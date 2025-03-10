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Вынужденный союз Турции и ЕС может отозваться проблемами в Центральной Азии
00:53 12.03.2025

Вынужденный союз Турции и ЕС может отозваться проблемами в Центральной Азии

время разбрасывать камни, и время собирать камни;
время обнимать, и время уклоняться от объятий;
время искать, и время терять; время сберегать,
и время бросать...
Екклезиаст (3:5-3:6)

Официальные переговоры с Турцией в последние полтора года стали относительно редким явлением. Последний раз российский и турецкий лидеры встречались на полях казанского саммита БРИКС+, но переговоры не были "тет-а-тет", да и Р. Эрдоган вынужден был саммит досрочно покинуть.

О том, что "встреча лидеров готовится", сообщают с определенной периодичностью, тем не менее подготовка никак не выйдет на стадию реализации.

Понятно, что тот двусторонний формат отношений, который сложился с конца 2016 г. и действовал почти восемь лет, сейчас не работает. Ретроспектива российско-турецких отношений в прошедшие восемь лет весьма и весьма интересна, но в данном случае с учетом нынешней обстановки важно констатировать конкретное состояние дел на сегодня и проанализировать дальнейшие сценарии развития отношений. Простыми они не будут.

Тем, кто предпочитает простые и прямые решения, отношения России и Турции, мягко говоря, кажутся "странными". На самом деле практически все межгосударственные отношения последних двадцати-тридцати лет строятся не через дихотомию "враг-союзник", а на принципе временного сотрудничества с временным же набором двусторонних обязательств.

Проблема в том, что характер и набор обязательств закладываются на фундаменте интересов в конкретное время и в конкретных обстоятельствах. Поэтому сложность даже не в том, чтобы в это сотрудничество войти, проблема - из него вовремя и без потерь выйти.

Пакт 2016г и выход из него Анкары

Вход в отношения двустороннего сотрудничества с обязательствами у России и Турции произошел в 2016 г. после провала в Турции государственного переворота. С 2023 г. идет обратный процесс. Считается, что главный шаг в этом направлении был сделан именно Анкарой в июле 2023 г. через акт передачи "азовцев" (запрещено в РФ) Украине. Операция эхом отозвалась в российском обществе и стала знаковой. Данная операция свидетельствовала о завершении конкретной ("зерновой") сделки по инициативе Турции.

Конкретная сделка - это еще весь договорной комплекс отношений, однако всегда важен общий контекст каждого действия. А контекст был такой, что выдача в периоде полутора месяцев шла параллельно с переговорами Турции о членстве Швеции в НАТО. Членство Швеции в НАТО было верхушкой более серьезных процессов - Турция определялась, частью какого экономического кластера она будет. Собственного (гипотетического) турецкого или европейского.

Р. Эрдогана турецкая оппозиция всегда клеймила за то, что он "плохо сотрудничает с Европой". Но внешний либерализм с его трансгендерными ценностями - это одно, а полноценное участие в экономическом цикле ЕС - это совершенно иное. В. Орбан в Венгрии выгнал и фонд Сороса, и его либеральных трансгендеров, перестал ли В. Орбан видеть при этом Венгрию как неотъемлемую часть именно европейской экономической системы? Нет, конечно.

Решение вопроса о членстве Швеции в НАТО не только разблокировало для Турции поставки истребителей F-16 от США, главное уже происходило осенью 2023 г., когда ЕС стал снимать таможенные и визовые барьеры, а в Турцию на конференции и прочие "посиделки" поехали представители крупнейших инвестиционных фондов. Зимой 2023–2024 гг. уже в России стали вполне предметно ощущать санкционное давление по внешнеторговым операциям, связанным с Турцией. Это не совпадение, это цена вопроса.

У Турции немного вариантов: либо наращивать экспорт, одновременно прося средства у аравийцев, либо делать и то, и другое, одновременно выведя отношения с Евросоюзом не просто в особый "таможенный союз", но сделав их эксклюзивными.

Преодолев традиционное сопротивление расширению турецкого участия в самом ЕС, Турция получила возможность привлекать инвесторов из транснациональных фондов. В результате, пусть и не так быстро, как хотелось бы Р. Эрдогану, инфляционная "ахиллесова пята" стала выздоравливать. Рост остановился и медленно пошел в обратном направлении. За год Анкара снизила и ключевую ставку на 10% до 42,5%. И это немало, но инвесторам важна динамика.

Нынешние элиты ЕС твердо намерены отбить всю Украину у России, невзирая на "тяготы и лишения", которые с этим могут быть связаны. Тяготы и лишения все равно достанутся населению, тем более что средний класс в ЕС и так пожил сорок лет неплохо, а все остальное достанется "кому надо". Армия и ВПК Турции, которая к тому же контролирует выход в Средиземное море, это слишком весомый аргумент, чтобы ЕС не поступился частью антитурецких настроений в военное время.

В начале 2024 г. уже было понятно, что в плане политического взаимодействия Россия и Турция расходятся в разные стороны. В 2018–2020 гг. в Сирии и Ливии Анкара и Москва практически напрямую воевали друг с другом одной рукой, а другой рукой расписывали внешнеполитические комбинации. В 2024 г. нет ни первого, ни второго - остались прошлые, хотя и довольно крупные проекты в энергетике.

Последним важным и серьезным аргументом для Турции оставался некоторое время даже не столько работающий "Турецкий поток", сколько потенциальная возможность превращения в газовый хаб для Южной Европы. Собрав воедино все иранские, российские, туркменские, азербайджанские и даже иракские "свопы", Турция не без оснований рассчитывала с окончанием транзита через Украину на окормление в плане энергетики всей Адриатики и значительной части Восточной Европы.

