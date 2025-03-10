Влиятельные женщины в таджикской политике

00:05 12.03.2025 Фарангис Давронова, Asia-Plus



Топ успешных авторитетных женщин страны и их вклад в развитие государства.



В честь Международного женского дня знакомим вас с женщинами, которые сегодня активно участвуют в политической жизни Таджикистана.



Представительство женщин на ведущих постах, увы, небольшое, несмотря на формальное признание принципов гендерного равенства, однако их присутствие в госструктурах не только разрушает стереотипы, но и делает управление страной более инклюзивным.



Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин



Право женщин голосовать и баллотироваться на выборах было впервые обеспечено в республике в 1924 году при Советской власти и подтверждено после обретения независимости в 1991 году. Первые женщины в парламент после обретения Таджикистаном независимости были избраны в 1995 году.







По данным ООН, за последние 25 лет доля женщин в таджикском парламенте выросла с 3% до 27%.



Прогресс также был достигнут по итогам 2024 года – Глобальный индекс гендерного разрыва 2024 года Всемирного экономического форума сообщает, что Таджикистан немного улучшил свой рейтинг, переместившись со 114-го места в 2022 году до 112-го места в 2024-м.



Сегодня женщины Таджикистана проявляют активность на различных уровнях во всех сферах жизни – в высших законодательных органах, судебной и исполнительной власти, госструктурах и общественных объединениях, вносят ценный вклад в развитие различных сфер жизни общества.



Из общего числа госслужащих 25% – женщины, а на руководящих должностях – почти 20%. Эти данные в прошлом году приводила зампред МН МО Мавсума Муини.



Однако до равенства 50/50 пока далеко, у нас пока нет законодательства об избирательных гендерных квотах, которое могло бы это обеспечить.



Женщины в Таджикистане сталкиваются с рядом преград на пути к политической карьере. Среди основных можно выделить: культурные и социальные стереотипы, отсутствие достаточной поддержки в виде квот, низкое количество женщин в политических партиях, что снижает их шансы на выдвижение в парламент.



Но даже в этих условиях женщины-лидеры-таджички продолжают демонстрировать свою компетентность и стремление к позитивным изменениям в обществе.



Женщины в правительстве Таджикистана



Правительство Таджикистана – это исполнительный орган, который реализует законы, управляет госорганами и проводит политику страны.



Правительство состоит из 22 членов, которые занимают должности министров и председателей госкомитетов.



И в таджикском правительстве всего три женщины: Дилрабо Мансури (заместитель премьер-министра), Матлубахон Сатториен (министр культуры), Солеха Холмахмадзода (министр труда, миграции и занятости населения).



Это наглядно демонстрирует, что, несмотря на усилия по увеличению женского представительства в госорганах, женщины по-прежнему занимают ограниченное число руководящих должностей (3 места (13,6%) из 22) и стране предстоит долгий путь к гендерному балансу во властных структурах.



Дилрабо Мансури, заместитель премьер-министра Таджикистана



Родилась 1974 году в Худжанде. В 1996 году окончила филиал Технического университета по специальности "инженер-технолог".



Трудовую деятельность начала в вузе, работая лаборантом, затем ассистентом, завкафедрой и доцентом. В 2010-2014 годах занимала пост замдиректора по науке и инновациям Политехнического института ТТУ, а в 2014-2015 годах была его ректором.



В 2015 году была избрана депутатом Маджлиси намояндагон, а в 2020 году переизбрана на новый срок.



В 2020 году стала заместителем председателя нижней палаты парламента, где проработала до 2024 года. 29 января 2024 года назначена заместителем премьер-министра Таджикистана.



Солеха Холмахмадзода, министр труда, миграции и занятости населения



Родилась 1976 году в Турсунзаде. В 1998 году окончила Таджикский технический университет, получив специальность инженера-технолога-механика. Позже в 2002 году Солеха завершила обучение в ТНУ, где получила диплом юриста.



Ее профессиональный путь охватывает как юридическую сферу, так и работу в органах госвласти. Она занимала должности адвоката, руководителя отделов в госучреждениях, заместителя председателя г. Турсунзаде, а затем стала депутатом нижней палаты парламента.



Деятельность Солехи всегда была направлена на улучшение социальной поддержки и развитие законодательства в области прав женщин и детей.



С 21 января 2025 года она заняла пост министра.



Матлубахон Сатториен, министр культуры



Родилась в 1972 году в Бободжон Гафуровском районе. В 1994 году окончила Худжандский пединститут, получив специальность учителя таджикского языка и литературы.



