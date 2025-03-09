|Глобальная стратегия США: от Украины до Арктики. Чем это грозит России и Китаю? - Олег Яновский
23:43 11.03.2025
ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ США: ОТ УКРАИНЫ ДО АРКТИКИ – НОВАЯ АРХИТЕКТУРА МИРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ РОССИИ И КИТАЮ?
Стратегия США в отношении Европы была актуализирована в ходе выступления вице-президента Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности. Некоторые европейские политики были настолько впечатлены, что даже расплакались. Это выступление произвело мощный и обескураживающий эффект, хотя логично предположить, что это была лишь вершина айсберга. Как было отмечено после, в США появился новый "шериф в доме".
Судя по всему, у новой администрации есть четкий и понятный план. Арктика (через контроль Гренландии), Канада, Панама и другие регионы рассматриваются как часть большой стратегии США по сдерживанию Китая. Решение украинского вопроса через быстрый переговорный процесс также вписываются в эту концепцию. Даже иранское досье, которое неразрывно связано с Израилем, рассматривается как часть глобальной стратегии США. В целом Израиль занимает ключевую позицию во внешнеполитических интересах США как основной опорный пункт в регионе вместо Саудовской Аравии, как это было раньше.
Великобритания официально координирует помощь на украинском направлении от всех союзников. В пресс-релизе к Мюнхенской конференции даже написано, что США передают полномочия по координации европейских дел Великобритании, в военной стратегии которой сказано, что основная задача - контролировать агрессивные силы по периметру. Россия тоже нуждается в буфере, который защитит ее от агрессивных сил. Задача Великобритании - контролировать эти силы и лишить Россию буфера. Венс обратился к тем самым буферным государствам: странам Балтии, Молдове и Румынии. Так, в Румынии строится самая большая база НАТО в Европе, и кто-то должен спонсировать ее. Польша также упоминается в контексте самых больше трат на оборону в регионе.
Идея заключается в том, чтобы снять с США бремя финансовой помощи европейским союзникам в военном плане.
Подробнее об этом - в новой авторской программе Олега Яновского "Методология власти", соведущая Анна Шафран.