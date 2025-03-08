|В России предлагают новый ГОСТ для трубопроводов в Европу
15:33 11.03.2025
Уважаемые "Газпром" и "Роснефть", при проектировании следующих трубопроводов в Европу, учитывайте, пожалуйста необходимый диаметр труб.
Товарищи предлагают новый ГОСТ для труб:)
При его разработке нужно учитывать что часть танков будет с ножевыми и колейными минными тралами, жаль не приняли единого ГОСТа на мангалы...
Во времена СССР для сертификации товаров и услуг разработали систему, которая сокращенно называлась ГОСТ. Расшифровка аббревиатуры означает, что речь идет о государственном стандарте, который включает требования к качеству продукции или услуге межотраслевого значения. ГОСТ - это общий стандарт для производителей.