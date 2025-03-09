МВД Казахстана: В Туркестанской области задержана группа, распространявшая экстремистские материалы

17:02 11.03.2025

Автор Шұғыла Тұрлыбек

Опубликовано 10 марта 2025



Органами внутренних дел в Туркестанской области задержаны подозреваемые в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, передает Polisia.kz.



Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму совместно с КНБ пресечена преступная деятельность группы религиозных радикалов из числа жителей Мактааральского района.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Для обоснования своих вероубеждений распространяли среди населения аудио и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими, - сообщили в МВД.







В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъято более 20 единиц религиозной литературы, наркотические средства, незаконно хранящееся оружие с боеприпасами и другие вещественные доказательства. Лидеры группы с санкции суда арестованы.



- Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступных деяний, - отметили в ведомстве.