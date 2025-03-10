В районе крепости Баянбулаг найдено захоронение жертв 2100-летней восточноазиатской войны

13:27 11.03.2025

10 Марта 2025



В массовом захоронении найдены жертвы 2100-летней резни восточноазиатской войны



Сразу за северными укреплениями Великой Китайской стены в современной Монголии находится массовое захоронение, в котором зафиксирована резня. Захороненные около 2100 лет назад, перемешанные кости по меньшей мере 17 скелетов демонстрируют следы дубинок, расчленения и обезглавливания. Несколько черепов были захоронены без соответствующих тел.



С момента его открытия 16 лет назад археологи ломали голову над этой ужасной сценой. Они были вполне уверены, что останки, найденные возле руин древней крепости в Монголии, принадлежат солдатам, убитым во время исторической войны между китайской династией Хань и кочевой империей степных воинов, известной как Сюнну. Но они не могли сказать, бойцы какой стороны лежали в могиле - деталь, которая могла бы раскрыть, кто контролировал крепость во время этого решающего конфликта. Теперь у них, наконец, могут быть ответы. В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Archaeological Science, группа ученых секвенировала древнюю ДНК и проанализировала изотопы в костях, чтобы идентифицировать погибших.



Марио Новак из Центра прикладной биоантропологии хвалит детективную работу, которая объединила традиционную археологию и историю с новейшими лабораторными методами. Она добавляет свежие подробности к войне, которая ускорила доминирование ханьцев в регионе. "Это прекрасный пример того, как должны проводиться подобные исследования".



Более 2000 лет назад крепость Баянбулаг на юге Монголии стала линией фронта войн хань-сюнну, серии ожесточенных сражений между двумя самыми могущественными империями Восточной Азии. В конце концов, победу одержали ханьцы. "После 200 лет войны хунну были полностью разгромлены, и некоторые из них бежали на Запад", - говорит Алексей Ковалев из Института археологии Российской академии наук и автор-корреспондент исследования. (Некоторые из их потомков образовали группу, известную как гунны).



Предыдущие работы на этом месте привели некоторых исследователей к выводу, что Баянбулаг - это та самая крепость, которая широко упоминается в китайских исторических повествованиях, известная как Шоусянчэн. Записи указывают, что она была построена династией Хань в 104 г. до н. э., но ее местоположение обсуждалось на протяжении столетий.



Множество доказательств, включая архитектуру крепости и артефакты, такие как монеты, керамика и военные регалии, указывают на то, что изначально ее построили и контролировали Хань, объясняет Ковалев. Например, предыдущие раскопки обнаружили несколько фрагментов арбалетов и сотни наконечников стрел, связанных с арбалетами, - технологии, которыми обладали только Хань, говорит Ковалев.



Тем не менее, некоторые сомневались, что это место действительно было ханьской крепостью, говорит Ковалев.



В 2009 году археологи, работавшие в крепости, заметили кости, выглядывающие из близлежащего берега ручья. Раскапывая массовое захоронение, они обнаружили травмирующую сцену. "Судя по позам этих людей, они стояли на коленях или лежали, когда их убивали", - говорит Ковалев. "Один лежал на спине и пытался прикрыться руками, поэтому его руки и ноги были отрезаны".



Однако исследователи не были уверены, принадлежали ли тела ханьским солдатам, погибшим при защите крепости, или воинам хунну, погибшим при ее штурме.



Чтобы выяснить это, группа под руководством коллеги Ковалева и соавтора исследования Цуй Инцю из Цзилиньского университета получила и секвенировала ДНК 14 скелетов и сравнила результаты с другими древними группами в более широком регионе. Они обнаружили, что генетический фон тел в братской могиле наиболее близок к генетическому фону древних популяций из бассейна реки Хуанхэ в Китае.



Подтверждением этому послужил химический состав скелетов. Исследователи проанализировали кости на предмет соотношения определенных изотопов, которые различаются в зависимости от того, где выросли люди и какую пищу они ели.



Результаты показывают, что солдаты не были выходцами с Монгольского нагорья и имели разнообразный рацион, состоящий из растений и мяса, что больше соответствует ханьцам, чем хунну, которые питались в основном мясом и молочными продуктами.



В конечном счете, доказательства говорят о том, что хунну убили и расчленили отряд, попавший в засаду возле крепости, заключают исследователи. "Хунну не брали пленных", - говорит Ковалев.



Брайан Миллер, археолог, специализирующийся на истории Восточной Азии в Мичиганском университете, который не принимал участия в исследовании, приветствует попытку узнать личности жертв. Анализ показывает, что крепость действительно была укомплектована солдатами хань, говорит он, устраняя любые оставшиеся вопросы о том, кто построил и управлял крепостью. Однако он говорит, что ему нужно увидеть больше доказательств, прежде чем он убедится, что это действительно Шоусянчэн.



В будущем Ковалев надеется исследовать Баянбулаг глубже, как для того, чтобы раскрыть его прошлое, так и для того, чтобы защитить его будущее. По его словам, раскопано менее 10% территории, а современные грабители регулярно грабят ее в поисках железных, бронзовых и других металлических сувениров.



"На этом месте работают мародеры с металлоискателями", - говорит Ковалев, - и теперь защита крепости ложится на плечи археологов.