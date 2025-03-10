Всемирный банк: Таджикистан – лидер по доле денежных переводов в экономике

01:59 12.03.2025

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Республика является одной из трех стран в мире с наибольшей долей переводов мигрантов в ВВП.



В 2024 году денежные переводы таджикских трудовых мигрантов составили 45% ВВП Таджикистана. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) "Предстоящий путь: поддержка успешной миграции в Европе и Центральной Азии"



Всемирный банк представил новое исследование, посвященное анализу современных миграционных тенденций, вызовов и возможностей в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА). В презентации отчета приняли участие представители государственных органов, отвечающие за регулирование внешней миграции, а также эксперты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.



В 2024 году более 80% трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана направлялись в Россию.



Потоки мигрантов из Узбекистана более диверсифицированы: 57% работали в России, 15% – в Казахстане и 10% – в Украине. Несмотря на сложную международную обстановку, спрос на рабочую силу в принимающих странах остается высоким, что создает устойчивый миграционный тренд.



Экономическое значение миграции



В странах Центральной Азии трудовая миграция остается одним из ключевых источников доходов для миллионов граждан. Денежные переводы, отправляемые трудовыми мигрантами, составляют значительную часть экономики некоторых государств региона. По данным на 2024 год, их доля в ВВП Таджикистана достигла 45%, что является самым высоким показателем в мире в относительном выражении. В Кыргызстане этот показатель составил 24% ВВП, а в Узбекистане – 14% ВВП.



Миграция способствует существенному повышению уровня жизни трудящихся-мигрантов и их семей. Работая за границей, они могут удвоить или утроить свой доход, что позволяет им оказывать значительную финансовую поддержку родным. В Кыргызстане уровень бедности среди домохозяйств, получающих денежные переводы, составляет менее 10%, тогда как без них этот показатель превысил бы 50%. В Узбекистане, по оценкам, отсутствие денежных переводов увеличило бы уровень бедности с 9,6% до 16,8%.



Согласно отчету, миграция остается значимым вызовом для развития в регионе ЕЦА, где проживает около 100 млн мигрантов, что составляет треть мирового миграционного населения. Среди ключевых факторов, способствующих росту миграционных потоков, отмечаются разрыв в доходах, демографический дисбаланс, изменение климата и вооруженные конфликты. Эти обстоятельства приводят к усилению трудовой миграции из стран Центральной Азии, особенно в направлении России и Казахстана.



Рекомендации Всемирного банка



Отчет Всемирного банка также подчеркивает необходимость адаптации миграционной политики стран региона к меняющимся экономическим и геополитическим условиям. Важным направлением является развитие программ социальной защиты и поддержки трудовых мигрантов, упрощение процедур трудоустройства за рубежом и создание более благоприятных условий для использования денежных переводов в целях долгосрочного экономического роста.



По мнению экспертов, укрепление двусторонних и многосторонних соглашений между странами-донорами и странами-реципиентами мигрантов поможет снизить риски нелегальной занятости и улучшить условия труда за границей.



В докладе Всемирного банка предложены меры для эффективного управления миграцией. В частности, рекомендуется разграничивать различные виды миграции, учитывая различия между квалифицированными и неквалифицированными мигрантами, а также причинами их переезда.



Важным направлением является интеграция миграционных процессов в стратегии повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов. Это предполагает развитие программ профессиональной подготовки и эффективное распределение трудовых мигрантов в соответствии с потребностями рынка.



Отдельный акцент сделан на предотвращении "утечки мозгов" и стимулировании возвращения квалифицированных кадров. Для этого предлагается мониторинг рынка труда, совместное финансирование образования и реформирование национального рынка труда.



Также Всемирный банк рекомендует развивать механизмы безопасной миграции, заключать двусторонние соглашения для защиты прав мигрантов и обеспечивать им доступ к достоверной информации о возможностях трудоустройства за границей.



Ключевые факты о Таджикистане из доклада ВБ



1. Денежные переводы и их значение для экономики

Таджикистан является одной из трех стран в мире с наибольшей долей денежных переводов в ВВП – более 30% от общего ВВП.

Около 36% домохозяйств в наименее обеспеченной категории получают переводы ежемесячно, в то время как в наиболее обеспеченной категории этот показатель составляет 27%.

В период резкого падения курса российского рубля после начала конфликта в Украине объем переводов в Таджикистан сократился на 57%.

Во время пандемии COVID-19 в 2020 году объем переводов в Центральную Азию снизился на более 50% в апреле 2020 года.



2. Трудовая миграция

В Таджикистане 80% мигрантов – мужчины, в основном занятые на временных работах.

Около 60% временных мигрантов из Таджикистана были безработными перед отъездом.

Основной страной назначения таджикских мигрантов является Россия.

Новая государственная миграционная служба Таджикистана создана для решения вопросов трудовой миграции.



3. Влияние миграции на образование

В семьях, получающих денежные переводы, отмечено улучшение образовательных показателей у мальчиков.

В высокомиграционных регионах молодежь чаще отказывается от профессионального образования в пользу работы за границей.



4. Демографическая ситуация

Таджикистан обладает относительно молодой структурой населения, что создает высокое давление на рынок труда.