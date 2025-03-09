|МВД Казахстана: В Туркестанской области задержана группа, распространявшая экстремистские материалы
17:02 11.03.2025
Автор Шұғыла Тұрлыбек
Опубликовано 10 марта 2025
Органами внутренних дел в Туркестанской области задержаны подозреваемые в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, передает Polisia.kz.
Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму совместно с КНБ пресечена преступная деятельность группы религиозных радикалов из числа жителей Мактааральского района.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Для обоснования своих вероубеждений распространяли среди населения аудио и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими, - сообщили в МВД.
В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъято более 20 единиц религиозной литературы, наркотические средства, незаконно хранящееся оружие с боеприпасами и другие вещественные доказательства. Лидеры группы с санкции суда арестованы.
- Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступных деяний, - отметили в ведомстве.