Ее профессиональный путь начался с преподавательской деятельности: она работала диспетчером, затем преподавателем таджикского языка факультета таджикской филологии в университете имени Б. Гафурова.



Позже занимала административные должности в системе высшего образования, включая пост заместителя декана. С 2008 по 2011 год возглавляла Комитет по делам женщин и семьи в Согдийской области.



Затем последовал карьерный рост на руководящих должностях: с 2011 по 2014 год она была председателем города Истиклол, а с 2014 по 2018 год – города Гулистон. В 2018 году была назначена председателем Исполкома НДПТ в Согде.



В ноябре 2020 года заняла пост заместителя премьер-министра Таджикистана. В 2024 году Матлубахон Сатториен стала министром культуры.



Далее, из 9 существующих комитетов при правительстве республики только один возглавляет женщина.



Бунафша Файзиддинзода, глава Комитета по делам женщин и семьи



Родилась в 1976 году в Дангаринском районе. В 1999 году окончила Таджикский государственный институт языков по специальности "преподаватель русского и немецкого языков", позже в 2012 году завершила обучение в Институте повышения квалификации госслужащих, став специалистом в области госуправления.



Начала карьеру в 1999 году в сфере образования в качестве преподавателя, в последующие годы занимала различные должности в аппарате председателя района Сино г. Душанбе, связанные с организационной работой, кадрами и социальной сферой.



С 2016 года Файзиддинзода перешла на работу в Исполнительный аппарат президента, где занимала должность главного специалиста Управления по работе с органами местного самоуправления.



В 2017 году ее назначили зампредом в Дангаре. С 2021 года она занимала руководящие посты в городе Левакант: сначала исполняла обязанности председателя города, а затем с марта 2022 года официально возглавила его.



С января 2024 года Файзиддинзода возглавляет Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана, продолжая работу по улучшению положения женщин в стране, защите их прав и продвижению гендерного равенства.



Женщины в парламенте Таджикистана



Парламент Республики Таджикистан – это законодательный орган, который принимает законы, утверждает бюджет и контролирует деятельность правительства. Он состоит из верхней палаты (Маджлиси Милли), в которой насчитывается 33 депутата (25 членов избираются депутатами представительных органов, городов и областей, а 8 членов назначает президент), и нижней палаты – представителей (Маджлиси Намояндагон), состоящей из 63 депутатов (41 депутат избирается по одномандатным округам, а 22 – по партийным спискам).



По итогам, хоть и предварительным, в новом созыве в МН вошли 18 женщин, это 28,5% всего парламента. В предыдущем созыве в нижнюю палату входили 12 женщин (19,15%).



Одним из руководителей нижней палаты является женщина.



Мавсума Муини, вице-спикер нижней палаты парламента



Родилась в 1983 году. Окончила Университет права, бизнеса и политики по специальности "юриспруденция". После некоторое время работала в родном вузе, а в 2009 году по решению правительства сначала заняла пост заместителя председателя Комитета по работе с молодежью, спорту и туризму, а затем – первого заместителя этого ведомства.



Муини также несколько лет была заместителем мэра Душанбе (с 2017 по 2022 год), а 26 января 2022 года стала мэром города Бустон.



В 2023 году она была избрана депутатом парламента от Худжандского одномандатного избирательного округа № 13.



Муини, избранная депутатом прошлым летом, 7 февраля 2025 года стала вице-спикером Маджлиси намояндагон.



В верхней палате парламента – 8 женщин, это: Мадина Набизода, Дилбар Одилзода, Фарзона Ходжазода, Шодигул Конунзода, Фируза Муминова, Лола Одилбекова, Хусния Раджабзода, Карима Хакимова.



Все они выделяются своей активной ролью в парламенте Таджикистана, где представляют интересы граждан и занимаются разработкой важных законодательных инициатив в области образования, прав человека и социальной политики.



Шодигул Конунзода, председатель Комиссии Маджлиси милли по контролю за регламентом



Родилась в 1970 году в Хороге. Является известным педагогом, общественной деятельницей, депутатом Маджлиси Милли. Ее политическая деятельность опирается на многолетний опыт в сфере образования и управления учебными учреждениями.



До начала работы в парламенте она посвятила более двух десятилетий педагогической деятельности, преподавала историю и обществознание в школах Хорога, а затем занимала руководящие посты.



