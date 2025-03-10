В Кадастровом агентстве Узбекистана опровергли слухи о продаже земель иностранным гражданам

16:10 11.03.2025

В ведомстве опровергли информацию о продаже или передаче земель иностранцам и подчеркнули, что они могут владеть землей только на правах аренды.



10 марта 2025



В социальных сетях распространились сообщения о массовой продаже или передаче земель иностранным гражданам, в том числе из Китая. В Кадастровом агентстве прокомментировали данную информацию.



