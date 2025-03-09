|SwebbTV: Евросоюз - цирк самовлюбленных клоунов, а война - их новый развод
19:35 11.03.2025
SwebbTV
Швеция
ЕС - цирк самовлюбленных клоунов, а война - их новая "разводка"
SwebbTV: на подготовку к войне с Россией ЕС готов потратить 9 миллиардов крон
ЕС превратился в цирк, где все носятся по кругу, обнимаются и чествуют клоуна Зеленского, говорит аналитик Ларс Берн в подкасте SwebbTV. Сегодня, когда климатическое мошенничество больше не работает, подходящим средством для обмана граждан стала военная истерия.
В последнем выпуске передачи "Мировые события" Ларс Берн прокомментировал планы ЕС по перевооружению на сумму в девять триллионов (в тексте ошибка: указаны миллиарды вместо триллионов. - Прим. ИноСМИ) шведских крон.
По мнению Берна, на практике это совершенно нереалистично, ведь дело не в деньгах, а в промышленных мощностях.
Он считает, что ЕС, средства массовой информации и правящая элита Европы выродились в цирк. Парламент ЕС - всего лишь декорация и демократическая ширма.
"Нам внушают, что все это одна большая демократия. Это давно не так. Демократию постоянно подрывают и ограничивают", - говорит Ларс Берн.
Политиков хлебом не корми, дай пообщаться, пообниматься и попеть друг другу дифирамбы, считает он.
"Это цирк, цирковое представление, - продолжает Ларс Берн. – В репортажах больше нет смысла. Всякий раз вам преподносят выпуск новостей, где целых десять минут рассказывают и показывают, как эти клоуны бегают, обнимаются, целуются и ручкаются. Теперь они этим занимаются каждую неделю. Это объясняет, как устроены наши политики. Разумеется, участвовать в этом цирке безумно весело. Никто не хочет, чтобы опустился занавес".
"Показательно, что главный герой этого цирка - настоящий клоун, Зеленский. Это буквально его профессия", - рассуждает Ларс Берн.
На самом деле в опосредованной войне против России могли погибнуть до миллиона украинских солдат - и все эти жизни можно было бы спасти, если бы Украина заключила мирное соглашение еще в 2022 году.
"От всего этого оторопь берет. А верить, что весь этот цирк во главе с принцессой фон дер Ляйен выиграет опосредованную войну против России... Это совершенно смехотворно", - говорит Ларс Берн.
"Так что же будет с этими девятью триллионами, которые предстоит еще наскрести, а для этого придется вогнать европейцев в еще большие долги? Чтобы получить хоть какое-то оружие и начать хоть какое-то перевооружение, значительную часть придется покупать у того же Трампа", - рассуждает он.
Попытается ли ЕС воспользоваться опосредованной войной и перевооружением для промывки мозгов населению вместо климатического обмана, который уже вскрылся и не работает?
"По всей видимости, они будут пробовать и то, и другое. Европа уже практически разрушила себя этим проклятым климатическим фашизмом" Лучше от этого точно не станет, будет только хуже. Это означает, что у граждан останется еще меньше средств", - заключил Берн.