С 2017 года возглавляла Президентскую школу для одаренных детей в Хороге, в апреле 2020 года была избрана депутатом VI созыва.



Сейчас она является единственной женщиной во главе комиссии, будучи депутатом, она представляет интересы своего региона и участвует в разработке законодательных инициатив, направленных на развитие образования, культуры и социальных программ.



Мадина Набизода, член Маджлиси Милли



Родилась в 1974 году, имеет более 25 лет опыта работы в образовательных учреждениях. Она окончила Худжандский госуниверситет им. Б. Гафурова в 1996 и позже Таджикский госуниверситет права, бизнеса и политики в 2013, получив специальности в области таджикской филологии и юриспруденции.



С 1997 года работала преподавателем, затем занимала руководящие должности в вузах Таджикистана: была проректором по воспитательной работе и директором педколледжа.



В 2022 году была назначена начальником Управления образования Согдийской области. Она член Маджлиси милли с 2020 года, где занимает пост зампредседателя комитета по конституционным вопросам, правам человека и законности. Кроме того, является депутатом Маджлиси вакилони халқи (Совета народных депутатов) города Бустон.



Дилбар Одилзода



Одна из ведущих женщин-политиков Таджикистана, чья карьера охватывает образование, муниципальное управление и законодательную деятельность. Родилась 17 марта 1972 года в городе Куляб. Имеет высшее образование, окончила Кулябский госуниверситет в 1994 году по специальности "филолог, преподаватель русского языка и литературы".



В разные годы работала учителем, замдиректора и директором школ в Кулябе, затем занимала различные должности в сфере дошкольного образования и управления образованием в Душанбе. В 2020 году была назначена зампредседателя города Куляб, позже возглавила Педагогический колледж в Турсунзаде. С 2022 года - заместитель председателя Душанбе.



Фарзона Ходжазода



Фарзона Ҳамдам – политик и журналист, которая за свою карьеру прошла путь от редактора на телевидении до зампредседателя Варзобского района.



Родилась в 1986 году в Вахдате, окончила ТНУ по специальности "журналистика". Начав свою карьеру в 2008 году на телевидении, она работала в информационных и молодежных передачах, а затем в 2014 году была назначена зампредседателя города Вахдат, где проработала почти десять лет.



В 2023 году заняла аналогичную должность в Варзобском районе. С 2020 года Фарзона Ҳамдам является членом Маджлиси милли, ее деятельность направлена на развитие медиасферы, поддержку молодежи и продвижение инициатив в сфере образования и культуры.



Фируза Муминова



Фируза Муминова - педагог и общественный деятель, посвятившая большую часть своей карьеры системе образования.



Родилась в 1974 году в Истаравшане, где и начала свою карьеру в 90-х годах, работая секретарем молодежной организации, а затем учителем начальных классов. В 2012 году окончила Худжандский госуниверситет по специальности "педагог". Более 20 лет трудилась в сфере образования, прежде чем перейти в госуправление.



После получения высшего педагогического образования в 2012 году она возглавляла различные отделы по работе с женщинами и семьей в администрации города. С 2022 года она занимает пост зампреда города Истаравшан, где курирует социальные вопросы, работу с женщинами и молодежью.



Как член парламента с 2020 года, Муъминова активно занимается вопросами защиты прав женщин и обеспечения равных возможностей в сфере образования.



Лола Одилбекова



Опытный педагог и специалист в сфере образования, посвятившая этому более 30 лет своей жизни. Родилась в 1964 году в Нуробадском районе, окончила ТНУ по специальности "филология".



Карьеру начала в 1986 году учителем таджикского языка и литературы, затем занимала различные должности в образовательных учреждениях Душанбе, включая руководство гимназиями и лицеями. В 2020 году она была избрана членом Маджлиси Милли Таджикистана.



В парламенте работает над вопросами образования и культуры, а также взаимодействия парламента с общественными организациями и СМИ.



В 2022 году стала советником директора лицея №1 для одаренных детей в Душанбе.



Хусния Раджабзода



С 6 марта 2020 года занимает пост главы Мургабского района, а с 15 апреля 2020 года является членом Маджлиси милли. В парламенте она входит в Комитет по координации деятельности ММ с нижней палатой, исполнительной властью, общественными объединениями, СМИ и межпарламентским связям.



Родилась она в 1982 году в районе Мургаба, получила бакалавриат в Таджикском госуниверситете в 2004, а в 2011 окончила магистратуру в Академии Управлении госслужбы по специализации "Государственное управление".



