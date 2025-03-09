Секретарь парткома Синьцзяна опроверг обвинения в принудительном труде и геноциде

01:49 12.03.2025

09.03.2025



Секретарь партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Ма Синжуй опроверг обвинения в принудительном труде и геноциде.



Какой принудительный труд? Какой геноцид? Этого нет.



Здесь я горячо призываю всех журналистов: приезжайте в Синьцзян, пройдитесь, посмотрите своими глазами.



Что хотите увидеть - смотрите свободно. Почувствуйте настоящий Синьцзян лично.



Не поддавайтесь на ложь некоторых стран мира, которые намеренно очерняют наш Синьцзян в своих СМИ. Не дайте себя обмануть", - заявил он.



