистана.



Повторю снова: Афганистан – близкое нам братское государство, и потому содействие миру, согласию и развитию во благо народа этой страны является для Туркменистана еще большим приоритетом.



– Возвращаясь к теме, связанной с новым интересом Европейского Союза к Центральной Азии, как Вы оцениваете это направление сотрудничества, и что это значит для Туркменистана?



– Данный вопрос весьма обширный, заслуживающий отдельного разговора.



Однако попытаюсь выделить его ключевые аспекты, а также сформулировать приоритетные направления сотрудничества нашей страны с Европейским Союзом.



Прежде всего отношения Туркменистана с Европейским Союзом стоит рассматривать с исторического ракурса. Первые достоверно известные контакты туркмен и европейцев восходят к раннему Средневековью, которые на протяжении длительного времени развивались по линии политики, экономики и торговли. Было также налажено и взаимно обогащалось сотрудничество в области культуры и науки.



По этой причине могу утверждать наличие исторической предпосылки, при том ключевой и основательной, которая позволит Туркменистану в современную эпоху развивать отношения с Европейским Союзом и Европой в целом.



Наше государство придает огромное значение наращиванию политического диалога с Европейским Союзом, поддерживает сотрудничество в области торговли, транспорта, связи и коммуникаций, культуры, науки и образования посредством расширения экономического партнерства.



Следует отметить также важность межпарламентских отношений.



Хочу сказать, что в последние годы в Ашхабаде и Брюсселе регулярно проходят межпарламентские встречи, а также заседания Совместного комитета Туркменистан–Европейский Союз. Кроме того, действует Диалог по правам человека "Туркменистан–Европейский Союз". Мы готовы продолжать и расширять работу в этом направлении.



Наращивание сотрудничества с европейскими партнерами выгодно для каждой стороны. Считаем, что это отражает реальные запросы и тенденции современного глобального развития.



Конечно, в энергетическом секторе имеется колоссальный потенциал, обоюдный интерес к которому сегодня только возрастает. Причина этого заключается в том, что европейский рынок энергоресурсов – один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объемах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы.



Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий – реализация транскаспийского маршрута.



Мы всегда выступали за налаживание полноценного энергетического партнерства на Каспии, в том числе за прокладку подводных трубопроводов в западном направлении. Это наше законное право, закрепленное в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.



Мы исходим из того, что создание на Каспии подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств, что в свою очередь предполагает равный учет интересов производителей, потребителей и транзитеров энергоносителей. В итоге все это станет ключевым фактором поддержания энергетической безопасности и устойчивости на пространстве Евразии.



Наряду с этим следует решать и юридические вопросы, связанные с демаркацией дна Каспийского моря. Сейчас здесь мы не видим каких-либо препятствий: все зависит от доброй воли и готовности всех участников данного процесса. У Туркменистана такая воля есть.



Предлагаем также не ограничивать поставку энергоресурсов. Прежде всего мы выступаем за то, чтобы начать совместные проекты в области "зеленой" энергетики и поставлять электроэнергию в Европу. Туркменистан готов к экспорту электроэнергии.



В настоящее время на принадлежащем нашей стране берегу Каспия ведется строительство электростанции мощностью 1 тысяча 574 мегаватта. Уверен, что при консолидированном усилии государств, через территории которых пройдут линии электропередачи, данный проект будет реализован в ближайшее время и на основе взаимной выгоды.



Мы также готовы к работе с европейскими партнерами в области водородной энергетики и использования регенеративных источников энергии.



– Можете ли Вы рассказать нам о расширении добычи природного газа в Туркменистане и Ваших планах на этот счет? Может ли Ваша работа стать основным решением в обеспечении газовой безопасности Европы? Что Вы думаете о будущем этого вопроса?



– Наша страна занимает четвертое место в мировом рейтинге по запасам природного газа.



Приведу еще один конкретный пример: по запасам газа месторождение "Галкынфш" занимает первое место в мире. Его запасы составляют 27,4 триллиона кубометров. Эти цифры говорят, что экспортный потенциал нашей страны позволяет удовлетворять потребности в энергии не только собственные, но и партнеров по региону и за его пределами.



Подтверждение тому – построенные и ныне успешно действующие магистральные газопроводы в восточном, южном и северном направлениях. Подобные проекты может инициировать только государство, обладающее необходимыми объемами энергетических ресурсов.



– Туркменистан, как одна из 5 стран Центральной Азии, через несколько месяцев примет участие в саммите, который состоится в Узбекистане. В чем заключаются основные идеи, которые Вы намерены предложить на саммите? И с какими из них Вы можете поделиться с нашими зрителями?



– Это первый саммит Центральная Азия–Европейский Союз, и с этим связаны особые надежды и ассоциации. От саммита ожидаем равноправного, стратегического и активного диалога по всему спектру отношений, принятия значимых решений и соглашений.



Мир меняется очень быстро, складываются новые политические и геоэкономические обстоятельства. С учетом этих факторов следует сформулировать суть и содержание партнерства.



Я уверен в большой перспективности сотрудничества, потому что государства Центральной Азии развиваются ускоренными темпами. Эти страны имеют выгодное географическое расположение на стыке Азии и Европы, обладают колоссальными природными ресурсами, а их население – молодое и трудоспособное.



Сегодня Центральная Азия – весьма ключевой на планете регион, где есть стремление к жизни и развитию в обстановке мира, безопасности и устойчивости, осуществляется сотрудничество с иностранными партнерами на принципах равноправия и обоюдной выгоды. Именно эти принципы заложены в основу взаимодействия центральноазиатских государств и их лидеров, между которыми сегодня налажены конструктивные форматы внутрирегионального диалога и сотрудничества. Поэтому Центральную Азию стоит воспринимать именно с такого ракурса, она должна быть привлекательной для Европейского Союза.



Естественно, что нашим странам полезны и интересны практические наработки, достижения и возможности Европейского Союза в сферах экономики, экологии, технологий и искусственного интеллекта.



Считаю, что есть хорошие перспективы для взаимодействия по глобальной внешнеполитической повестке. Уверен также в наличии широких возможностей для солидарной работы по поддержанию региональной безопасности, укреплению границ, борьбе с распространением наркотиков и в других направлениях.



Что касается отношений между Центральной Азией и Европейским Союзом, то в целом Туркменистан стремится, чтобы они были:



- долгосрочными;



- конструктивными;



- комплексными и конкретными.



Надеемся, что предстоящий Саммит придаст нужный импульс именно таким отношениям. Очевидно, что такое сотрудничество станет полезным для каждого и будет иметь большое будущее, и потому мы должны совместно работать для эффективной реализации таких перспектив на основе взаимной выгоды.



– Ваше Превосходительство, большое спасибо, что уделили время для специального интервью "Euronews".



– Благодарю Вас и творческую команду телекомпании "Euronews" за сегодняшнее интервью.



Пользуясь возможностью, желаю Вам и впредь больших успехов в работе!



– Спасибо!



Ашхабад, 07.03.2025 Источник - Turkmenistan.ru

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