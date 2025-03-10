Кыргызстан планирует построить железную дорогу из Баткена в Коканд

00:49 12.03.2025

В Национальной программе развития Кыргызстана до 2030 года предусмотрено строительство железнодорожной линии, соединяющей Баткен и Коканд.



Этот проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры, расширение торговых связей и создание новых рабочих мест.



Пока подробности строительства не раскрываются, однако данный проект – часть более масштабной стратегии по развитию транспортных коридоров.



В программе также заложено строительство альтернативной автодороги Чаткал – Ташкент и реализация железнодорожного проекта "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", который должен усилить транзитные возможности страны и укрепить международное сотрудничество.