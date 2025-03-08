В Минэкологии Казахстана назвали регионы с высоким риском паводков

14:01 11.03.2025

Регионы с высоким риском паводков в Казахстане назвали в Минэкологии



В марте и апреле ожидаются тепло и обильные осадки, что повышает риск паводков в нескольких областях страны, передает корреспондент агентства Kazinform.



Как готовятся к паводкам в Акмолинской области



Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.



- Март и апрель ожидаются теплее, чем обычно и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков, - отметил министр.



По данным ведомства, к регионам с высоким риском паводков относятся Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области, а также области Улытау и Абай.



Регионы со средними рисками: Алматинская, Жетысу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.



Регионы с низкими рисками: Павлодарская, Мангистауская, Туркестанская и Кызылординская области.



- В текущем году впервые "Казгидромет" выпустил детализированные справки по каждой области. В них указаны максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам, а также предполагаемые даты паводков с указанием конкретных населенных пунктов, находящихся в зоне риска. С прошлой недели "Казгидромет" начал выпускать еженедельные гидрологические прогнозы (каждую пятницу). В случае резких изменений гидрометеоусловий "Казгидромет" будет заблаговременно уведомлять о них штормовыми предупреждениями за 2–3 суток, - добавил Ерлан Нысанбаев.



Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил обеспечить полную готовность к паводкам.



Ранее Kazinform писал, как готовятся к весенним паводкам Алматинская, Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская области, область Улытау.