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Адвокат из США скрывалась в Кыргызстане – ее экстрадировали в Штаты по делу о крупном мошенничестве
19:56 11.03.2025

by Иван Донис
11 мар. 2025

Адвокат из США скрывалась в Кыргызстане – ее экстрадировали в Штаты по делу о крупном мошенничестве

Иммиграционный адвокат Данхонг Чен, также известная как Мария София Тейлор, обвиняемая в крупном визовом мошенничестве, экстрадирована из Кыргызстана в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает Минюст США.

Это первая экстрадиция из КР по федеральным уголовным обвинениям, проинформировали в прокуратуре Северного округа Калифорнии.

60-летняя Чен, ранее проживавшая в Калифорнии, вместе с бывшим супругом Цзяньюнем Е была обвинена федеральным жюри (Federal Grand Jury) в 2019 году. Согласно материалам дела, Чен и ее партнер подделывали документы для обеспечения иммиграционных льгот по программе EB-5, через которую иностранные инвесторы могли получить грин-карту в обмен на инвестиции в экономику США.

Обвинение утверждает, что Чен представила в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) ложные данные о более чем 100 иностранных инвесторах. В результате в экономику США было вложено около $52 млн, однако схема, по данным следствия, сопровождалась финансовыми махинациями.

После подачи и начала рассмотрения гражданского иска против нее в 2018 году Чен покинула США и скрывалась в Кыргызстане, пока не была задержана по запросу американских властей. В ее экстрадиции участвовали Генеральная прокуратура КР, ФБР и Министерство юстиции США.

По данным Минюста Штатов, теперь Чен предстанет перед судом в Сан-Хосе. Ей предъявлены обвинения в визовом мошенничестве, препятствовании правосудию и краже личных данных. В случае признания виновной ей грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы в $250 тысяч за каждый эпизод мошенничества.

Источник - Economist.kg
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