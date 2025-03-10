Два офиса интернет-мошенников ликвидированы в Алматы

01:19 12.03.2025

Автор Фариза Мухаметгали

Опубликовано 11 марта 2025



Казахстанские полицейские провели успешную операцию, в ходе которой были закрыты два офиса, осуществлявшие интернет-мошенничество с использованием незаконных call-центров, сообщает Polisia.kz.



Полицейские Алматы при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры города обнаружили два офиса, занимающихся мошеннической деятельностью в интернете.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен call-центр, где сотрудники обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии.



Деятельностью офисов руководил иностранец.







- Основная деятельность сотрудников call-центра заключалась в управлении поступлением денежных средств на "дроп"-счета, которые использовались для перевода средств на другие счета, указанные кураторами мошенников. Переводы осуществлялись через различные платежные системы. Кроме того, в ходе обысков в офисах было изъято свыше 100 системных блоков, используемых для обработки денежных транзакций. При попытке покинуть территорию Республики Казахстан в Международном аэропорту города Алматы был задержан еще один фигурант этого преступного дела, - информировал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.



По результатам следствия установлено, что работники офисов находили работу через интернет.



Собеседования и обучение проводил руководитель офисов, который инструктировал новых сотрудников, объясняя, что их задача заключается в обработке заявок на вывод денежных средств с P2P-платежей.



Работникам было запрещено пользоваться личными мобильными телефонами, и они строго соблюдали конспирацию.



В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Под стражу взяты три человека. Еще 26 фигурантов находятся под следствием.