Ладно Евросоюз тянул с вопросом инвестиций в расширение мощностей на турецком и закавказском направлениях, чем периодически вызывал реакцию со стороны Азербайджана и Турции, но теперь появился Д. Трамп, который банально решил забрать вообще все, что связано с Украиной, под себя. Если США забирают себе ГТС и шире украинскую энергосистему, то о каком "газовом хабе" в Турции может идти речь? Он перестает быть актуальным, по крайней мере, в ближайшие годы.

Европейская доверенность для Турции в Центральной Азии

"Сделка века" от Д. Трампа - это неприятный сюрприз для Баку и Анкары. Выйти из европейского экономического контура уже Турции нельзя, но и находиться на позициях традиционной уже для Турции "силовой фронды" теперь не получится. С точки зрения разных "геостратегических" и прочих "гео", "мега" и т. п. комбинаций взаимодействие России и Турции уперлось в стену. "Фактор Трампа" просто это неплохо подсвечивает.

Отношения Д. Трампа и Р. Эрдогана, с одной стороны, не были как-то принципиально осложнены в прошлом, что для политиков такого уровня немаловажно. Тем не менее региональная стратегия нынешней американской и турецкой администраций практически противоположны. Американцы с интересом комментировали участие Турции в саммите по Украине в Лондоне (антиамериканском по сути), все прекрасно понимают аппетиты Анкары на Украине, но позиции по Ближнему Востоку (не говоря уже конкретно о секторе Газа) у них диаметрально противоположные.

США при Д. Трампе не дадут Р. Эрдогану работать "в одну калитку" в Ираке и Сирийском Курдистане, а по теме алавитов, друзов и христиан в Сирии Анкара и Вашингтон вот-вот сойдутся в дискуссиях. Не исключено, что такой опытный игрок, как Р. Эрдоган, попробует придумать какой-нибудь средний вариант, но в данном случае сделать это будет ему непросто - Брюссель решил воевать с Россией на всех фронтах до конца, а отношения с США для евроэлит теперь лакмусовая бумажка, и вот по этой бумажке Турция будет получать инвестиции.

Сложно пока судить по Африке, где Турция развила очень бурную деятельность, но можно с высокой степенью вероятности предполагать, что аналогично развернуться Анкаре на Ближнем Востоке США не дадут. Строить работу "через призму Израиля" - это вариант, лишенный гибкости, но Д. Трамп и не стремится к этой гибкости. Вот в чем проблема для Турции.

Синергия турецких и европейских интересов теперь будет проявляться в работе на направлении Центральной Азии. До последнего времени формат "Центральная Азия + ЕС" ("С5+ЕС") работал по своей программе и параллельно Турции в ее стратегиях "Организации тюркских государств", "Великий Туран" и т. п. Инвестиции по старой программе ЕС "Global Gate" в регионе ждут очень давно. Тем не менее ближайший саммит "ЕС-Центральная Азия" был перенесен на неопределенный срок. Почему, понятно. Европа сейчас работает по принципу "всю казну на войну с Москвой". Но именно из-за этого же принципа направление Центральной Азии Евросоюз ни в коем случае не отпустит - его делегируют новому большому партнеру Анкаре.

Если о сотнях миллиардов инвестиций речи уже не идет, то финансовую и политическую поддержку "Великого Турана" теперь в ЕС обсуждать будут предметно. Турция и так даже на небольшом финансовом плече в регионе сделала в гуманитарной сфере немало, там найдут, как рационально использовать и дополнения от Европы. Самое сложное тут то, что Китай в нынешней конфигурации сил не будет заинтересован оказывать противодействие в регионе, наоборот, Пекин сейчас все больше будет работать на поиск путей взаимодействия с ЕС.

Турция тут выступит естественным связующим звеном. Это важно, потому что раньше она работала параллельно и ЕС, и Китаю.

На какого игрока будет оказываться давление? На Россию. При этом Турция вполне может подыграть и США, которые будут давить уже на Иран - еще одного сильного игрока в Центральной Азии. Получится или нет - еще вопрос, но подкинуть "по-соседски" карты Ирану в случае обострения с США за Анкарой не убудет.

О проблеме "стратегической беспечности"

Сейчас речь идет о тенденциях, но российскому управлению лучше не ждать, пока тенденция оформится, как модно выражаться, "в тренд". Если турецкий бизнес и политика получит дополнительную европейскую подпитку, то антироссийские настроения в регионе неизбежно будут нарастать. Гуманитарные аргументы зачастую оказываются сильнее прямой выгоды от проектов с Россией, тем более что собственно население в этом регионе эффект от этих проектов на себя может примерить с трудом. Элиты Центральной Азии на самом деле с некоторым трудом воспринимают турецкие политические нарративы, но что будет, если Турция почти официально будет выступать по "европейской доверенности"?

Охлаждение с Турцией, которое вызвано рядом вполне объективных причин, происходит в такой конфигурации сил, при которой практически неизбежна уже довольно жесткая и предметная конкуренция России и Турции в Центральной Азии.

Время объятий с Турцией прошло, теперь время уклоняться от объятий. Судя по тому, как у нас в России "работают" с проблемой миграции, складывается ощущение, что эта конкуренция не является каким-то значимым фактором. Как бы эта беспечность и отказ смотреть на проблему прямо не вышли для нас боком.

Михаил Николаевский

Источник - topwar.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741729980


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