Нефтяная отрасль Туркмении перевыполнила план добычи нефти. Значительный рост демонстрирует также сфера сжижения газа

16:14 11.03.2025

Нефтяная отрасль Туркмении перевыполнила план добычи нефти на 5,8%

Значительный рост демонстрирует также сфера сжижения газа в Туркменистане



10 марта 2025



Кабмин Туркменистана отчитался о показателях работы нефтегазовой отрасли в январе и феврале 2025 года. В частности, госконцерн "Türkmennebit" обеспечил перевыполнение плана по нефтедобыче на 5,8%, пишут туркменские СМИ.



Подчеркиваются положительные результаты других направлений в нефтегазе. Так, перевыполнение плановых показателей на 2,4% достигнуто в переработке нефти, выпуск бензина при этом - на 2,2% выше плана, полипропилена - на 2,8%, смазочных масел - на 10,6%.



Значительный рост демонстрирует сфера сжижения газа, здесь итог на 25,3% выше плановых обозначений.



Никаких абсолютных цифр не приводится.



"НиК" отмечает, что Туркменистан в 2024 году обеспечил добычу голубого топлива в объеме 77,6 млрд куб. м, черного золота - 8,3 млн тонн. При этом в стране не хватает мощностей по переработке нефти, чтобы обеспечить растущее потребление нефтепродуктов.



Что касается газа, то Туркменистан давно хочет нарастить объемы экспорта в Европу, и у него есть, что поставлять. Но нет трубопровода в том направлении - хотя бы до Азербайджана, а там поставка пойдет по Южному газовому коридору. В феврале согласованы поставки по свопу с Ираном через Турцию, турецкая сторона еще год назад говорила, что готова покупать и для себе, и для реэкспорта в Европу.



Туркмения основные объемы газового экспорта направляет в КНР: китайские компании вкладываются и в добычу, и в транспортировку газа в стране.