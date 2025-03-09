Более 100 предприятий из пяти стран ЦентрАзии будут представлены на культурно-туристической ярмарке в Синьцзяне

20:10 11.03.2025

Урумчи, 28 февраля /Синьхуа/ -- Свыше 100 предприятий из пяти стран Центральной Азии примут участие в Синьцзянской культурно-туристической ярмарке 2025 года, которая пройдет с 22 по 24 марта, сообщили в пятницу в Управлении по делам культуры и туризма Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/.



К настоящему времени около 2 000 отечественных и зарубежных предприятий уже зарегистрировалось для участия в предстоящем мероприятии, которое состоится в Синьцзянском международном конференц-центре в городе Урумчи, административном центре СУАР.



Замглавы Синьцзянской туристической ассоциации Чжан Сяоюй заявил, что по мере углубления продвижения совместного строительства "Пояса и пути" открывается все больше возможностей для развития туристических рынков стран Центральной Азии. Он добавил, что все большее количество предприятий из Центральной Азии прилагают усилия по разработке туристических маршрутов, капиталовложению в туристическую инфраструктуру, презентации своих туристических ресурсов, а также масштабной модернизации и закупке оборудования.



В связи с этим ярмарка текущего года будет сосредоточена на содействии разработке трансграничных туристических маршрутов, соединяющих Синьцзян и страны Центральной Азии, а также сотрудничестве с ними в закупке объектов культурно-туристической инфраструктуры, сказал Чжан Сяоюй. Кроме того, в рамках мероприятия будет также проводиться конференция по межрегиональному сотрудничеству центральноазиатского региона в культурно-туристической сфере, сообщил он.



Данная ярмарка является одной из важнейших платформ для обменов и сотрудничества между туристическими предприятиями как СУАР, так и за его пределами. В этом году она займет площадь 20 тыс. кв. м.



Как сообщили в Управлении по делам культуры и туризма города Урумчи, на днях 117 туристов отправились в путешествие из Урумчи в казахстанский город Жаркент, став первой тургруппой в составе более чем 100 человек, направляющейся в текущем году из этого города в страны Центральной Азии.



"Благодаря осуществлению взаимного безвизового режима между Китаем и Казахстаном значительно облегчились трансграничные поездки. Туристы, прибывшие в Синьцзян из остальных регионов страны, могут по своему желанию попасть в страны Центральной Азии", - сказала представитель одного из местных туроператоров Лу Сюэмэй.



Напомним, что по итогам 2024 года число трансграничных поездок, совершенных в Синьцзяне, граничащем с восемью странами, включая Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, превысило 100 млн человеко-раз, свидетельствуют данные Главного контрольно-пропускного пункта СУАР.