Трамп купит "новенькую Tesla", чтобы поддержать Маска

14:51 11.03.2025

Трамп заявил, что купит "новенькую Tesla", чтобы продемонстрировать поддержку Маску

Акции Tesla падают, аналитики UBS снижают целевую цену



(Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что купит новый автомобиль Tesla ( TSLA ), чтобы продемонстрировать поддержку главе производителя электромобилей и его союзнику Илону Маску на фоне недавних протестов против закрытия Tesla и падения стоимости акций компании.



Акции автопроизводителя выросли примерно на 3% на предварительных торгах, восстановившись после самого крупного однодневного падения за четыре с половиной года.



