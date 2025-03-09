|Секретарь парткома Синьцзяна опроверг обвинения в принудительном труде и геноциде
01:49 12.03.2025
09.03.2025
Секретарь партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Ма Синжуй опроверг обвинения в принудительном труде и геноциде.
Какой принудительный труд? Какой геноцид? Этого нет.
Здесь я горячо призываю всех журналистов: приезжайте в Синьцзян, пройдитесь, посмотрите своими глазами.
Что хотите увидеть - смотрите свободно. Почувствуйте настоящий Синьцзян лично.
Не поддавайтесь на ложь некоторых стран мира, которые намеренно очерняют наш Синьцзян в своих СМИ. Не дайте себя обмануть", - заявил он.