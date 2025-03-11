Садыр Жапаров прокомментировал слухи о прибытии в Бишкек Максима Бакиева

00:15 12.03.2025

11 марта 2025



"Если Максим или Жаныш Бакиевы приедут в Кыргызстан, то попадут прямиком в тюрьму"



Если Максим или Жаныш Бакиевы приедут в Кыргызстан, то попадут прямиком в тюрьму. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в интервью госагентству "Кабар", комментируя слухи о прибытии в страну сына беглого президента Курманбека Бакиева - Максима.



Садыр Жапаров напомнил, что Максим и Жаныш Бакиевы приговорены к пожизненному заключению.



"Если они прибудут в Кыргызстан, то попадут прямиком в тюрьму. Решение суда вступило в силу. Никто не может изменить это решение. Это не изменится. Поэтому мы не можем не арестовать их обоих", - заявил президент.



Он добавил, что ведутся переговоры по Курманбеку Бакиеву.



"Нам говорят: "Если не посадите, то готовы его передать". Аналогичная ситуация и с Сапаром Исаковым – "Если не посадите, готовы передать хоть сегодня". Мы думаем над этим. С одной стороны, можно ведь согласиться, привезти их и допросить по делу ТЭЦ, по делу музея? Пусть расскажут, кто и сколько денег получил. А возвращение украденных средств в бюджет – это уже задача силовых структур. Ведь миллиарды украденных средств мы именно такими путями и возвратили.



То же касается и Курманбека Бакиева. Речь идет о том, сколько денег хранилось в ячейках. Также обсуждается похищенный из офиса Максима золотой концентрат. Каков был его объем в тоннах? Мы могли бы заслушать его, как вторую сторону по событиям апреля, июня и другим делам и, наконец, поставить в них точку. Ведь народ уже 15 лет требует: "Почему не можете доставить их из той же Москвы или Минска?", - сказал Садыр Жапаров.



Президент отметил, что если бы Максим Бакиев действительно прибыл в Кыргызстан, то в бюджет вернулись бы миллиарды.



"Те, кто распространяет ложную информацию, вероятно, услышали об этих переговорах. Вот и решили раздуть слух о Максиме Бакиеве. Как было бы хорошо, если бы он действительно приехал! Мы бы его посадили, а миллиарды вернулись бы в бюджет", - заключил Жапаров.



Напомним, ранее журналист-расследователь Болот Темиров сообщил, что сын экс-президента Курманбека Бакиева Максим прибыл в Бишкек.



"От источников поступило сразу два сообщения вчера. Первое, что всех сотрудников аэропорта согнали вниз, чтобы они случайно не увидели, кто прилетел на частном самолете. И второе сообщение от других источников, что Максим Бакиев заселился в отеле "Орион", - написал Болот Темиров и добавил, что по данным его источников, Максима Бакиева сопровождают машины охраны Садыра Жапарова и сотрудники из других подразделений ГКНБ.