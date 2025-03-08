 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.03.2025
16:14  Нефтяная отрасль Туркмении перевыполнила план добычи нефти. Значительный рост демонстрирует также сфера сжижения газа
16:10  В Кадастровом агентстве Узбекистана опровергли слухи о продаже земель иностранным гражданам
15:33  В России предлагают новый ГОСТ для трубопроводов в Европу
14:51  Трамп купит "новенькую Tesla", чтобы поддержать Маска
14:01  В Минэкологии Казахстана назвали регионы с высоким риском паводков
13:34  Маршрут "Кашгар–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан" имеет серьезные риски
13:31  Таджикистан и китайский Кашгар создадут совместные предприятия по переработке минеральных ресурсов
13:27  В районе крепости Баянбулаг найдено захоронение жертв 2100-летней восточноазиатской войны
13:15  В Кыргызстане издан Указ о дебюрократизации системы госслужбы
13:00  Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов ответил на вопросы "Euronews"
12:57  Россияне нашли замену картам банков Казахстана
12:45  Нобелевская премия мира для лидеров Кыргызстана и Таджикистана
12:39  Сокращение западного влияния открывает дорогу влиянию Китая, - Елена Тихомирова
12:35  Россия и Таджикистан объединят усилия в сфере возобновляемой энергетики
04:58  В США пообещали не оказывать военную помощь России
04:27  Генконсульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к соотечественникам...
04:13  Китай представил плазменный двигатель мощностью 100 кВт - рекорд для космических технологий
03:49  В Туркменистане живет самая старшая женщина на планете Сарыгуль Матиева
03:40  "Это не червивое яблоко, а просто комок червей". Вашингтон официально закрыл более пяти тысяч программ USAID
03:31  Полицейские в Казахстане выявили схемы контрабанды металла
02:55  В СБ ООН прошло заседание по положению в Афганистане
02:40  Люди Трампа призвали американцев разводить кур на задних дворах, - Олег Розанов
01:05  ВС РФ расчленили ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 10 марта
00:50  Румыния минус выборы: две причины, почему в Бухаресте решили урезать демократию
00:19  Как готовят первых женщин-машинистов для ташкентского метро
Понедельник, 10.03.2025
23:36  Мукденскому сражению 120 лет. Как Ленин и британцы приписали победу Японии
22:15  ФСБ России раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием британского посольства в Москве
21:42  NetEase: Китай перенимает опыт России в борьбе с агрессией НАТО
17:24  Энергетическая трансформация Казахстана: ожидания и реальность
17:21  В Узбекистане платежи за электроэнергию привяжут к оплате вывоза мусора
17:18  Делимитация границы между Кыргызстаном и Таджикистаном вызвала истерическую реакцию у провокаторов
14:27  IWPR: Что даст Центральной Азии транспортное развитие Афганистана?
13:57  Кыргызстан. Айсулуу Тыныбекова - лучший борец 2024 года в Азии, забила гол своему мужу (видео)
13:41  Легендарная Оксана Чусовитина завоевала "золото" на этапe Кубка мира в Баку (видео)
13:34  Казахстан. На Шымбулаке разыскивают туристов, спровоцировавших сход лавины (видео)
13:31  Модный приговор: внешний вид Зеленского стал поводом для убийства
13:27  Тарифные войны США, опасные инициативы из Европы и ответные маневры Китая
13:04  Мирзо Турсунзаде в познании Чингиза Айтматова, - Зебунисо Бобоалиева
12:03  В Туркменистане выбрали "Студенческую красу-2025"
02:31  РФ и США запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии на 10 марта
01:52  Губернатор Хинштейн раскрыл подробности атаки ВС РФ через газопровод под Суджей
01:46  Индусы внимательно присматриваются к Су-57Э - русские удачно показали товар лицом (видео)
01:37  Мэттью Ченс, CNN: Российские государственные СМИ меняют свои взгляды на Америку
00:13  На фоне торга и интриг вокруг переговоров идет масштабная операция ВС РФ по освобождению Суджи
00:05  Враги пришли с Запада. Кто с кем воевал? Забытые факты Второй мировой, - В.В.Штоль
Воскресенье, 09.03.2025
23:55  Ленд-лиз - это грабеж?! Почему Британия считает, что США ее обобрали в 1941-ом
22:12  В Алматы произошла трогательная встреча между заложницей и ее спасителем Мусой Абдраимовым
20:15  Почему даже центральные телеканалы часто показывали различные ток-шоу с извращенцами?
18:29  Транссиб. 9 марта 1891 года был издан указ императора Александра III о закладке Великого сибирского пути
13:14  Саммит в Брюсселе: план построения Четвертого рейха во главе с фюрерин Урсулой? - Алексей Белов
12:32  Русские штурмовики использовали подземный газопровод для прорыва тыла ВСУ в Судже
00:26  Организация тюркских государств как инструмент превращения Турции в энергетический хаб, удобно обернутый в историко-культурную оболочку
Суббота, 08.03.2025
23:14  Неделя в СВО. Курский выступ становится котлом
22:43  Специально для RT: Что стоит за угрозой США прекратить участие в маневрах НАТО
20:09  Узбекистан. "Беспредел, бардак и рэкет". Чего добиваются власти, выкручивая руки ТСЖ?
20:00  В Казахстане разработали правила формирования Национального корпуса казахского языка
18:30  The American Conservative: Запад повинен в том, что спровоцировал конфликт на Украине
17:24  Марин Ле Пен: Стоило появиться перспективе мира на Украине, как Макрон призвал готовиться к войне
16:10  Внешняя политика Трампа: агрессия начинается с Китая, - Сергей Кожемякин
03:00  ВБ подсчитал долю денежных переводов в ВВП стран ЦА: Таджикистан - 45%, Киргизия - 24%, Узбекистан - 14%
02:09  Узбекистан и Туркменистан отменили таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп купит "новенькую Tesla", чтобы поддержать Маска
14:51 11.03.2025

