Таджикистан и китайский Кашгар создадут совместные предприятия по переработке минеральных ресурсов

13:31 11.03.2025

Таджикистан и Кашгар создадут совместные предприятия по переработке минеральных ресурсов



ДУШАНБЕ, 11.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Развитие стратегического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем 7 марта обсудили заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода и заместитель секретаря партийной группы, директор Департамента промышленности и информации города Кашгара Китайской Народной Республики Чжан Юнсуо, сообщили в министерстве.



Также обсуждена перспектива расширения сотрудничества в таких сферах, как промышленность, энергетика и транспортная инфраструктура.



С учетом опыта Кашгара в развитии свободных экономических зон и переработке природных ресурсов, была подчеркнута необходимость разработки совместных проектов.



В этом контексте был рассмотрен вопрос создания совместных предприятий для переработки минеральных ресурсов, развития сотрудничества в сфере энергетики, включая использование возобновляемых источников энергии, а также расширение логистических возможностей и развитие транспортной инфраструктуры.