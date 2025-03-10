|В Кадастровом агентстве Узбекистана опровергли слухи о продаже земель иностранным гражданам
16:10 11.03.2025
В ведомстве опровергли информацию о продаже или передаче земель иностранцам и подчеркнули, что они могут владеть землей только на правах аренды.
10 марта 2025
В социальных сетях распространились сообщения о массовой продаже или передаче земель иностранным гражданам, в том числе из Китая. В Кадастровом агентстве прокомментировали данную информацию.
"Очевидно, что люди, распространяющие такие сообщения, не осведомлены о законодательных процедурах передачи земельных участков иностранным гражданам. Если бы они были в курсе, то не распространяли бы недостоверную информацию", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что условия предоставления (реализации) земельных участков определены Земельным кодексом РУз. Согласно статье 17, иностранные граждане и юридические лица, лица без гражданства, предприятия с иностранными инвестициями могут владеть земельными участками только на праве аренды.
В соответствии со статьей 24 земельные участки могут сдаваться в аренду предприятиям с участием иностранных инвестиций, международным объединениям и организациям, иностранным физическим и юридическим лицам.
В агентстве также заявили, что нет оснований для тревоги, если земля была взята в аренду, а после приватизирована.
В соответствии с Законом "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения", иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица, предприятия с иностранными инвестициями, а также государственные органы, учреждения, предприятия и органы самоуправления граждан не являются субъектами приватизации. Это означает, что земля не может быть приватизирована иностранными лицами.
При этом в ведомстве уточнили, что касательно сельскохозяйственных земель даже граждане Узбекистана не могут их приватизировать.
"Таким образом, утверждения о том, что земли нашей страны передаются иностранцам, являются необоснованными и распространяются без должной проверки информации. Мы призываем граждан не поддаваться на провокации, а пользователей социальных сетей – воздержаться от распространения ложных и необоснованных сообщений. Ведь такие безответственные заявления могут привести к общественному недовольству, подрыву доверия к законам и даже негативно повлиять на инвестиционный климат в стране", - подчеркнули в ведомстве.