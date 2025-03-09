Глобальная стратегия США: от Украины до Арктики. Чем это грозит России и Китаю? - Олег Яновский

23:43 11.03.2025

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ США: ОТ УКРАИНЫ ДО АРКТИКИ – НОВАЯ АРХИТЕКТУРА МИРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ РОССИИ И КИТАЮ?



Стратегия США в отношении Европы была актуализирована в ходе выступления вице-президента Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности. Некоторые европейские политики были настолько впечатлены, что даже расплакались. Это выступление произвело мощный и обескураживающий эффект, хотя логично предположить, что это была лишь вершина айсберга. Как было отмечено после, в США появился новый "шериф в доме".



Судя по всему, у новой администрации есть четкий и понятный план. Арктика (через контроль Гренландии), Канада, Панама и другие регионы рассматриваются как часть большой стратегии США по сдерживанию Китая. Решение украинского вопроса через быстрый переговорный процесс также вписываются в эту концепцию. Даже иранское досье, которое неразрывно связано с Израилем, рассматривается как часть глобальной стратегии США. В целом Израиль занимает ключевую позицию во внешнеполитических интересах США как основной опорный пункт в регионе вместо Саудовской Аравии, как это было раньше.



