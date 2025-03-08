|Трамп купит "новенькую Tesla", чтобы поддержать Маска
14:51 11.03.2025
Трамп заявил, что купит "новенькую Tesla", чтобы продемонстрировать поддержку Маску
Акции Tesla падают, аналитики UBS снижают целевую цену
(Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что купит новый автомобиль Tesla ( TSLA ), чтобы продемонстрировать поддержку главе производителя электромобилей и его союзнику Илону Маску на фоне недавних протестов против закрытия Tesla и падения стоимости акций компании.
Акции автопроизводителя выросли примерно на 3% на предварительных торгах, восстановившись после самого крупного однодневного падения за четыре с половиной года.
Роль Маска в масштабных сокращениях федеральной рабочей силы по распоряжению Трампа привела к протестам в США против Tesla.
На прошлой неделе около 350 демонстрантов провели акцию протеста возле дилерского центра электромобилей Tesla в Портленде, штат Орегон, а в начале марта во время шумной демонстрации возле дилерского центра Tesla в Нью-Йорке были арестованы девять человек.
Люди протестуют против Tesla и Илона Маска во время митингов по всей стране.
Маск возглавляет так называемый Департамент эффективности правительства (DOGE) в администрации Трампа.
В посте на своей платформе Truth Social Трамп выступил в защиту Маска, заявив, что тот "рискует всем", чтобы помочь стране, и делает "фантастическую" работу.
"Завтра утром я куплю новенькую Tesla в знак доверия и поддержки Илону Маску, поистине великому американцу", - сказал Трамп.
Маск поблагодарил президента за поддержку на его собственной платформе социальных сетей X.
В январе Трамп обрушился на электромобили, отменив указ 2021 года, подписанный его предшественником Джо Байденом, который должен был гарантировать, что к 2030 году половина всех новых автомобилей, продаваемых в США, будут электрическими.
Рыночная капитализация Tesla сократилась более чем вдвое с тех пор, как 17 декабря она достигла исторического максимума в 1,5 триллиона долларов, что свело на нет большую часть роста акций, достигнутого после победы поддерживаемого Маском Трампа на выборах в США в ноябре.
Падение акций с декабря обусловлено падением продаж и прибылей транспортных средств, протестами против политической деятельности Маска и опасениями инвесторов, что политика отвлекает самого богатого человека в мире от заботы о его дойной корове.