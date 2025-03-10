 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане издан Указ о дебюрократизации системы госслужбы
13:15 11.03.2025

Подписан Указ "О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы"
10.03.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы Кыргызской Республики".

Так, в целях формирования эффективной системы государственного управления, нацеленной на служение интересам общества, улучшения качества оказываемых населению услуг, в соответствии с Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 12 октября 2021 года №435, Концепцией правовой политики Кыргызской Республики на 2023-2026 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Концепции правовой политики Кыргызской Республики 2023-2026 годы" от 31 мая 2023 года № 146, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Назначить министра юстиции Кыргызской Республики Баетова Аяза Батыркуловича директором института Национального стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики по совместительству.

2. Придать директору Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики статус заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики в период до 1 октября 2025 года с возложением полномочий по координации и обеспечению взаимодействия органов государственной власти в рамках реализации задач по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы Кыргызской Республики.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741688100


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