Начав карьеру в сфере образования, Раджабзода постепенно перешла в госуправление, занимая различные должности в администрации Мургабского района с 2006 года.



В 2013 году она стала замглавы района, а в 2020 году возглавила его. Ее профессиональный путь охватывает работу в исполнительной власти, местном самоуправлении и законодательной сфере, где она сосредоточена на развитии регионов и межведомственном сотрудничестве.



Карима Хакимова



Родилась в 1967 году в Исфаре. С 1993 года Хакимова посвятила себя здравоохранению, работая в различных медицинских учреждениях Исфары, в том числе, в должности главного врача районной больницы Воруха.



Хакимова - депутат Маджлиси милли Таджикистана, она также является членом парламентского комитета по социальным вопросам, здравоохранению, науке, образованию, культуре, молодежной и гендерной политике.



Помимо законотворческой деятельности, с октября 2022 года работает семейным врачом в Центре здоровья города Исфара, продолжая свою карьеру в медицине.



Ее политическая карьера связана с активным участием в местном самоуправлении - она избиралась депутатом городского совета Исфары. Ее деятельность направлена на улучшение системы здравоохранения и социальной поддержки в регионе.



Известные женщины в таджикской политике



В разные годы их было немало и всех мы не вспомним, а потому остановимся на трех женщинах, которые формируют современную политику страны.



Озода Рахмон, руководитель исполнительного аппарата президента Таджикистана



Озода – старшая дочь президента Таджикистана, родилась в 1978 году. В 2000-м окончила Таджикский национальный университет, а в 2006 году завершила обучение в Мэрилендском университете.



Свою политическую карьеру начала в 2005 году, став атташе по культуре и образованию в посольстве Таджикистана в США. В 2007 году вернулась в страну и возглавила консульское управление МИД.



В 2009 году была назначена замминистра иностранных дел, а в 2014-м – первым заместителем министра. В 2016 году возглавила Исполнительный аппарат президента, в том же году была избрана сенатором и возглавила правовой комитет верхней палаты парламента.



Должность руководителя Исполнительного аппарата она занимает по настоящее время.



Озода Рахмон хорошо известна действиями по укреплению прав женщин в обществе и повышению образованности населения Таджикистана.



Хайриниссо Юсуфи, бывший зампред НДПТ



Родилась в городе Пенджикент. Она видный культурный, общественный и политический деятель Таджикистана. В советские годы работала первым секретарем Пенджикентского горкома ЛКСМ, а затем руководителем городской организации Союза молодежи Таджикистана.



За последние 20 лет ей доверялись важные посты в госструктурах республики: вице-премьера страны, председателя Комитета по делам женщин, председателя Комитета по социальным вопросам МН МО, вице-спикера парламента и теперь зампредседателя Народной демократической партии Таджикистана.



Она долгие годы курировала социальные сферы – образование, культуру, здравоохранение, известна своей активной гражданской позицией. В качестве депутата парламента за 10 лет она была автором/соавтором более 50 законопроектов, в том числе законопроекта по предотвращению насилия в семье, законопроекта о гендерной политики и других.



Рухшона Эмомали, Чрезвычайный и Полномочный посол в Великобритании и Северной Ирландии



Рухшона – третья дочь президента Таджикистана. Имеет опыт работы на руководящих должностях в МИД страны.



С 2016 года работала в посольстве Таджикистана в Лондоне. Позже занимала пост заместителя начальника Управления международных организаций МИД.



В декабре 2021 года указом президента была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, став первой и пока единственной женщиной-послом Таджикистана.



В 2017 году МИД опубликовал книгу "Основы дипломатической службы", автором которой является Рухшона Эмомали. В исследовании рассматриваются правовые и политические аспекты внешней политики Таджикистана, история таджикской дипломатии, а также деятельность диппредставительств страны за рубежом.



…Женщины, о которых мы рассказали, – яркий пример того, как целеустремленность, профессионализм и стремление к переменам могут преобразить политическую жизнь страны. Их активное участие в управлении, разработке стратегических решений и продвижении социальных инициатив делает государственное управление более эффективным и инклюзивным.



Несмотря на препятствия, успехи этих влиятельных женщин вдохновляют новое поколение девушек идти в политику, добиваться лидерских позиций и вносить вклад в развитие Таджикистана.



Будущее страны за равными возможностями, и чем больше женщин будут занимать ключевые посты, тем сильнее будет государство. Источник - Азия-Плюс

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