Россия обеспокоена ситуацией в Афганистане

16:54 11.03.2025

Небензя сообщил о повышенной обеспокоенности России ситуацией в Афганистане



Террористы ИГ продолжают совершать преступления против этнических и религиозных меньшинств Афганистана.



Россия выражает озабоченность по поводу ситуации в Афганистане, где активно действует ячейка запрещенной в стране международной террористической организации "Исламское государство"*.



Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Афганистане.



"Особую тревогу у нас вызывает обстановка в сфере безопасности, учитывая продолжающееся присутствие в стране террористической группировки "ИГИЛ-Хорасан". Несмотря на усилия, предпринимаемые де-факто властями, проблема окончательного искоренения терроризма остается нерешенной", - отметил Небензя.



Он также добавил, что террористы ИГ продолжают совершать преступления против этнических и религиозных меньшинств в Афганистане, получая при этом финансовую и материальную поддержку из-за границы.