Трамп заявил, что купит "новенькую Tesla", чтобы продемонстрировать поддержку Маску
Акции Tesla падают, аналитики UBS снижают целевую цену

(Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что купит новый автомобиль Tesla ( TSLA ), чтобы продемонстрировать поддержку главе производителя электромобилей и его союзнику Илону Маску на фоне недавних протестов против закрытия Tesla и падения стоимости акций компании.

Акции автопроизводителя выросли примерно на 3% на предварительных торгах, восстановившись после самого крупного однодневного падения за четыре с половиной года.



Роль Маска в масштабных сокращениях федеральной рабочей силы по распоряжению Трампа привела к протестам в США против Tesla.

На прошлой неделе около 350 демонстрантов провели акцию протеста возле дилерского центра электромобилей Tesla в Портленде, штат Орегон, а в начале марта во время шумной демонстрации возле дилерского центра Tesla в Нью-Йорке были арестованы девять человек.

Люди протестуют против Tesla и Илона Маска во время митингов по всей стране.



Маск возглавляет так называемый Департамент эффективности правительства (DOGE) в администрации Трампа.

В посте на своей платформе Truth Social Трамп выступил в защиту Маска, заявив, что тот "рискует всем", чтобы помочь стране, и делает "фантастическую" работу.

"Завтра утром я куплю новенькую Tesla в знак доверия и поддержки Илону Маску, поистине великому американцу", - сказал Трамп.

Маск поблагодарил президента за поддержку на его собственной платформе социальных сетей X.

В январе Трамп обрушился на электромобили, отменив указ 2021 года, подписанный его предшественником Джо Байденом, который должен был гарантировать, что к 2030 году половина всех новых автомобилей, продаваемых в США, будут электрическими.

Рыночная капитализация Tesla сократилась более чем вдвое с тех пор, как 17 декабря она достигла исторического максимума в 1,5 триллиона долларов, что свело на нет большую часть роста акций, достигнутого после победы поддерживаемого Маском Трампа на выборах в США в ноябре.

Падение акций с декабря обусловлено падением продаж и прибылей транспортных средств, протестами против политической деятельности Маска и опасениями инвесторов, что политика отвлекает самого богатого человека в мире от заботы о его дойной корове.

Источник - Рейтер
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741693860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан
- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Республиканского турнира по бочча
- Бюро Мажилиса: Депутаты заслушают информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах
- В Правительстве рассмотрены вопросы либерализации экономики и темпы приватизации
- О повышении базовой ставки до 16,5%
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса, а также реализации инвестпроектов в ЗКО и Атырауской области рассмотрели в Правительстве
- Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС, посвященной ситуации в Палестине и Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  