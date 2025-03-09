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Казахстан хочет импортировать газ из Туркменистана и России
19:59 11.03.2025

В данный момент идут переговоры

Бекзада ИШЕКЕНОВА

Казахстан планирует покупать газ у Туркменистана и России. LS выяснил подробности.

Импорт из России

По информации министерства энергетики, предоставленной в ответ на запрос LS, с ПАО "Газпром" ведутся переговоры по поставке товарного сырья в объеме 10 млрд куб. м в год. За счет этого газификацией будут охвачены Астана, области Абай, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская.

Источники финансирования проекта, объем инвестиций и сроки строительства газопровода будут определены после разработки проектно-сметной документации. В связи с этим вопросы заключения долгосрочного контракта и цен на услугу остаются открытыми.

Импорт из Туркменистана

Как сообщили LS в QazaqGaz, ведутся переговоры с "Туркменгазом" по поставкам сырья из соседней страны.

На стадии обсуждения находятся коммерческие и технические условия, включая объемы, сроки и маршруты.

В нацкомпании отметили, что данный импорт рассматривается в качестве дополнительных ресурсов при возникновении нехватки сырья в периоды пикового потребления на внутреннем рынке. Также это могут быть времена ремонтных работ, которые проводятся на производственных объектов отечественных недропользователей.

"Благодаря единой системе снабжения товарным газом объемы импортного газа могут распределяться для потребителей западных, центральных и южных регионов Казахстана", – пояснили в QazaqGaz.

Помимо этого, рассматриваются возможности совместной реализации нескольких перспективных проектов в Туркменистане.

Ранее LS сообщал, что в стране будут добывать больше голубого сырья.

Источник - LSM.kz
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